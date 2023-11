FCB könnte leer ausgehen: Lockt ein Ex-Bayern-Star Wirtz zu Real Madrid?

Von: Christoph Wutz

Drucken Teilen

Bayer Leverkusen spielt eine herausragende Saison. Mitverantwortlich dafür ist Florian Wirtz. Toni Kroos sang jetzt ein Loblied auf den 20-Jährigen.

Leverkusen/Madrid – Florian Wirtz spielt in dieser Bundesliga-Saison groß auf. Der 20-jährige Offensiv-Star von Bayer Leverkusen hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass die „Werkself“ zurzeit die Tabelle anführt. Mit seinen starken Leistungen weckt der Youngster auch das Interesse von absoluten Top-Klubs, unter anderem das des FC Bayern. Immer wieder wird der Nationalspieler mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Doch mit Toni Kroos wirbt jetzt ausgerechnet ein früherer Münchner für einen Wechsel des Riesentalents zu Real Madrid.

Verstärkung für Real Madrid? Früherer FCB-Star Kroos: „Ich denke an Wirtz“

Gegenüber der spanischen Sportzeitung Marca offenbarte sich Kroos als Fan des jungen Leverkuseners. „Welche Spieler haben das Potenzial, für Real Madrid zu spielen? Ich sollte eine globalere Sichtweise haben, aber ich denke an Florian Wirtz“, gestand der 33-jährige Deutsche, der seit neun Jahren für Real aufläuft.

Das Profil und die Spielweise seines Landsmannes überzeugen Kroos. „Ich denke, er könnte passen“, sagte der Madrilene – und hob Wirtz damit auf eine Stufe mit Weltstar Jude Bellingham. Die Namen möglicher Vorgänger sind noch größer: Zinédine Zidane, Mesut Özil oder auch Kaká fungierten bereits als kreative Schaltzentrale im Real-Mittelfeld.

Die Bayern sind wohl an Leverkusens Florian Wirtz (r.) interessiert. Doch jetzt macht sich Ex-FCB-Star Toni Kroos (l.) für einen Wechsel des 20-Jährigen zu Real Madrid stark. © Action Plus / pepphoto / Imago

FCB könnte leer ausgehen: Lockt Ex-Bayern-Star Kroos Wirtz zu Real Madrid?

So wie Wirtz spielte Kroos selbst einst für die „Werkself“. Von Januar 2009 bis Juni 2010 lief er als Leihgabe des FC Bayern für Bayer 04 auf, ehe er sich im Anschluss im Mittelfeld der Münchner durchsetzte und zahlreiche Erfolge feierte – obwohl ihm bei den Bayern ein Detail immer auf die Nerven ging.

2014 zog es ihn für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro zu den Madrilenen, wo er seitdem unter anderem viermal die Champions League gewann. Kroos fand also über die Station München den Weg von Leverkusen nach Madrid. Jetzt könnte er Wirtz ebenfalls einen Wechsel in die spanische Hauptstadt schmackhaft machen – sein ehemaliger Arbeitgeber, die Bayern, würden dann leer ausgehen. Die Konkurrenz im Werben um den jungen Wirbelwind ist ohnehin bereits groß.

Figo, Jeremies, Ibrahimovic: 15 Fußballer, die zum Erzrivalen gewechselt sind Fotostrecke ansehen

Zahlreiche Top-Klubs machen den Bayern Konkurrenz im Rennen um Leverkusens Wirtz

Nicht nur Real, sondern auch Manchester City und dem FC Chelsea wird immer wieder Interesse am 20-jährigen Leverkusener Juwel nachgesagt. Zuletzt trat auch der FC Liverpool auf den Plan.

Das Team von Jürgen Klopp bietet offenbar eine astronomische Summe für den Youngster, der noch bis 2027 am Rhein unter Vertrag steht. Die Bayern müssten also tief in die Tasche greifen, um den deutschen Nationalspieler zu verpflichten. Bis es zu einem Transfer kommen könnte, dauert es allerdings ohnehin noch. Denn unlängst nahm Wirtz selbst den Gerüchten um einen Abgang aus Leverkusen den Wind aus den Segeln. (wuc)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen – und so geht es.