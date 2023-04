Trainer-Held spricht über sein FC-Bayern-Gen: „In der U12 von der ganzen Halle ausgepfiffen“

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Fabian Hürzeler als Trainer des FC St. Pauli an der Seitenlinie. © Imago Images /Cathrin Müller /M.i.S.

Bis 2013 wurde Fabian Hürzeler beim FC Bayern als Spieler ausgebildet. Von den Erfahrungen an der Isar profitiert der Coach des FC St. Pauli bis heute.

München – Dass Fabian Hürzeler mit dem FC St. Pauli zehn Siege in Serie gefeiert und einen Rekord in der 2. Bundesliga aufgestellt hat, verdanken die Hansestädter offenbar vor allem seiner Zeit in München. Der 30-Jährige war als Nachwuchsspieler an der Isar erfolgreich, durchlief alle Jugendmannschaften beim FC Bayern und war jahrelang Kapitän.

„Es hat schon angefangen in der U12 damals. Da sind wir zu Hallenturnieren gefahren. Teilweise wurden wir gefeiert, teilweise wurden wir von der ganzen Halle ausgepfiffen“, erinnert sich der Cheftrainer des Kiez-Klubs in der Sky-Sendung „2. Bundesliga – Deine Vorschau“ mit Hartmut von Kameke und Experte Torsten Mattuschka. „Bei jedem Spiel, bei jedem Testspiel warst Du verdammt zu gewinnen. Es war nicht so, dass Du kannst oder sollst, sondern Dir wurde implantiert, ‚Du gewinnst heute das Spiel oder Du musst Spiele gewinnen‘ “.

FC St. Pauli: Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl hat Fabian Hürzeler als Trainer nachhaltig geprägt

Als Spielführer in verschiedenen Altersklassen habe Hürzeler „das natürlich mitverkörpert und war Vorbild bzw. wollte Vorbild sein“. Von den Erfahrungen aus seiner Zeit an der Säbener Straße und dem eingepflanzeten Bayern-Gen profitiert der ehemalige Junioren-Nationalspieler bis heute: „Das war definitiv etwas, was mich sehr geprägt hat.“

Fabian Hürzeler im Juli 2021, zu Beginn seiner letzten Saison im Trikot des FC Bayern. © Imago Images / Lackovic

Mehmet Scholl, mit dem Hürzeler inzwischen befreundet ist und der damals die U23 des FC Bayern trainert hat, wurde in den letzten Jahren beim Rekordmeister eine Art Mentor: „Von Mehmet habe ich extrem viel mitgenommen. Er hat uns allen gezeigt, wie Herrenfußball funktioniert und wie professionelles Arbeiten geht.“ Speziell die Art, wie der 36-fache Nationalspieler mit seinen Spielern umgegangen ist, hat nachhaltig Eindruck hinterlassen.

„Mehmet Scholl ist kein Co-Trainer, er ist ein Alphatier.“

„Er hebt den taktischen Vordergrund gar nicht heraus, sondern ihm ist wichtig, dass eine klare Struktur in der Mannschaft ist. Und dass die Mannschaft körperlich fit ist und das jeder Spieler sich wohl fühlt“, erinnert sich der ehemalige Mittelfeldspieler. In der täglichen Arbeit hat er manche Verhaltensmuster Scholls übernommen.

„Das ist für mich auch sehr wichtig, dass sich die Spieler hier bei St. Pauli wohlfühlen. Wenn sich ein Spieler nicht wohlfühlt, kannst Du noch so viel versuchen, ihm zu vermitteln und noch so viel taktische Mittel an die Hand geben“, glaubt Hürzeler. „Er wird sie nicht umsetzen, weil er sich nicht wohlfühlt und in der Mannschaft gut integriert ist. Da schalten die Spieler auf Stopp.“ Auf die Frage von Sky-Moderator Hartmut von Kameke, ob er sich Scholl als Co-Trainer bei ihm in Hamburg vorstellen könnte, musste der Coach schmunzeln. „Mehmet Scholl ist kein Co-Trainer, er ist ein Alphatier.“