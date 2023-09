Wilder Schlagabtausch: FC Bayern schlägt Manchester United in torreicher Partie

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der FC Bayern München siegt am 1. Spieltag der Champions League gegen Manchester United mit 4:3 und startet erfolgreich in die Gruppenphase.

Der FC Bayern München hat auch ohne Trainer Thomas Tuchel an der Seitenlinie sein Auftaktspiel in der Champions League gewonnen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister siegte gegen Manchester United mit 4:3 (2:0). Die Tore beim 20. Münchner Auftaktsieg in der Königsklasse erzielten Leroy Sané (28. Minute), Serge Gnabry (32.), Harry Kane (53./Handelfmeter) und der eingewechselte Mathys Tel (90.+2). Für den englischen Rekordmeister trafen Rasmus Höjlund (49.) und Casemiro (88./90.+5).

Ende: Sekunden später ist die Partie vorbei. Der FC Bayern gewinnt in einem wilden Spiel mit 4:3 gegen Manchester United und startet erfolgreich in die neue Champions-League-Saison.

Aufstellung FC Bayern München: Ulreich – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Sané (87. Minute), Musiala (75. Choupo-Moting), Gnabry (63. Coman) – Kane (87. Tel) Aufstellung Manchester United: A. Onana – Diogo Dalot, Lindelöf, Li. Martinez, Reguilon – Casemiro, Eriksen (69. McTominay), Pellistri (81. Garnacho), Bruno Fernandes, Rashford – Höjlund (81. Martial) Tore: 1:0 Sané (28. Minute), 2:0 Gnabry (32. Minute), 2:1 Höjlund (49. Minute), 3:1 Kane (53. Minute), 3:2 Casemiro (88. Minute), 4:2 Tel (91. Minute), 4:3 Casemiro (94. Minute)

94. Minute: United hat noch einen auf Lager! Casemiro trifft nach einem Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf zum 4:3.

91. Minute: Das ist die Entscheidung! Nach einem Pfostenschuss von Müller rollt die zweite Welle des FC Bayern. Tel kommt an den Ball und haut ihn zum 4:2 unter die Latte.

91. Minute: Manchester United versucht jetzt natürlich alles, um doch noch einen Punkt aus der Allianz Arena zu entführen. Das ergibt Räume für den FC Bayern.

Bayerns Harry Kane trifft gegen Manchesters United unhaltbar per Elfmeter. © Michael Weber/Imago

90. Minute: Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

88. Minute: Casemiro trifft nach schöner Kombination im Liegen zum 3:2! Jetzt wird es tatsächlich doch noch einmal spannend. Danach hatte es lange nicht ausgesehen.

87. Minute: Doppelwechsel beim FC Bayern. Müller und Tel kommen für Sané und Kane.

84. Minute: Garnacho kann eine Rashford-Flanke nicht verwerten. Seit langer Zeit mal wieder so etwas wie eine Torchance für die Gäste.

81. Minute: Upamecano nimmt Fahrt auf, spielt zu Coman, der vertändelt den Ball aber im Strafraum der Gäste. Da war deutlich mehr drin.

78. Minute: Choupo-Moting nimmt Maß aus 16 Metern, Onana fliegt und wehrt zur Ecke ab. Starke Parade!

77. Minute: Immer wieder macht der FC Bayern das Spiel langsam, stoppt ab, spielt zurück über die Innenverteidiger und baut neu auf. Die Gäste lassen Kimmich und Co. gewähren.

75. Minute: Nächster Wechsel beim FCB: Coupo-Moting ersetzt den starken Musiala.

73. Minute: Mittlerweile ist es ein Spiel auf ein Tor, ohne die letzte Konsequenz des FC Bayern, auf Treffer Nummer vier zu gehen. Schwer vorstellbar, dass Manchester hier noch zurückkommt.

69. Minute: Gäste-Coach ten Haag reagiert und bringt Scott McTominay für Eriksen.

68. Minute: Der FC Bayern kontrolliert die Partie jetzt nach Belieben. Von Manchester kommt in dieser Phase offensiv nicht viel.

63. Minute: Coman kommt für Gnabry in die Partie.

62. Minute: Musiala startet in der eigenen Hälfte und nimmt es mit mehreren Gegenspielern auf, kann aber nicht gehalten werden. Sein Zuspiel findet Kane, der Onana mit einem wichtigen Schuss prüft.

60. Minute: United lässt hier nicht locker. Rashford passt im Fallen zu Reguilon, dessen Schuss aber völlig verunglückt.

56. Minute: Ganz wilde Phase hier! Sané fast mit dem 4:1, sein Schuss klatscht aber gegen den Pfosten und springt zurück ins Feld. Onana war bereits geschlagen.

