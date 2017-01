Bayern-Fan Ani: „Radi war auf dem Platz ein cooler Hund“

München - An diesem Freitag startet der FC Bayern in Freiburg aus der Winterpause. Auch der Münchner Autor Friedrich Ani wird einschalten, auch wenn er sich letztes Jahr von seinem Klub distanziert hat.

Ani vermisst Pep Guardiola, staunt über Arturo Vidal – und verlor einst Uli Hoeneß. Über die Ansichten eines Fans.

Es war nur ein Satz auf Facebook, ein einziger, und noch Monate später schüttelt Friedrich Ani den Kopf, wie eine Randnotiz nur so groß werden kann. Als der Münchner Autor im Sommer erklärt hatte, er trete beim FC Bayern aus, bei seinem FC Bayern, stand sein Handy nicht mehr still. Dabei wollte er das gar nicht weiter kommentieren, auch heute will er das nicht. Er war halt sauer, weil die Bayern ihre Meisterfeier an den „BR“ verkaufen wollten. Das habe ja vielen gestunken, grummelt er.

+ „Fußball ist ein Millionenernst, keine Pfenniggaudi“: Friedrich Ani erliegt dem Zauber um Thomas Müller und Kollegen dennoch immer wieder neu. © MIS Aber Journalisten können hartnäckig sein. Ani, 58, weiß das, er war selbst mal einer, beim „Merkur“ im Übrigen. Und weil er neugierig ist und Fußball-Fan durch und durch, stimmt er dann doch zu, sich zu treffen. Und so sitzt er nun in einem Münchner Café, ein Glas Wein in der Hand, und sagt zu Beginn, dass er es eigentlich gar nicht mag, „wenn sich Intellektuelle, Büchermenschen, Künstler in Fußball reinsteigern. Aber Fußball fasziniert mich. Der tollste Sport der Welt.“ Das Gespräch dauert dann vier Halbzeiten. Kurzweilige. Wie ein 5:5 mit massig Roten Karten und Elfern.

Früher war er Torwart, „ein guter, glaube ich sogar“. In einen Verein durfte er nie („nicht gewünscht zu Hause“), doch in der Schule und am Bolzplatz mit den Spezln hechtete der schlaksige Ani dem Ball nach, in Pfützen wie auf brettlhartem Boden. „Die Fingergelenke haben sich aufgeschoben. War lustig. Sieht man noch heute.“

60 ist keine Alternative für ihn

Immer schon war der FC Bayern sein Verein, als Torwart faszinierte ihn der Maier Sepp, „logisch, den mocht’ ich, und Bayern war immer schon gut. Ich weiß nicht, was es sonst gegeben hätte.“ Der TSV 1860? „Den Radi Radenkovic mochte ich auch, ein cooler Hund“, gibt er zu, aber 1860, „nein, das hat sich mit mir nie ergeben“. Seit Langem schon wohnt er in Giesing, schaut den Münchnern in seiner Umgebung gern aufs Maul, „aber ich musste mir da keinen neuen Verein mit 60 suchen. Wäre gegen meine Natur gewesen.“

Im Buch „Süden und der Luftgitarrist“ hat Ani den Fußball mal einfließen lassen. Die Nebenfigur Aladin Toulouse scheitert da als Bayern-Talent, körperlich wie seelisch, obwohl der Manager hilft, der namentlich nicht erwähnt wird, aber nach Uli Hoeneß klingt (Ani: „eine zarte Hommage“). Aladin habe nur kicken wollen, klagt sein Bruder Edward im Buch, „er wollt’ seinen Spaß haben, aber es ist ein Millionenernst, keine Pfenniggaudi, ein Millionenspaß, und die haben ihn kaputt getreten – die haben aus ihrer Wirklichkeit in seine Nichtwirklichkeit reingetreten mit ihren Stollen“. Als Ani die Passage vorgelesen bekommt, erinnert er sich. 2003 war das, richtig? „Klar ist Fußball ein Millionenernst – Milliardenernst inzwischen“, sagt er. „Alles Spielgeld. Geldspiel.“ Wenn die Bayern den 18-jährigen Renato Sanches für 35 Millionen holen, „ist das gaga, bei gleichzeitig Riesenschlagzeilen, wenn ein Schauspieler beim ,Tatort‘ mehr Geld will“. Eigentlich, sagt Ani, „müsste man sich vom Fußball heute verachtend abwenden. Aber das machst du halt auch nicht.“

