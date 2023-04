Felix Neureuther verteidigt Manuel Neuer vehement: „Hat den Mut und sagt, was ihn gestört hat“

Von: Antonio José Riether

Ex-Ski-Star Felix Neureuther äußerte sich jüngst zu Manuel Neuer und dessen Kritik am FC Bayern, dabei verteidigte er den Torhüter mit deutlichen Worten.

München - Anfang Dezember änderte sich vieles beim FC Bayern. Manuel Neuer verletzte sich beim Skitourengehen schwer, nur wenige Wochen später wurde sein Torwarttrainer und engster Vertrauter Toni Tapalovic gefeuert. Dies hatte offenbar mehrere Gründe, dennoch schoss Neuer in einem Interview heftig gegen den Klub. Wochen später schaltete sich der ehemalige Wintersport-Star und Bayern-Fan Felix Neureuther erneut in die Kontroverse um den Torhüter ein – und verteidigte diesen energisch.

Felix Neureuther Geboren: 26. März 1984 in München-Pasing Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier-Neureuther Ehepartnerin: Miriam Neureuther Kinder: Matilda Neureuther, Leo Neureuther, Lotta Neureuther

Felix Neureuther spricht FC-Bayern-Torhüter Manuel Neuer seinen Respekt aus

In seinem neuen Podcast mit dem Namen „Pizza & Pommes“ – die meisten Skifahrer werden die Begriffe wohl noch aus ihren Anfängertagen kennen – spricht Felix Neureuther mit dem BR-Sportreporter Philipp Nagel über diverse Sportthemen. Gleich in der ersten Folge mit dem Titel „No Snow No Show?“ geht es auch um den Unfall von Manuel Neuer und die Tapalovic-Entlassung.

Dabei ging es eigentlich erst um meinungsstarke Sportler. „Ich glaube, vielen Athleten ist es gar nicht bewusst, was sie für eine Wirkung sie tatsächlich nach außen haben“, meinte Neureuther. „Von dem her wäre es für mich ganz schön, wenn Meinungen besser vertreten werden würden. Dass man halt nicht versucht, sich zu schützen, sondern so ist, wie man ist“. Auf Nachfrage, wen der Ex-Ski-Star respektiere, antwortet dieser: „Für mich ist Manuel Neuer so einer, abgesehen vom Wintersport“.

Felix Neureuther über viel zitiertes Interview von Manuel Neuer: „Absolut richtig und wichtig“

Neureuther wird dabei auch auf das viel zitierte Interview, in dem Neuer unverblümt über die Entlassung seines besten Freundes Tapalovic redet, angesprochen. Der Nationaltorhüter bezeichnete die Personalentscheidung in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung Anfang Februar als „das Krasseste“, was ihm in seiner Karriere passiert sei. „Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen“, wurde er dabei zitiert.

Zum Interview fand Neureuther klare Worte: „Fand ich gut, absolut gut und richtig“, sagte der gebürtige Münchner rund zwei Monate nach der Erscheinung. Auf den Einwand von Podcast-Partner Nagel, der Zeitpunkt wäre nicht ideal gewesen, erwiderte der ehemalige Skirennläufer: „Das sehe ich komplett anders, der hat den Mut und sagt etwas, was ihn gestört hat. Von dem her: allergrößten Respekt vor Manuel Neuer. Ich fand das richtig, richtig gut.“

Felix Neureuther zeigt Verständnis für Manuel Neuer: „Würde als Athlet genauso reagieren“

Wieder gab ihm Nagel kontra und fragte: „Einfach nur, weil er den Verein angepisst hat?“, woraufhin Neureuther schlicht meinte: „Ja, kann er doch machen.“ Daraufhin erinnerte ihn Nagel daran, dass sich Neuer immerhin gegen seinen Arbeitgeber geäußert habe, doch wieder hielt der heutige TV-Experte dagegen. „Ganz ehrlich, der Arbeitgeber hat Manuel Neuer so viel zu verdanken und dann werfen sie seinen wichtigsten Mann raus. Da würde ich als Athlet genauso reagieren“, meinte der zweifache Olympia-Teilnehmer.

Neureuther zeigte während des Gesprächs viel Mitgefühl für den verletzten Neuer und versuchte sich, in dessen Lage zu versetzen. „Da bist du am Boden. Du wirst operiert, das war eine richtig schwere Verletzung. Dann bist du im Kopf schon in der Reha und willst dein Umfeld bei dir haben, damit du zurückkommst. Wenn dir dann so ein Anker genommen wird, das macht etwas mit dir“, ist er sich sicher.

Felix Neureuther: FC Bayern hätte Neuer „das richtige Umfeld schaffen“ sollen

Ganz grundlos war die Entlassung von Tapalovic nicht, wie sich herausstellte. So soll er etwa kaum mit dem verliehenen Keeper Alexander Nübel kommuniziert haben, zudem wurde ihm vorgeworfen, Interna aus der Trainerkabine an Neuer weitergeben zu haben. „Es wird auch natürlich Gründe gegeben haben“, lenkte Neureuther ein, „aber der FC Bayern ist doch in der Lage, dass er versucht, Manuel Neuer diese Individualität zu geben“, meint er. Der Verein hätte ihm „das richtige Umfeld schaffen“ sollen.

Nagel sieht die Sache total anders. „Was mich viel mehr stört: Er stellt als Kapitän persönliche Interessen über die des Vereins und gefährdet genau das damit“, legt er sein Hauptargument dar. Doch auch er weiß: „Wir kommen bei der Nummer nicht zusammen“. Aktuell arbeitet Neuer in der Reha an seinem Comeback, ansonsten ist es recht still um den Kapitän des FC Bayern geworden. (ajr)