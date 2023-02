„Weiß nicht, ob das überhaupt lösbar ist“: Magath benennt Problem beim FC Bayern

Von: Niklas Kirk

Im Interview mit Sky spricht der Ex-Bayern-Trainer über die aktuelle Situation beim FCB und kritisiert die Schiedsrichterleistungen in der Bundesliga.

München – Drei Jahre lang, von 2004 bis 2007, leitete Felix Magath die sportlichen Geschicke an der Säbener Straße. Dabei sprangen für den Trainer und den FC Bayern München zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiege heraus.

In einem Interview mit Sky vom Montag (21. Februar) äußerte sich der 69-Jährige über die aktuelle Situation bei seinem ehemaligen Arbeitgeber und machte ein zentrales Problem für die sportlich holprige Phase aus. Darüber hinaus kritisierte er mit Blick auf den jüngsten Platzverweis von Dayot Upamecano den DFB im Umgang mit Schiedsrichtern und dem VAR.

Felix Magath über ein Problem des FC Bayern: „Geht darum Spieler bei Laune zu halten“

Da wo Probleme bei den Bayern sind, tun sich für die Konkurrenz Räume auf, diese zu nutzen und den diesjährigen Meisterkampf endlich wieder offen zu gestalten. Das macht er vor allem in der aktuellen Form des BVB fest. „Dort ist überraschend, dass auf einmal das Wort Mentalität vorkommt. Das war ja bislang ein Fremdwort. Anscheinend hat man in Dortmund dazugelernt, denn Mentalität ist doch wichtig, um erfolgreich zu sein.“, so der 69-jährige, der sich als Trainer vor allem einen Ruf als Freund harter Trainingsmethoden einen Namen gemacht hat.

Zusammenfassend meint er dennoch, dass das Formtief des FC Bayern „der einzige Grund ist, warum die anderen deutschen Mannschaften noch mithalten können.“

Felix Magath über Nagelsmanns verbalen Ausrutscher: „Da hat er sich vergriffen“

Anhaltende Erfolgslosigkeit wirkt sich, wie Magath selbst weiß, auf das Arbeitsklima eines Bayern-Trainers aus. Gegen Gladbach war Julian Nagelsmann neben der Niederlage zudem mit unpassenden Worten in Richtung Schiedsrichtergespann aufgefallen. „Da hat er sich vergriffen, das weiß er selbst. Das braucht man ihm aber nicht jeden Tag unter die Nase reiben“, meint Magath dazu, weist aber darauf hin, dass es in der Endabrechnung schwierig wird, „wenn er dieses Jahr ohne Titel bliebe“. So hätte nicht ein Ausscheiden in der Champions League die schwerwiegendsten Konsequenzen, sondern eine Saison ohne jeden Titel.

Ein zentrales Problem für jeden Trainer beim FCB sieht Magath in der grundsätzlichen Beschaffenheit des Kaders. Hier gäbe es eine Philosophie, bei der man glaubt, auf jeder Position doppelt gleichwertig besetzt sein zu müssen. Für Magath die logische Konsequenz: „Viele unzufriedene Spieler. Ich weiß nicht, ob das überhaupt lösbar ist. Für so eine Mannschaft braucht man eigentlich keinen Trainer. Es geht ja nicht mehr darum, diese Spieler zu trainieren und zu entwickeln. Die Spieler sind ja alle entwickelt. Es geht darum, die Spieler bei Laune zu halten. Es ist wichtiger, mit den Spielern zu reden, schunkeln zu gehen, Smalltalk zu machen, sie bei Laune zu halten.“

Felix Magath über Referees und den VAR: „Der Schiedsrichter ist das ärmste Schwein“

Angesprochen auf den Platzverweis von Dayot Upamecano in Mönchengladbach, holt der 69-Jährige schließlich zum Rundumschlag gegen Schiedsrichter und DFB aus. Man sei nicht bereit darüber zu reden, „dass der Fußball in der Bundesliga verpfiffen wird“. Magath moniert, dass bei jeder Kleinigkeit gepfiffen würde, was auch für kleinste Kontakte gilt, die zu etwa zu Elfmeterentscheidungen führen.

Statt eine Linie zu fahren, die im Extremfall zu frühen Platzverweisen führt, solle der Fußball als das gesehen werden, was er laut Magath ist: Ein Sport, in dem der Kontakt gesucht werden muss. Er geht sogar so weit, dem DFB zu unterstellen „kein Verhältnis“ mehr zum Sport zu haben.

Felix Magath: Ex-FC-Bayern-Coach wünscht sich Kontrollorgan für Schiedsrichter

Ihm fehle zudem eine Kontrollinstanz für die Unparteiischen: „Es gibt kein Instrument, das mal sagt: ‚Moment Schiedsrichter, das könnte man anders sehen!‘ Nein, sie korrigieren sich selbst. Da kann nichts Gescheites bei rauskommen.“ Auch für den VAR hat Magath kritische Worte übrig. Prinzipiell sei er immer ein Befürworter von diesem gewesen, beklagt aber die praktische Umsetzung.

„Für mich war ein Videobeweis so angelegt, dass oben auf der Tribüne einer sitzt, der mit dem Schiedsrichter verbunden ist. Wenn ich schon sehe, dass der Schiri an den Bildschirm geht und sich das drei Minuten anschaut.“ Der Schiedsrichter käme so in eine undankbare Zwangssituation. „Alle sehen die Szene, hin und her und dann soll der Schiedsrichter entscheiden: Die Schiedsrichter so vorzuführen, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Der Schiedsrichter ist das ärmste Schwein in diesem Geschäft“, fasst Magath deutlich zusammen. (nki)