„Ich schau’ aus wie der Dorftrottel von Unterzeismering“

Früher hatte er sogar Bayern-Trikots, da gäbe es Fotos, „ich schau’ aus wie der Dorftrottel von Unterzeismering“. Inzwischen hat er sie weggegeben, aber generell hat er kein Problem mit Fan-Identifikation, „ich find’ des schön, diesen ganzen Wahnsinn“. Ins Stadion geht er viel zu selten, er ist leicht klaustrophobisch veranlagt, aber wenn er mal da ist, denkt er: „Wie blöd bist’ eigentlich, dass du net öfter gehst?“ Eine ganz andere Perspektive, dazu die Folklore, und netter Nebeneffekt ist, dass man sich die TV-Kommentatoren spart. „Bräsig-uninspiriert sind die oft“, grantelt Ani, und fällt ein Tor, „erzählen sie Geschichten, die bis 1864 recherchiert sind, da reg’ ich mich auf“. Ganz ehrlich: Fußball schaut er am liebsten alleine. „Weil ich mich wahnsinnig aufreg’.“

In der Kneipe ist es auch gut, „logisch“, unter Leuten. Aber auf der Couch geht er mehr aus sich raus. „Ich leide bei einem Spiel mit und beschimpf’ die Spieler auch.“ Im Herbst war er zu einer Lesung verreist, er schaffte es aber noch aufs Hotelzimmer, Bayern gegen Atletico Madrid. Was die Münchner „da für einen Schmarrn gespielt ham! Ich hab’ total zu schimpfen angefangen – auf meinen FC Bayern! Wie irrational eigentlich. Ist ja mein Klub.“ Plötzlich ging ihm „alles auf den Wecker“, das ganze Gerede: Endlich ist Pep Guardiola weg und Carlo Ancelotti da, „so ein Blödsinn, in Wahrheit war dieser Verein Guardiola einfach nicht gewachsen, und jetzt kaut da Opa Ancelotti an der Seite Kaugummi – was ist daran stilvoll?“ Und so gehen dann schon wieder zehn Minuten eines Spiels rum, sagt er. „Das Schöne am Fußball ist ja das Irrationale: Heute liebst du ihn, morgen hasst du ihn.“

Über 1860: „Dieser Verein ist so gaga“

In dem Kontext muss man dann doch noch mal auf 1860 kommen. Ani beobachtet diese Fans gern, „ich mein’ das nicht überheblich, wenn ich sage, die haben es ehrlich nicht leicht. Von außen betrachtet, ist dieser Verein ja recht lustig, aber für echte Fans: Um Gottes willen! Dieser Verein ist so gaga, das ist nicht mehr komisch. Da müsstest du verzweifeln. Doch das tun sie nicht, die 60-Fans. Da muss also immer noch sowas wie Hoffnung sein.“ Sehr interessant, nicht nur aus der Sicht des Literaten, sagt Ani, und schenkt Wein nach.

Mit der Inszenierung des Fußballs in der heutigen Zeit hat er, der Künstler, keine Probleme. Wenn etwa so ein Bastian Schweinsteiger nach dem WM-Finale wegen einer blutenden Platzwunde zum Helden wie aus der griechischen Antike verklärt wird, „ist das Teil des Spiels, des Theaters. Es ist in Ordnung, wenn die Medien die Spieler zu Ikonen machen. Das halte ich als Fan aus. Und auch als Künstler.“ Arturo Vidal etwa, der chilenische Krieger im Herzen des FC Bayern, Tattoos am ganzen Körper, der Kopf kahl bis auf einen stacheligen Irokesen. Neulich rannte er einen Gegner im Strafraum um, Strafstoß, ungeschickte Aktion. „Da denkst du dir: Wie ist denn der drauf? Aber das ist der Punkt: Das ist seine Natur“, meint Ani, „der will den anderen aufhalten, der denkt da nicht an Kreidelinien, der denkt nur: Der Typ muss da weg! Und so ging es halt am schnellsten. Ich mag solche Typen, ich hab’ da Verständnis.“

