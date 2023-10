Ulreich-Geschenk an Leipzig – zuvor gab es aber eine bittere Fehlentscheidung

Von: Christoph Wutz

Teilen

Beim zweiten Treffer von RB Leipzig machte FCB-Torwart Sven Ulreich eine unglückliche Figur. Doch dem Tor war eine Fehlentscheidung vorausgegangen.

Leipzig – Am Samstagabend stand für den FC Bayern eine Mammutaufgabe in der Bundesliga auf dem Plan. Im Topspiel gegen RB Leipzig gingen die Sachsen zu Mitte der ersten Halbzeit in Führung und erhöhten schnell auf 2:0. Bayern-Torwart Sven Ulreich hatte am zweiten Leipziger Treffer einen wesentlichen Anteil, weil er unmittelbar davor patzte. Doch dazu hätte es nicht kommen dürfen: Denn bereits in der Entstehung des Tores traf das Schiedsrichtergespann eine bittere Fehlentscheidung zu Ungusten der Bayern.

Sven Ulreich Geboren: 3. August 1988 (Alter 35 Jahre), Schorndorf Position: Torhüter Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2024 Marktwert: 700.000 Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Ulreich-Geschenk an Leipzig – zuvor gab es aber eine bittere Fehlentscheidung

In der 26. Minute traf Leipzigs Castello Lukeba unter frenetischem Jubel des Heimpublikums zum 2:0 für RB. Den Treffer des Innenverteidigers ermöglichte in erster Linie Bayern-Schlussmann Sven Ulreich. Er tauchte bei einem Eckball, der knapp vor seinen Kasten gesegelt war, unter dem Ball vorbei. Danach prallte der Ball vom Körper von Leipzigs Lois Openda vor die Füße von Lukeba. Der nahm das Ulreich-Geschenk dankend an und netzte eiskalt zum 2:0 ein.

Doch in der Entstehung profitierten die Leipziger von einer Fehlentscheidung des Schiedsrichter-Gespanns um Marco Fritz. Den Eckball, der zum Tor führte, hätte es nicht geben dürfen. Zuvor war Leipzigs Openda nach einem Zweikampf mit Dayot Upamecano im Münchner Strafraum mit dem Rücken zuletzt am Ball gewesen. Fritz hatte allerdings trotz Protesten des französischen Verteidigers auf Eckball entschieden – mit Folgen für den FC Bayern. Der Video-Assistent griff nach dem Tor den Regeln entsprechend nicht ein, für derartige Fälle ist er nicht zuständig.

Bayern-Torwart Sven Ulreich erlebte beim Topspiel in Leipzig eine erste Halbzeit zum Vergessen. © Picture Point LE / Imago

Nicht nur ein Patzer: FCB-Keeper Ulreich legte RB beinahe die frühe Führung auf

Beim Führungstreffer hatte Ulreich keine Schuld getroffen, Minjae Kim hatte Opendas Schuss in der 20. Minute unhaltbar für den Neuer-Ersatz abgefälscht. Allerdings hatte Ulreich bereits zuvor unsicher gewirkt. In der 13. Minute, beim Stand von 0:0, hatte Ulreich Leipzigs Emil Forsberg den Ball unbedrängt im Spielaufbau vor die Füße gespielt. Der allerdings hatte das Bayern-Tor danach mit einem Direktversuch aus rund 45 Metern knapp verfehlt.

Und kurz vor der Pause tauchte plötzlich Openda frei vor dem 35-Jährigen auf, umkurvte ihn und fiel nach einem Kontakt im Strafraum zu Boden. Zwar gab es keinen Elfmeter für RB, weil der Belgier im Abseits gestanden hatte. Doch Ulreich beschwerte sich anschließend vehement – zu lautstark für Schiedsrichter Fritz, der ihm daraufhin die Gelbe Karte wegen Meckerns zeigte.

Wer bleibt wie lang beim FC Bayern München? Die Vertragslaufzeiten von Kane, Kimmich, Müller und Co. Fotostrecke ansehen

Ex-FCB-Star Matthäus kritisiert Ulreich in Leipzig: „Liegt das an Manuel Neuer?“

Sky-Experte Lothar Matthäus kritisierte den Schlussmann während der Partie: „Er ist unruhig, auch bei der Chance von Forsberg. Beim Eckball unterläuft er den Ball, eigentlich ein ganz klarer Torwart-Ball. Ein klarer Torwart-Fehler, er wirkt verunsichert. Das stärkt natürlich auch nicht die Psyche der Bayern-Defensivspieler. Und das überträgt sich auf das gesamte Spiel der Bayern“, so der einstige Mittelfeld-Motor des Rekordmeisters.

Matthäus hatte Ulreichs Performance im Live-Kommentar bereits direkt nach der Forsberg-Großchance angeprangert – und auch eine mögliche Erklärung dafür geliefert: „Liegt das an Manuel Neuer? Dass er wieder auf dem Platz steht?“, hatte der frühere Weltfußballer in den Raum gestellt. Die eigentliche Nummer eins der Bayern, Manuel Neuer, war unter der Woche in das Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Die erste Halbzeit war für Ulreich also gänzlich zum Vergessen. Nichtsdestotrotz wollen die Bayern den 35-Jährigen wohl über sein Vertragsende im nächsten Sommer hinaus halten. (wuc)