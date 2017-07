FCB-Kapellen-Beauftragter: „Uli hat noch nicht angerufen“

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat jüngst angekündigt, bei einem Auszug des TSV 1860 München aus der Allianz Arena die Kapelle selber anzuführen. Hans Greithanner, Kapellen-Beauftragter des Klubs, würde sich darüber freuen.

München - Der Greithanner Hans aus Grafing im Landkreis Ebersberg ist beim FCB der heimliche (Blas-)Musik-Manager. Egal ob Meisterfeier, Trainer-Vorstellung oder Spieler-Verabschiedung – wenn beim FCB eine zünftige Musi aufspielen soll, sorgt der 64-Jährige für die passende Kapelle. Der nächste Einsatz wird wohl nicht mehr all zu lange auf sich warten lassen: Uli Hoeneß hatte am Montag im Zusammenhang mit dem Auszug des TSV 1860 München aus der Allianz Arena angekündigt, dass die Kapelle schon bestellt sei. Was der Hans dazu sagt, verrät er im tz-Interview.

Herr Greithanner, Sie sind ein gefragter Mann: Immerhin sind Sie der Kontaktmann für viele Kapellen zum FC Bayern.

Hans Greithanner: Na, anders rum: Wenn die Bayern eine Kapelle brauchen, bin ich der Kontaktmann zur Musi (lacht).

Das ist ja noch besser.

Greithanner: Ja, freile!

Wie lange sind Sie jetzt schon der inoffizielle Musik-Manager des FC Bayern?

Greithanner: Mei, das hat im Olympia-Stadion schon angefangen. Jetzt dürfte ich schon bald 25 Jahre für die passende Musik auf dem Bayern-Rasen sorgen. Sagen wir einfach: 20 Jahre plus Mehrwertsteuer, dann basst’s scho (lacht).

Hat sich Uli Hoeneß bei Ihnen gemeldet, damit Sie eine Kapelle auftreiben, wenn die Löwen aus der Arena ausziehen?

Greithanner: Bis jetzt hat er noch nicht angerufen. Aber ich arbeite ja mit der Frau Hofmann zusammen (Sekretärin von Uli Hoeneß, d. Red.) und die hat sich auch nicht gemeldet. Aber der Anruf erfolgt meistens kurzfristig.

Aber wenn der Anruf zeitnah kommt, sind Sie bereit.

Greithanner: Meine Musiker und ich stehen auf alle Fälle in den Startlöchern. Da macht’s auch nix, wenn der FC Bayern immer erst sehr kurzfristig anruft. Für so einmalige Erlebnisse auf dem Arena-Rasen muss man einfach immer aufgeschlossen sein. Wann hat man sonst schon mal die Chance, vor 70 000 Zuschauern zu spielen? Ich sage immer: Die Arena ist wie eine Bienenstock, da brummt’s!

Ihre Musi ist also bereit, um den Löwen den Marsch aus der Arena zu blasen?

Greithanner: Freile, was glauben Sie denn? Überschlagen würden die sich alle, wenn der Anruf vom FC Bayern kommt. Ich war letztens erst wieder auf einem Musi-Fest und da haben bei mir schon wieder drei Kapellen nachgefragt, wann sie mal spielen dürfen – die wissen ja alle, dass ich das manage.

Und welche Kapelle hat gute Chancen, den 1860- Auszug zu begleiten?

Greithanner: Die Blaskapelle Grabenstätt am Chiemsee versucht schon seit fünf Jahren, mal in der Arena zu spielen, und da geht nix! Dann haben sie sich an mich gewendet. Ich habe ihnen gesagt: Wenn die Bayern mal wieder eine Musi brauchen, dann seid’s in der engeren Auswahl.

Dann wäre der Löwen-Abmarsch ja eine passende Premiere für die Grabenstätter.

Greithanner: Aber hoffentlich ziehe ich mir keinen Schiefer bei den Löwen-Fans ein, wissen’s scho? Ich muss einen Dirigenten hernehmen, der kein Löwen-Fan ist. 2014 hatte ich einen Löwen-Fan als Dirigenten, als die Weltmeister des FCBayern in München gelandet sind. Der wollte fast nicht dirigieren.

Was wäre ein passender Auszugsmarsch für 1860?

Greithanner: Mei, die Klassiker: Defiliermarsch oder Heimatland. Was anderes kommt für mich nicht in Frage. Vielleicht komponieren wir noch einen Löwen-Marsch (lacht) – Hauptsach bayerisch! Beim Ancelotti wollten sie damals was Italienisches spielen. Dann habe ich gesagt: So ein Schmarrn. Der freut sich, dass er nach Bayern kommt, und da brauchen wir keine italienischen Lieder. Da hat er sich dann auch sehr gefreut – aber einen bayerischen Zwetschgenschnaps hat er nicht mögen.

Die Löwen könnten eher einen Verdruss-Schnaps vertragen.

Greithanner: Dann müssten wir ja wirklich die Grabenstätter mitnehmen. Die haben nämlich sechs Schnaps-Dirndl! Da wäre die Mannschaft schnell abgefertigt (lacht).

Sind Sie ein Roter oder Blauer?

Greithanner: Ich steiger mich beim Fußball ned so nei. Aber natürlich freue ich mich, wenn die bayerischen Mannschaften gut spielen und gewinnen. Wir haben sogar teilweise Dortmund-Fans in unseren Musikkapellen, und die freuen sich trotzdem, wenn sie spielen dürfen. Ich bin ein Trachtler und will das bayerische Brauchtum ins Stadion bringen. Es gibt auch extreme Fans. Das ist nix für mich. Aber wir sind ja eh meistens auf dem Rasen und haben da unsere Ruhe: Da geht’s rasend dahi, sog i owei (lacht).

Wenn Ihnen das bayerische Brauchtum so sehr am Herzen liegt, dann kennen Sie doch bestimmt den Bayern-Edelfan Hias Hammerl?

Greithanner: Der mit der Kuhglockn? Den habe ich auch schon mal getroffen. Wir sind ja in Sachen Tradition ja schon fast ein Team. Mei, jetzt bringen Sie mich auf eine Idee: Der soll mit seiner Glockn mitspielen, wenn die Löwen aus der Arena marschiern.

Das Interview führte Manuel Bonke