So etwas dürfe man auch nie kaputt machen. Ist eh schon alles so gleichförmig. Superkommerz. „Immer alle schön beim Interview vor der Sponsorenwand, nie was Verkehrtes sagen, das macht mich manchmal traurig. Die Fans wollen Typen sehen, keine weichgespülten Interviews.“ Auch deshalb trauert Ani Pep Guardiola nach, der habe Glamour nach München gebracht und „die ganze Stadt enorm bereichert“. Er glaubt, hätte man Guardiola die Liebe gegeben, die er gebraucht hat, wäre er nicht im Juli nach Manchester gezogen.

Wie viel Poesie steckt im Fußball?

Guardiola hat einmal eine Lesung gehalten im Münchner Literaturhaus. Ani konnte leider nicht kommen. Wie viel Poesie steckt im Fußball? Er dreht sein Weinglas. Er suche im Fußball keine Poesie, sagt Ani, „aber wenn man etwas wertschätzen kann wie einen Lionel Messi oder Neymar, kann man poetische Vorgänge auf dem Rasen erkennen. Auch ein Thomas Müller hat eine ruppige Poesie. Ganz sicher.“ Er selbst schaue hingegen „immer zum Tor hin, ich mag, dass etwas vorwärtsgeht. Und ich möchte, dass etwas dahintersteckt. Deshalb mag ich einen Guardiola. Er hat ein Konzept für diesen Tanz. Bei Ancelotti sehe ich das nicht.“ Was guten Fußball ausmacht? Ani überlegt. „Fußball muss witzig sein, schnell sein, sich entwickeln, ja: originell sein.“ Nachfrage: Witzig? „Ja, witzig. Freilich!“

Albert Camus, französischer Schriftsteller und Philosoph, sagte mal: „Alles, was ich über Moral weiß, verdanke ich dem Fußball.“ Ani kann mit dem Zitat nicht so recht etwas anfangen: Er habe ein Spiel noch nie dezidiert unter moralischen Aspekten betrachtet. „Ich finde sogar, Moral hat beim Fußball gar nichts verloren. Die sollen spielen, und natürlich ist ein Foul unmoralisch. Aber ohne kommt man nicht weiter.“ Eine Figur wie Uli Hoeneß betrachtet er ebenfalls nicht unter moralischen Gesichtspunkten. Einmal sollte er ein Demo für einen Film über den Präsidenten schreiben, der wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis musste. Eigentlich eine Menge Stoff, eine Menge dankbarer Stoff, möchte man meinen. Ani aber stieg aus dem Projekt aus. „Plötzlich hat mich die Person nicht mehr interessiert. Das ist mir noch nie passiert, dass mir eine Figur so vom Tisch fällt. Die Brüche sind nie zu was geworden. Jetzt ist er wieder Präsident – nix passiert.“ Fad.

„Dieser Moment, großes Theater“

Die Wahrheit liegt nun mal auf dem Platz. Bestes Beispiel: Das „Finale dahoam“, als die Bayern 2012 das Endspiel der Champions League im heimischen Stadion verloren. „Dieser Moment, großes Theater“, erinnert sich Ani, er war dabei: „Dieser Dämon, den man immer schon gefürchtet hat, wie er zuschlägt. Der Riss durchs Stadion, die Fassungslosigkeit, dass das wirklich alles passiert, hier, real, vor aller Augen.“ Ani ist jetzt ganz Künstler: „Wie in einem Drama muss der Hauptfigur erst das Schlimmste widerfahren, dass sie sich aufrafft und der Held werden kann.“

Man solle sich doch einmal nur vorstellen, es wäre damals beim 1:0 geblieben. Aus, Titelfeier, abgehakt. „Ja, wo ist denn da die Geschichte?“, fragt Ani. Ein Jahr später holten die Bayern den großen Coup in Wembley nach. „Die Katharsis, die Befreiung, dauerte ein ganzes Jahr. Epischer geht nicht.“