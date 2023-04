Katastrophales Geläuf in der Allianz Arena: FC Bayern will mit Rasen-Gott Abhilfe schaffen

Von: Vinzent Fischer

Der FC Bayern hat einen neuen Greenkeeper verpflichtet. Zuletzt wurden die Platzverhältnisse in der Allianz Arena immer wieder ein Gesprächsthema.

München – Noch ist die Saison nicht vorbei, trotzdem hat der FC Bayern bereits seinen ersten Transfer eingetütet. Doch dabei handelt es sich nicht etwa um einen neuen Spieler, sondern um einen Fachmann für die Rasenpflege. Peter Sauer (50) soll sich ab 1. Mai um das Geläuf beim Rekordmeister kümmern.

Verein: FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Farben: Rot-Weiß Mitglieder: 300.000 Präsident: Herbert Hainer

„Ich verlasse mein Paradies“: Greenkeeper Peter Sauer wechselt zum FC Bayern

Sauer war seit 2015 Greenkeeper beim VfL Wolfsburg. Zuvor hatte der gebürtige Heidelberger in den USA sein Handwerk gelernt und für die TSG Hoffenheim gearbeitet. Er mauserte sich in Wolfsburg zum geschätzten Experten und konnte für die Niedersachsen mehrmals die Auszeichnung für den „Pitch of the year“, also den Rasen des Jahres, der Deutschen Fußball Liga gewinnen. „Ich verlasse mein Paradies“, sagte Sauer der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung.

Ab 1. Mai für den Rasen beim FC Bayern zuständig: Wolfsburgs Greenkeeper Peter Sauer. © IMAGO/Darius Simka

Peter Sauer soll wohl schon länger mit einem Wechsel nach München geliebäugelt haben. An der Säbener Straße wird man es kaum erwarten können, bis der 50-Jährige seine Arbeit beginnt. Denn nach dem Ausscheiden der Bayern aus der Champions League gegen Manchester City war der Rasen in der Allianz Arena immer wieder ein Gesprächsthema.

War der Rasen in der Allianz Arena Schuld am Champions League-Aus der Bayern?

Vor allem eine Situation blieb dabei im Kopf: Beim Führungstreffer der Citizens durch Erling Haaland rutschte Dayot Upamecano (tz-Note 5) unglücklich aus, sodass der Norweger freie Bahn auf das Bayern-Tor hatte. Leon Goretzka machte das Geläuf mit für das Aus verantwortlich.

„Am Ende des Tages haben wir die Chancen, die wir hatten, nicht genutzt. Das kann verschiedene Gründe haben. Es klingt wie eine doofe Ausrede, aber ich glaube, auf einem anderen Platz machen wir zwei Tore mehr und kassieren eines weniger“, sagte er. „Die Platzverhältnisse haben dem Niveau nicht den nötigen Rahmen gegeben“, monierte auch Trainer Thomas Tuchel.

Schon Ex-Trainer Julian Nagelsmann kritisierte die Bedingungen in der Allianz Arena und bezeichnete den Rasen nach dem Rückrundenauftakt gegen Eintracht Frankfurt (1:1) als „sehr seifig“. Ob es unter dem neuen Greenkeeper Peter Sauer besser wird, wird sich wohl erst in den nächsten Monaten zeigen. (vfi)