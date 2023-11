Platzt der Youngster-Transfer? FC Bayern bekommt bei Ouédraogo prominente Konkurrenz

Von: Andre Oechsner

Der FC Bayern beschäftigt sich bekanntermaßen mit Assan Ouédraogo. Im Werben um den Youngster bekommen die Münchner nun allerdings prominente Konkurrenz.

München – In Deutschlands Unterbau reifen gerade einige Toptalente heran. Eines davon ist Assan Ouédraogo, das mit der U17-Auswahl des DFB vor einem halben Jahr die Europameisterschaft in Ungarn gewann. Bei der gerade stattfindenden Weltmeisterschaft in Indonesien hat das begehrte Talent allerdings großes Verletzungspech heimgesucht.

Assan Ouédraogo Geburtsdatum: 9. Mai 2006 (Alter 17 Jahre), Mülheim an der Ruhr Verein: FC Schalke 04 Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 6 Millionen Euro

FC Bayern signalisiert Interesse an Assan Ouédraogo

Ouédraogo fällt aufgrund eines Syndesmosebandrisses länger aus und ist daher vorzeitig zu seinem Stammverein, dem FC Schalke 04, zurückgekehrt. Die schwere Verletzung trübt allerdings nicht die Aussichten, spätestens ab der kommenden Saison für einen der europäischen Topvereine zu spielen.

Zum Beispiel dem FC Bayern, der nach tz-Infos zu den Interessenten für den jungen Mittelfeldspieler zählt. Damit ist der deutsche Abonnementmeister, der aus seinem Land durch RB Leipzig Konkurrenz erfährt, allerdings nicht allein.

Assan Ouédraogo (#43) steht beim FC Bayern sowie anderen Topklubs auf der Liste. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Nicht nur der FC Bayern: Topklubs aus der Serie A an Assan Ouédraogo dran

Demnach tummeln sich vor allen Dingen in der Serie A Vereine, die zukünftig gerne mit Ouédraogo zusammenarbeiten würden. Juventus Turin, der SSC Neapel sowie die beiden Mailänder Teams Inter und AC befindet sich ebenfalls im Rennen um den erst 17-Jährigen, dem bereits von verschiedenen Experten das nötige Rüstzeug für eine schillernde Karriere bescheinigt wurde.

Ouédraogos Vertrag auf Schalke ist zwar noch bis 2027 datiert. Im Vertragswerk ist allerdings eine Ausstiegsklausel eingewoben, die im Sommer kommenden Jahres gezogen werden kann – und die verschiedenen Berichten zufolge bei gerade mal sieben Millionen Euro liegt. Eine Summe, die sogar die finanziell klammen Klubs aus Italien aufbringen könnten.

FC Schalke 04 noch ohne Angebot für Assan Ouédraogo

Ouédraogo fällt schon allein durch seine Körpergröße von 1,92 Metern auf. Der gebürtige Mülheimer mit Wurzeln in Burkina Faso agiert in der Regel als klassischer Box-to-Box-Spieler, der mit einer erstaunlichen Ruhe am Ball überzeugt und durch seine Technik über ein gutes Passspiel verfügt.

André Hechelmann, auf Schalke als Sportchef beschäftigt, will Ouédraogo von einer Verlängerung überzeugen. Konkrete Gespräche führe man darüber aber noch nicht, sagte der Kaderplaner zuletzt. Zu Angeboten sei es bisher ebenfalls nicht gekommen: „Uns liegen derzeit keine konkreten Anfragen für Assan Ouédraogo vor.“ Mit dem FC Bayern soll es aber immerhin zu einem ersten Treffen gekommen sein. (aoe)