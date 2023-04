Didi Hamann wettert gegen Guardiola-Angewohnheit – auch Nagelsmann machte fatalen Fehler

Von: Christoph Klaucke

Vor dem Champions-League-Kracher FC Bayern gegen Manchester City übt Didi Hamann heftige Kritik an Pep Guardiola. Der Trainer habe eine fatale Angewohnheit mit Nagelsmann gemein.

München – Das Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Manchester City wirft seine Schatten voraus. Vor dem Hinspiel am Dienstag hat auch Dietmar Hamann eine Meinung zum Giganten-Duell. Der Ex-Profi sieht die Bayern in der Favoritenrolle und übt heftige Kritik an Pep Guardiola – inklusive Vergleich mit Julian Nagelsmann.

Dietmar „Didi“ Hamann Geboren: 27. August 1973 (Alter: 49 Jahre), Waldsassen Fußball-Experte bei Sky Stationen (u. a.): FC Bayern München, Newcastle United, FC Liverpool, Manchester City Erfolge (u. a.): Champions-League-Sieger, UEFA-Cup-Sieger, Deutscher Meister, Deutscher und Englischer Pokalsieger

Didi Hamann poltert gegen Guardiola-Taktik: „Rasenschach“ und „zu enges Korsett“

Wenn im Viertelfinale der Königsklasse die beiden Schwergewichte FC Bayern und Manchester City aufeinander treffen, stehen automatisch die Trainer im Mittelpunkt. Auf der einen Seite Thomas Tuchel, der 2021 im Finale mit Chelsea die Citizens besiegen konnte. Auf der anderen Ex-FCB-Coach Pep Guardiola, der damals das Endspiel gegen Tuchel verloren hat. Chelsea setzte sich dank des goldenen Treffers von Kai Havertz mit 1:0 durch.

Obwohl Manchester City die deutlich bessere Mannschaft hatte, wie Sky-Experte Didi Hamann der Deutschen Presse-Agentur erklärte, und weil Guardiola Rodri auf der Bank gelassen habe. Rodri ist wie Hamann früher als aktiver Profi Taktgeber im Mittelfeld und für die Balance seiner Mannschaft verantwortlich. Guardiola versuche mit seinen Teams immer „Rasenschach“ zu spielen und zwänge seine Spieler in ein zu enges Korsett, monierte der Ex-Nationalspieler, der neun Jahre für die Bayern und auch drei Jahre für City gespielt hat.

Didi Hamann wettert gegen Guardiola-Angewohnheit – auch Nagelsmann machte fatalen Fehler beim FC Bayern

„In entscheidenden Situationen braucht es Spieler, die selbst Entscheidungen treffen“, kritisierte Hamann Taktik-Guru Guardiola und zog zugleich einen Vergleich mit Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: „Das nimmt er ihnen. Julian Nagelsmann hat das auch getan. Tuchel tut das nicht.“

Guardiola wartet seit den CL-Siegen 2009 und 2011 mit Barcelona vergeblich auf den Gewinn des Henkelpotts. Zwischen 2013 und 2016 versuchte es das spanische Trainer-Mastermind mit dem FC Bayern, seitdem mit Manchester City.

„Guardiola hat nichts geschafft“: Hamann verwundert über Pep-Verehrung

„Guardiola hat nichts geschafft, was andere nicht auch geschafft hätten“, sagte Hamann. „Jeder erzählt, dass ein Pep Guardiola der Übervater der Trainer ist. Aber er war in zehn Jahren bei Bayern München und ManCity in einem Champions-League-Finale – und das hat er selber verloren. Und jetzt erzählen mir die Leute, dass er der beste Trainer der Welt ist – sorry.“

Mit Manchester City wurde Guardiola viermal englischer Meister und holte einmal den FA Cup. Gegen den FC Bayern muss er nun den Gegenbeweis von Hamanns Vorwürfen antreten und sein Final-Trauma gegen Tuchel überwinden. Hingegen hat Tuchel fünf Probleme vor dem ManCity-Gipfel.

Hamann traut FC Bayern Champions-League-Titel zu

Die Kader seien etwa ausgeglichen, „wobei mir der Bayern-Kader etwas lieber ist“, sagte Hamann. „Sie müssten zum Titel den harten Weg gehen mit City und dann Chelsea oder Madrid. Aber ich traue ihnen das zu.“ Bei Manchester dagegen traue er „dem ganzen Braten nicht. Da kann Haaland 80 Tore schießen, aber sogar in der Liga sind sie hintendran.“ (ck)