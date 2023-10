Hat der FC Bayern einen neuen Keeper am Haken?

Von: Andre Oechsner

Eher früher als später muss sich der FC Bayern auf der Torhüterposition zukunftsweisend aufstellen. Ein Ballfänger aus der spanischen LaLiga soll Thema beim FCB sein.

München – Manuel Neuer wird an diesem Wochenende auf den Pflichtspielrasen zurückkehren. Das Comeback des fünfmaligen Welttorhüters ist für den Samstag (15.30 Uhr) vorgesehen, wenn der FC Bayern in der eigenen Arena Darmstadt 98 empfängt.

Giorgi Mamardashvili Geburtsdatum: 29. September 2000 (Alter 23 Jahre), Tiflis, Georgien Verein: FC Valencia Position: Torhüter Marktwert: 30 Millionen Euro

Manuel Neuer beim FC Bayern vor der Rückkehr

Neuer nahm bereits am Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in der Gruppenphase der Champions League gegen Galatasaray teil. Für den FCB-Kapitän zeichnet sich also seine Rückkehr nach langer Verletzungspause an. Wegen eines Unterschenkelbruchs stand Neuer fast ein Jahr nicht zur Verfügung.

Bei Neuer stellt sich seit Langem aber nicht nur die Comeback-, sondern die grundlegende Frage nach seiner Zukunft an der Säbener Straße. Neuer wird im März 38 Jahre alt, sieht für sich selbst aber noch einige Jahre auf höchstem Niveau.

Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia weckt Begehrlichkeiten beim FC Bayern. © IMAGO/Jose Miguel Fernandez

FC Bayern verlängert wohl nochmal mit Manuel Neuer

Laut dem kicker plant der FC Bayern zum Ende des Jahres Gespräche über eine mögliche Verlängerung. Neuer hat innerhalb des Klubs ein enorm hohes Standing, so dass eine Einigung über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit wohl schnell gefunden wäre. Damit würde sich ein Generationenwechsel auf der Torhüterposition wieder verschieben.

Die Münchner Kaderplaner behalten den Markt aber offenbar grundsätzlich im Blick. Nach Informationen des Journalisten Ekrem Konur gehört der FC Bayern zu den Beobachtern von Giorgi Mamardashvili. Juventus Turin und Inter Mailand sollen sich ebenfalls regelmäßig ein Bild von dem Georgier machen.

Giorgi Mamardashvili beim FC Bayern unter Beobachtung

Mamardashvili taucht nicht zum ersten Mal im Bayern-Kosmos auf. Im zurückliegenden Transferfenster, als Yann Sommer zu Inter Mailand übersiedelte, brauchte der FCB bereits einen weiteren Torhüter. Seinerzeit sollen die Bayern sogar in den Austausch mit Mamardashvili gegangen sein, der noch bis 2027 an den FC Valencia gebunden ist.

Statt Mamardashvili, der mit seinen 23 Jahren eine Option für die Zukunft wäre, in Valencia aber schon jetzt einen blendenden Eindruck als Stammkeeper hinterlässt, kam der gleichaltrige und ebenfalls sehr talentierte Daniel Peretz an die Säbener Straße. Die künftige Position des Israelis muss sich aber erst noch klären.

FC Bayern: Selbst Christian Früchtl will noch mitmischen

Denn sollten Neuer und dessen Ersatzmann Sven Ulreich (35), der sich gleichermaßen eine Vertragsverlängerung vorstellen kann, noch mal einen neuen Kontrakt unterzeichnen, sieht es für Peretz schlecht aus mit regelmäßiger Spielzeit.

Mamardashvili käme wohl ohnehin nur als klare Nummer 1. Und dann meldete auch noch Christian Früchtl Anspruch auf das Neuer-Erbe. Beim Stammkeeper von Austria Wien besitzen die Bayern eine Rückkaufoption. (aoe)

