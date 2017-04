FCB-Amateure zum Spitzenspiel nach Augsburg

Die Bayern-Amateure treffen am Freitagabend (18.30 Uhr) auf die Reserve des FC Augsburg.

Es ist das Spitzenspiel des Spieltages: Die Schwarz-Elf muss zum Tabellendritten aus Augsburg und kann mit einem Sieg die Fuggerstädter überholen. Nach einem verkorkstem Rückrundenstart unter Ex-Trainer Heiko Vogel fand der FCB unter der Leitung von Danny Schwarz wieder zurück in die Spur. Seit seinem Amtsantritt Mitte März sind die Roten noch unbesiegt.

Am vergangenen Spieltag trennten sich die Münchner und Wacker Burghausen 2:2-Unentschieden. Auch wenn, die Burghausener hinter dem FCB in der Tabelle liegen, war Ex-Löwe Schwarz mit der gezeigten Leistung zufrieden:„Wenn wir im Bereich der Mentalität und fußballerisch an das Niveau der letzten Wochen anknüpfen, werden wir auch gegen Augsburg zu unseren Chancen kommen“.

Auch der FC Augsburg befindet sich aktuell im Aufwind. Die Elf von Christian Wörns ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Vor dem Topspiel warnt Schwarz vor einem "gut organisierten, kompakt stehenden und top eingestellten Gegner".

Verzichten muss der FCB-Trainer auf Fabian Benko, der seine Gelbsperre absitzen muss. Auch Valentin Micheli (kreuzbandriss) und Riccardo Basta (Leistenprobleme) werden fehlen. Die Einsätze von Torsten Oehrl, Andreas Rössl (beide muskuläre Probleme) und Erdal Öztürk (Knieprobleme) sind noch fraglich.

Quelle: fussball-vorort.de