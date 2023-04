Thomas auf Tuchelfühlung: An diesen vier Stellschrauben drehte der neue Trainer bereits

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Beim 4:2-Sieg des FC Bayern gegen den BVB waren bereits einige Veränderungen erkennbar, die Trainer Thomas Tuchel an seiner neuen Mannschaft vornahm.

München - Für Thomas Tuchel lief noch nicht alles rund bei seinem Debüt als Cheftrainer des FC Bayern – sowohl auf als auch neben dem Platz. Der neue Mann hatte in den Katakomben der Allianz Arena noch leichte Orientierungsprobleme. Beim Betreten des Münchner Fußballtempels musste er sich erst in Richtung Trainerkabine fragen, ehe er sich beim Verlassen vom Ordnungspersonal den Weg zum Parkplatz zeigen ließ.

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 in Krumbach Stationen als Spieler: Stuttgarter Kickers, SSV Ulm Profi-Trainerstationen: 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, FC Bayern Größte Erfolge: Champions-League-Sieger, Klub-Weltmeister, UEFA-Super-Cup-Sieger, DFB-Pokal-Sieger, 2 x Französischer Meister, FIFA-Welttrainer des Jahres 2021

FC-Bayern-Coach Tuchel trotz 4:2-Sieg kritisch: „Es gibt Luft nach oben“

Und fußballerisch? „Es gibt Luft nach oben für die nächsten Spiele, die nächsten Tage. Das ist ganz gut, es ist niemand zu euphorisch. Es gibt noch was zu tun“, sagte Tuchel nach dem 4:2-Erfolg seiner Bayern gegen Borussia Dortmund.

Bei seiner Premiere in der Münchner Coachingzone wurde aber schon deutlich, mit welchen Kniffen er sein Team wieder an die Tabellenspitze coachte und an welchen Stellschrauben Tuchel dafür drehte.

Thomas Tuchel ließ FC Bayern wieder in „altem, neuen System“ spielen

Viererkette: Weil seine Amtsübernahme in der Länderspielpause erfolgte, blieben Tuchel gerade einmal zweieinhalb Trainingseinheiten mit der kompletten Mannschaft, um sie auf die Partie gegen den BVB vorzubereiten. Also setzte der Fußballlehrer auf ein vertrautes System an der Säbener Straße und ließ, anders als Vorgänger Julian Nagelsmann, mit einer Vierer- statt einer Dreierkette spielen.

„Er hat auf ein altes, neues System gesetzt: Ein 4-3-3, beziehungsweise 4-2-3-1“, sagte Mittelfeldchef Joshua Kimmich und erklärte: „Er hat ein System gesucht, das zu unseren Stärken passt, das hat man heute gut gesehen.“ Zur Erinnerung: Sowohl mit Jupp Heynckes als auch unter Hansi Flick gewannen die Münchner mit dieser Grundordnung die Champions League.

Thomas Tuchel mit Loblied auf Thomas Müller: „Nicht nur das Trüffelschwein im Strafraum“

Thomas Müller: Es macht den Anschein, als sei Thomas Müller unter dem neuen Trainer wieder unantastbar. Spielt Müller unter Tuchel immer? „Wenn er sieben Jahre jünger wäre, würde ich das unterschreiben“, sagt dieser nach der Partie und sang im Anschluss im ZDF-Sportstudio ein Loblied auf die Vereinsikone.

„Er ist einer der Spieler, die den FC Bayern verkörpern, ein wichtiger Ansprechpartner. Thomas ist nicht nur das Trüffelschwein im Strafraum: Der Fleiß, das Selbstverständnis, ist die Basis für die Karriere.“ Ihn auf seine typischen Müller-Tore wie gegen Dortmund zu reduzieren, ist in den Augen Tuchels zu wenig: „Der hat einfach Bock zu kicken, Bock auf Sport. Ein lebhafter Charakter, sich für nichts zu schade. Ein Vorbild.“

Thomas Müller über Thomas Tuchel: „Der Trainer hat uns viel Sicherheit gegeben“

Kontrolliertes Pressing: Unter Nagelsmann waren die Münchner Pressing-Aktionen immer enorm hoch, weshalb die Rest-Verteidigung häufig Probleme bei gegnerischen Konterangriffen hatte. Unter Tuchel war das Pressing-Verhalten kontrollierter. „Durch das etwas tiefere Pressing hatten wir gute Situationen, in denen wir den Ball erobern und gute Chancen kreieren konnten“, beschrieb Kimmich den kleinen, aber feinen Unterschied.

Müller ergänzte, dass der neue Trainer versucht habe, seine „Positionierungen einzuschleifen. Es war ein bisschen verändert, aber grundsätzlich liegt es daran, dass wir den Biss und die Zweikampfstärke hatten. Man kann sagen, dass wir den Dortmundern durch die Kaltschnäuzigkeit den Schneid abgekauft haben. Der Trainer hat uns viel Sicherheit gegeben.“

Selbstkritik: Trotz des Erfolgs gaben sich die Bayern aufgrund ihrer teilweise schludrigen Spielweise selbstkritisch. Tuchel hätte sich gewünscht, „dass aus dem 3:0 ein dominanteres Spiel wird. Wir hatten durch das ganze Spiel viele einfache Ballverluste, das hat das Spiel für uns sehr intensiv gemacht, wir mussten lange Phasen gegen Ball verteidigen“. Wie gesagt: Luft nach oben … (Manuel Bonke, Hanna Raif)