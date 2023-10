Hat der FC Bayern schon einen möglichen Sané-Ersatz im Blick?

Von: Melanie Gottschalk

Leroy Sané will offenbar im Sommer entscheiden, wie es für ihn weitergeht. Sollte er den FC Bayern verlassen wollen, könnte ein Nachfolger aus Italien kommen.

München – Leroy Sané präsentiert sich aktuell in bestechender Form. Der 27 Jahre alte Flügelspieler besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2025, eine Entscheidung über seine Zukunft könnte aber laut Sport Bild bereits in diesem Sommer fallen. Denn dann will der DFB-Star laut des Blattes eine Grundsatzentscheidung über seine Zukunft treffen. Für den Fall, dass er sich noch einmal eine neue Herausforderung suchen möchte, könnten die Münchner einen Ersatz aus Italien holen, genauer gesagt von Juventus Turin.

Federico Chiesa Geboren am: 25. Oktober 1997 (Alter 25 Jahre), Genua, Italien Position: Flügel Aktueller Verein: Juventus Turin

Gerücht aus Italien: FC Bayern soll an Federico Chiesa interessiert sein

Denn wie die Calcio Mercato berichtet, interessiert sich der FC Bayern weiterhin für Federico Chiesa. Bereits in diesem Sommer hatte es Gerüchte um den italienischen Flügelspieler und den deutschen Rekordmeister gegeben, konkret wurde es aber nie. Das Interesse soll laut Calcio Mercato aber weiterhin bestehen, sollte sich Sané gegen eine Vertragsverlängerung in München entscheiden, könnte demnach die Personalie heiß werden.

Aus Turin ist gleichzeitig zu vernehmen, dass der 25-Jährige den Verein für eine Ablöse von rund 50 Millionen Euro im Sommer verlassen könnte. Auch der Vertrag von Chiesa läuft bis 2025, er soll bei Juventus Turin aktuell aber nicht glücklich sein. Das dürfte der Situation bei der Alten Dame geschuldet sein, denn die Mannschaft aus Turin wurde in dieser Saison von der UEFA wegen Verstößen gegen die Finanzregularien aus dem europäischen Geschäft ausgeschlossen. Sollte Juve auch in der kommenden Saison nicht international vertreten sein, dürfte es schwierig werden, Chiesa im Verein zu halten.

Bereits in diesem Sommer rankten sich Gerüchte um Federico Chiesa und den FC Bayern. © Marco Canoniero/imago

FC Bayern würde im Werben um Federico Chiesa namhafte Konkurrenz bekommen

Denn die Formkurve des 25-Jährigen zeigte seit seiner Rückkehr am Ende der vergangenen Spielzeit stetig nach oben. Im Januar 2022 hatte sich Chiesa das Kreuzband gerissen und war lange ausgefallen. In der aktuellen Runde steuerte er in sieben Serie-A-Spielen bereits vier Tore und einen Assist bei. Eine Statistik, die sich sehen lassen kann.

Der FC Bayern würde im Werben um den Flügelspieler aber wahrscheinlich namhafte Konkurrenz erhalten. Denn laut Calcio Mercato sind auch die Premier-League-Klubs Manchester United, Newcastle United und Aston Villa sowie einige Vereine aus Saudi-Arabien an Chiesa interessiert. Noch ist die Spur aber nirgendwo hin heiß. Dafür gibt es noch zu viele Fragezeichen. (msb)