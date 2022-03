Türkgücü-Keeper kommt beim FC Bayern unter

Torwart Michael Wagner beobachtet Franco Flueckiger

Nach dem Aus von Türkgücü München ist es vor allem für die Spieler eine schwierige Zeit. Keeper Michael Wagner hält sich am Campus des FC Bayern fit.

München - Nachdem Türkgücü München bekanntermaßen den Spielbetrieb in der 3. Liga einstellen musste, sind die Spieler gezwungen, sich nach etwas Neuem umzuschauen. Weil das Transferfenster geschlossen ist, ist ein Wechsel so einfach auch nicht möglich. Für viele ist die einzige Möglichkeit, einen Verein zu finden, bei dem man bis zum Sommer trainieren kann, um sich so fit zu halten.

So macht es zum Beispiel auch der Torwart Michael Wagner. Der 20-Jährige hat zehn Jahre lang die Jugend des FC Bayern München durchlaufen und kann ab sofort wieder am Campus mittraineren. „Michi Wagner zum Beispiel geht zum Campus. Das zeigt auch die große Klasse des FC Bayern.“, verrät der ehemalige Türkgücü-Torwarttrainer und Ex-Löwe Michael Hofmann im Interview mit Sky.

Nach Türkgücü-Insolvenz: Spieler halten sich fit - beim Heimatverein und mit individuellem Training

Franco Flückiger, der vor allem in den letzten Spielen als Stammtorhüter fungierte hält sich individuell bei Torwarttrainer Bernd Dreher fit. Dienstags und Donnerstag trainieren sie gemeinsam, Michael Wagner war auch schon mit dabei. Außerdem hat der 31-Jährige gute Kontakte nach Wasserburg zum Bayernligisten. Neben dem Fußballerischen, steht aber natürlich auch das konditionelle auf der To-Do-Liste. So geht Flückiger auch nebenbei noch ins Fitnessstudio, wie er uns am Telefon bestätigt.

Andere Spieler werden das genauso machen. Viele trainieren bei ihren Heimatvereinen und bereiten sich zusätzlich noch individuell auf den Sommer vor. Im aufkommenden Transferfenster wird sich herausstellen, wer wohin wechselt. (Tim Hempfling)