53. Minute: Es gibt Elfmeter für den FC Bayern! Harry Kane legt sich den Ball auf den Punkt, läuft an und trifft flach unten links. Keine Chance für Onana.

51. Minute: Der FC Bayern fordert Elfmeter, nachdem Eriksen den Ball im Strafraum an die Hand bekommt. Der VAR meldet sich und der Schiedsrichter schaut sich die Szene auf dem Bildschirm an.

49. Minute: Plötzlich trifft Manchester United zum Anschluss! Musiala verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung und dann machen es die Gäste gut. Die Bayern-Defensive bekommt keinen Zugriff, am Ende ist es Höjlund, der mit einem abgefälschten Flachschuss trifft.

47. Minute: Beide Teams sind übrigens unverändert.

46. Minute: Weiter geht es mit der zweiten Hälfte.

Halbzeit: Dann ist Pause. Der FC Bayern führt mit 2:0 gegen Manchester United, zeigt aber alles andere als eine überragende Leistung. Erst nach dem Doppelschlag durch Sané und Gnabry wurde es besser. Das lag aber auch daran, dass Manchester United danach deutlich abbaute.

45. Minute: Sané mit einem feinen Schlenzer, der die lange Ecke ganz knapp verfehlt. Mittlerweile sind die Gäste mit dem 2:0 noch gut bedient. Der dritte Bayern-Treffer liegt in der Luft.

41. Minute: Leon Goretzkas Schuss wird abgeblockt, die Bayern bleiben aber dran und erobern sich den Ball direkt zurück. Nach den beiden Treffern ist die Körpersprache eine ganz andere als noch zu Beginn der Partie. Das sieht jetzt ordentlich aus, auch wenn weiterhin viele Abspielfehler dabei sind.

37. Minute: Manchester United sucht weiter den Weg nach vorne. Zwei Gegentreffer innerhalb weniger Minuten haben die Aufgabe für die Engländer aber natürlich deutlicher schwerer gemacht, als sie eh schon war.

32. Minute: Der FC Bayern legt nach! Gnabry trifft zum 2:0. Musiala setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch, legt zurück auf Gnabry, der lässt Onana mit einem Schuss in die lange Ecke keine Chance.

28. Minute: Tor für den FC Bayern! Sané zieht aus 18 Metern zentraler Position einfach mal ab, der Ball kommt mittig aufs Gehäuse und rutscht Onana durch die Hände. Ganz dicker Patzer des Keepers.

26. Minute: Laimer setzt sich mal über außen durch, seine Hereingabe findet aber keinen Abnehmer.

25. Minute: Der FC Bayern tut sich sehr schwer gegen aggressive Gäste. Von Dominanz ist noch überhaupt nichts zu sehen.

22. Minute: Martinez klärt in höchster Not gegen Gnabry, der ansonsten frei vor Onana gestanden hätte.

20. Minute: Jetzt mal Musiala nach einem Kane-Pass mit einem Schuss aus ganz spitzem Winkel, aber kein Problem für Onana.

17. Minute: Rashford vernascht Laimer problemlos und zieht in den Strafraum, sein Pass wird aber Beute von Ulreich.

13. Minute: Bislang zu wenig Bewegung beim FC Bayern, die Kontrolle im Mittelfeld fehlt völlig. United presst hoch und hatte die einzige Chance dieses Spiels.

10. Minute: Musiala tanzt drei Gegenspieler auf Höhe der Mittellinie aus, der Ball gelangt zu Kane, doch dessen Pass auf Sané ist unerreichbar. Noch viel Sand im Getriebe beim FC Bayern.

7. Minute: Die Bayern haben in den ersten Minuten keine Zeit sich zu drehen, United ist ganz eng dran und stört die Gastgeber im Spielaufbau massiv.

4. Minute: Ganz dicke Möglichkeit für die Gäste! Nach einem Ballverlust vor dem eigenen Strafraum hat Eriksen die große Chance zur Führung, Ulreich ist aber auf dem Posten und pariert ganz stark. Glück für den FC Bayern!

3. Minute: Laimer mit einem starken Pass in den Lauf von Sané, dessen Hereingabe von der Grundlinie wird aber zur Ecke abgewehrt. Diese bringt nichts ein.

1. Minute: Das Spiel läuft.

Update, 20.56 Uhr: Die beiden Mannschaften betreten das Feld. In wenigen Minuten startet die Champions-League-Saison 2023/24 für den FC Bayern München.

