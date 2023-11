Interesse an Türkei-Star? FC Bayern droht Wettbieten mit BVB

Von: Jannek Ringen

Im Länderspiel gegen die DFB-Elf traf Ferdi Kardioglu. Das hinterließ wohl Eindruck. Jetzt könnte es zu einem Wettbieten kommen.

München – Die Verantwortlichen des FC Bayern werden froh sein, wenn der Transfermarkt wieder öffnet, denn dann bietet sich die Chance, den Kader wieder breiter aufstellen zu können.

Neben der Problematik im defensiven Mittelfeld und der Innenverteidigung hat der Deutsche Meister ein Auge auf einen weiteren Spieler geworfen. Dabei könnten es jedoch Konkurrenz aus der Bundesliga geben.

Kadioglu trifft sehenswert gegen Deutschland

In Deutschland dürfte der Name Ferdi Kadioglu den Fans spätestens seit dem Länderspiel der Türkei gegen Deutschland (3:2) in der vergangenen Länderspielpause ein Begriff sein. Beim Erfolg der türkischen Nationalmannschaft über die DFB-Auswahl erzielt er den sehenswerten Ausgleichstreffer in der ersten Halbzeit.

Doch nicht nur aufgrund seines Treffers war er einer der herausragenden Akteure. Auf der Position des Linksverteidigers schaltete er sich immer wieder mit in die Offensive ein und zeigte seine technischen Qualitäten. Bei der Partie hatte er scheinbar einen so bleibenden Eindruck hinterlassen, dass sich laut Bild die deutschen Schwergewichte für ihn interessieren.

Der BVB sucht einen spielstarken Außenverteidiger

Borussia Dortmund würde sich im Winter gerne auf der Außenverteidigerposition verstärken. Nach dem Abgang von Raphaël Guerreiro zum FC Bayern fehlt dem BVB ein spielstarker Außenverteidiger. Eigentlich sollte Ramy Bensebaini diese Position ausfüllen, allerdings agiert der Algerier meist als verkappter Innenverteidiger und wird dem BVB aufgrund des Africa Cups im Januar fehlen.

Julien Ryerson erfüllt zwar die Erwartungen, allerdings ist der Norweger nicht gerade für seine filigrane Technik, sondern eher für die physische Komponente bekannt. Marius Wolf, der es zwischenzeitlich sogar in die Nationalmannschaft geschafft hatte, besitzt nicht die gewünschte Qualität für diese Position. Kadioglu ist vielseitig einsetzbar und kann auf beiden Außenbahnen spielen.

Auch der FC Bayern interessiert sich für Kadioglu

Konkurrenz bekommt der BVB vom FC Bayern. Denn auch der Rekordmeister soll ein Auge auf den gebürtigen Niederländer geworfen haben. Die Vielseitigkeit von Kadioglu könnte aufgrund des kleinen Bayern-Kaders ein wichtiger Faktor für die Münchner sein. Bereits im Frühjahr war der türkische Nationalspieler ein Kandidat an der Säbener Straße. Beim BVB würde er jedoch höchstwahrscheinlich auf mehr Spielzeit kommen.

Sein Vertrag bei Fenerbahce läuft noch bis 2026 und der Verein fordert bis zu 30 Millionen Euro für den 24-Jährigen. Eine Ablösesumme, die der FC Bayern zwar zahlen könnte, allerdings gibt es für den Tabellenzweiten andere Prioritäten im Winter. Für Borussia Dortmund wären 30 Millionen Euro deutlich zu viel, weshalb nur ein Leihgeschäft infrage kommen würde. (jari)