FC Bayern II im Trainingslager in Leogang – Herold, Rhein und Shaoziyang werden erneut ausgeliehen

Von: Michael Zbytek

Rhein (l.) bleibt bei Lustenau für ein weiteres Jahr, Herold geht in die 2. Liga zum KSC. © IMAGO / foto2press / Ulrich Wagner

Die Bayern Amateure bereiten sich in Leogang auf die neue Saison vor. Nicht mit dabei sind Herold, Rhein und Shaoziyang, die erneut ausgeliehen werden.

München/Leogang – Seit dem vergangenen Freitag schwitzen die FC Bayern Amateure im österreichischen Leogang. Insgesamt 26 Kicker sind mitgereist, unter anderem die Neuzugänge Dion Berisha, Davide Dell’Erba und Maximilian Wagner. Nicht dabei sind Paul Wanner und Arijon Ibrahimovic, die voraussichtlich mit der Tuchel-Mannschaft in die Saisonvorbereitung starten.

FC Bayern II: Coach Holger Seitz legt Fokus auf den athletischen Bereich und die Defensivarbeit

Schwerpunktmäßig soll im Trainingslager die Physis der Spieler verbessert werden. Außerdem werden vorrangig die Defensivarbeit und das zielgerichtete Positionsspiel geschult. Erst Früchte trugen die Einheiten im Testspiel am vergangenem Montagabend. Mit 4:0 besiegten die kleinen Bayern AEK Zakaiou. Am Freitagabend steht um 18 Uhr der nächste Test gegen den FC Pinzgau an.

David Herold, Torben Rhein und Liu Shaoziyang werden erneut ausgeliehen

Nicht mit dabei in Leogang sind Abwehrspieler David Herold, Mittelfeldstratege Torben Rhein und Torhüter Liu Shaoziyang. Alle drei werden erneut verliehen. Herold zieht es zum Karlsruher SC. Nach der halbjährigen Leihe zum österreichischen SCR Altach geht es also nun in die 2. Bundesliga.

Dort traut ihm Jochen Sauer, Campus-Leiter der Bayern, den nächsten Schritt zu: „Nach einem guten ersten Halbjahr bei unseren Amateuren hat er sich in Altach schnell einen Stammplatz erspielt und das Interesse einiger Vereine auf sich gezogen. Wir wünschen ihm viel Erfolg beim KSC und sind sehr gespannt auf seine Performance dort.“ Vor seinem Umzug nach Karlsruhe hat der 20-Jährige seinen Vertrag bis Juni 2026 verlängert.

Rhein weiterhin bei SC Austria Lustenau - Shaoziyang bleibt ebenfalls in Österreich

Rhein wird weiterhin zu Austria Lustenau verliehen. Für den SC absolvierte er letzte Saison, ausgebremst von einer Adduktorenverletzung, zwar nur zehn Spiele, Lustenaus Sportkoordinator Alexander Schneider freut sich dennoch über Rheins erneutes Engagement: „Auch wenn die letzte Saison für ihn persönlich nicht immer perfekt lief, hat er von Beginn gezeigt, welch außergewöhnliches fußballerisches Talent er besitzt und wie er der Mannschaft weiterhelfen kann.“

Liu Shaoziyang wird das dritte Mal in Folge nach Österreich verliehen. Auf den SK Austria Klagenfurt und den Grazer AK folgt nun der SV Ried. (Michael Zbytek)