Update, 20.47 Uhr: „Es nervt. Du willst die Mannschaft natürlich pushen, das geht aber jetzt nicht. Ich darf auch nicht in die Kabine. Meine Co-Trainer machen das aber gut“, sagte Thomas Tuchel vor der Partie am Dazn-Mikro. „Jamal ist ein Schlüsselspieler für uns. Er ist fit, also spielt er“, so der Cheftrainer des FC Bayern über die Startelf.

Update, 20.32 Uhr: Neben den bereits erwähnten Jadon Sancho, Harry Maguire und Antony fehlen auch Shaw, Malacia, Wan-Bissaka und Mount. Das Quartett ist wegen unterschiedlicher Verletzungen nicht dabei.

Update, 20.22 Uhr: Die U19 des FC Bayern München hat am Nachmittag übrigens vorgelegt gegen Manchester United. In der UEFA Youth League feierte die Mannschaft von Cheftrainer Michael Hartmann einen 2:0-Sieg. Robert Ramsak brachte den FCB kurz vor der Pause in Führung, Michael Scott machte in der Schlussphase den Deckel drauf.

Update, 20.15 Uhr: United-Trainer Erik ten Hag nimmt in seiner Startelf eine Änderung vor, nach dem 1:3 gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League. Pellistri beginnt statt McTominay, der auf der Bank sitzt.

Update, 20.08 Uhr: Auf der Bank des FC Bayern München sitzt der erst 17-jährige Max Schmitt. Der Keeper spielt eigentlich für die U19 am Bayern-Campus. Gegen Manchester United ist der deutsche U18-Nationalspieler das erste Mal im Profikader.

Der FC Bayern erwartet Manchester United. © Florian Schimak

Update, 19.51 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern München ist da. Cheftrainer Thomas Tuchel nimmt eine Änderung in der Offensive vor. Thomas Müller muss auf die Bank, dafür startet Jamal Musiala. Als Rechtsverteidiger bekommt erneut Konrad Laimer den Vorzug vor Noussair Mazraoui.

Update vom Mittwoch, 20. September, 19.09 Uhr: Die Bilanz spricht ganz klar für den FC Bayern München. In elf Begegnungen gegen Manchester United gab es vier Siege, fünf Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Zudem konnte United noch nie ein Pflichtspiel in München gewinnen – weder im Olympiastadion, noch in der Allianz-Arena.

Erstmeldung: München – Nach dem Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga, steht für den FC Bayern die nächste schwere Aufgabe bevor. Am 1. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase trifft der deutsche Rekordmeister auf Manchester United und will mit einem Sieg in die Königsklasse starten.

FC Bayern empfängt Manchester United zum Champions-League-Auftakt

Verzichten muss die Mannschaft dabei aber auf ihren Cheftrainer Thomas Tuchel, der Mittwochabend nicht auf der Bank Platz nehmen darf. Im Champions-League-Viertelfinale der vergangenen Saison gegen Manchester City kassierte der damals gerade verpflichtete Bayern-Coach eine Gelb-Rote-Karte, die eine Sperre nach sich zieht. Im Rückspiel erhielt der 50-Jährige kurz vor Ende der Partie zunächst Gelb wegen Reklamierens und kurz darauf die Ampelkarte. Diese Sperre muss Tuchel nun absitzen.

„Ich darf noch mit ins Stadion fahren. Aber dann müssen wir uns trennen, bis nach Abpfiff. Das ist so, das ist nicht schön. Aber wir sind ein starkes Trainerteam – und meine Kollegen werden das auffangen“, sagte Tuchel im Vorfeld der Partie gegen United. Seine Co-Trainer Zsolt Löw und Anthony Barry werden ihn an der Seitenlinie vertreten.

Gerätselt wird über die Aufstellung des FC Bayern München zum Auftakt der Champions-League-Saison. Jamal Musiala ist wieder fit und wird offenbar von Beginn an auflaufen. Nach seiner Verletzung wird es aber nicht für 90 Minuten reichen beim deutschen Nationalspieler. Für ihn könnte Tuchel Thomas Müller oder Serge Gnabry aus der ersten Elf nehmen.

FC Bayern-Gegner Manchester United personell gebeutelt

Bei Manchester United wird ein prominentes Trio gar nicht im Kader stehen. Offensivspieler Antony ist suspendiert, nachdem Missbrauchsvorwürfe gegen ihn öffentlich wurden. Jadon Sancho, der Cheftrainer Erik ten Haag der Lüge bezichtigte, wurde ebenfalls gestrichen. Der Dritte im Bunde ist Harry Maguire. Der englische Nationalspieler ist derzeit verletzt.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Neben Manchester United und dem FC Bayern München stehen noch Galatasaray Istanbul und der FC Kopenhagen in der Gruppe A. Die beiden Klubs bestreiten das Parallelspiel, das in Istanbul stattfinden wird. (smr)