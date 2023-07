Nübel vor Wechsel innerhalb der Bundesliga? Bayern-Abschied noch in dieser Woche möglich

Von: Andre Oechsner

Der FC Bayern kann Alexander Nübel keine Einsatzzeiten garantieren. Der Torhüter steht daher vor einem Wechsel, der in den nächsten Tagen umgesetzt werden könnte.

München – Dem FC Bayern stehen vor allem auf der Torhüterposition einige Problematiken ins Haus. Eine davon könnte sich schon in Kürze von selbst lösen: Alexander Nübel befindet sich bei zwei Klubs im Fokus.

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 (Alter 26 Jahre), Paderborn Verein: FC Bayern München Position: Torwart Marktwert: 8 Millionen Euro

Der Bild zufolge ist einer davon der VfB Stuttgart. Nübels zweite konkrete Option stamme aus dem europäischen Ausland – ein Team wird dabei allerdings nicht genannt. Nübel will sich noch in den nächsten zwei Tagen entscheiden. Diese Woche könnte sich seine Zukunft also final klären.

Für die Bayern kommt nach den beiden Leih-Spielzeiten bei der AS Monaco nur ein definitiver Verkauf infrage. Im Fürstentum hatte der 26-Jährige zwei prächtige Jahre, was die Münchner dazu veranlasst, sich in der künftigen Vertragskonstellation eine Rückholoption sichern zu wollen. Neben Nübel stehen noch einige Klasse-Keeper im Münchner Kader.

Alexander Nübel könnte den FC Bayern noch in dieser Woche verlassen. © IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Alexander Nübel bald weg? FC Bayern bei den Torhütern hervorragend besetzt

Manuel Neuer, Yann Sommer, Sven Ulreich, Alexander Nübel – der FC Bayern ist auf der Torhüterposition hervorragend besetzt. Und genau das sorgt aufgrund von fehlenden Spielanteilen für Unzufriedenheit hinter den Kulissen.

Wie lange Neuer, der bei vollständiger Gesundung nach seiner schweren Beinverletzung wieder als Stammkraft agieren soll, noch ausfällt, ist offen. An diesem Dienstag übte er fleißig mit Torwarttrainer Michael Rechner auf dem Grün an der Säbener Straße. Aber noch dosiert, die Bayern wollen bei Neuer keinesfalls ins Risiko gehen.

Yann Sommer braucht beim FC Bayern dringend Spielzeit

Unmittelbar daran gekoppelt ist zumindest Sommers Zukunft, der es sich mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland nicht leisten kann, wichtige Spielzeit zu verpassen. Zu stark ist die Schweizer Konkurrenz um BVB-Torhüter Gregor Kobel.

Ob der angeblich stark interessierte VfB Stuttgart, der in der vorigen Saison erhebliche Probleme mit seinen Torleuten hatte, überhaupt eine ernsthafte Chance im Poker um Nübel hat? Zu den Ansprüchen, die sein Berater vor Kurzem artikulierte, würde ein Wechsel nach Stuttgart jedenfalls nicht passen.

Alexander Nübel: VfB Stuttgart eigentlich nicht die Kragenweite

„Kriterium Nummer eins ist, dass er spielen muss, Kriterium Nummer zwei ein möglichst hohes Spielniveau. Das heißt am besten Champions League oder Premier League“, sagte Berater Stefan Backs gegenüber dem Portal t-online. Nübels Bayern-Vertrag besitzt noch Gültigkeit bis 2025.