Formel 1 live im TV und Stream: So sehen Sie den Großen Preis der USA

Von: Korbinian Kothny

Die Formel 1 gastiert am kommenden Wochenende in den USA. © via imago-images.de

Die Formel 1 gastiert am kommenden Wochenende in Austin, USA. So sehen Sie den Großen Preis der USA live im TV und im Livestream.

Austin – Die Formel 1 kehrt für den 18. WM-Lauf in ihren größten Wachstumsmarkt zurück: In Austin/Texas steht der Große Preis der USA (Sonntag, 21.00 Uhr MESZ/Sky) auf dem Plan. Es ist der zweite von drei US-Stopps der laufenden Saison. Im Mai gastierte die Königsklasse in Miami, Mitte November steht das Hochglanz-Comeback in Las Vegas an.

Austin liefert mit dem „Circuit of The Americas“ anders als die beiden Stadtkurse eine klassische Rennstrecke und ist seit langem fester Bestandteil des Kalenders. Bereits seit 2012 wird in Austin gefahren, dieses Mal zusätzlich im Sprint-Format. In diesem Jahr ist der US-Grand-Prix zudem der Auftakt eines kräftezehrenden Triple-Headers. An den folgenden Wochenenden wird in Mexiko und Brasilien gefahren.

Formel 1: Wer zeigt den Großen Preis der USA live im TV und Stream?

Das Formel-1-Rennen in den USA startet am Sonntag, dem 22. Oktober um 21 Uhr (MESZ) .

in den startet am um . Die Übertragungsrechte für das Formel-1-Rennen in den USA liegen beim Pay-TV-Sender Sky .

liegen beim Pay-TV-Sender . Auch das Freie Training, Qualifying, Sprint Shootout und der Sprint werden exklusiv bei Sky gezeigt.

gezeigt. Das Rennwochenende ist zudem im Livestream bei Sky Go und Wow zu sehen.

Max Verstappen ist Weltmeister. Welche Ziele bleiben dem Red-Bull-Star?

Die Jagd nach Rekorden interessiert Verstappen nach eigenen Angaben nicht. Angesichts seiner brutalen Dominanz fallen sie aber fast automatisch. Ein Sieg in Austin wäre der 15. der Saison und die Einstellung seines Rekords aus dem Vorjahr. Für die Egalisierung seines Bestwerts aus der Saison 2021 für die meisten Podien in einem Jahr (18) fehlen nur noch zwei Top-3-Platzierungen. Vom Punkterekord (454) aus dem Vorjahr trennen Verstappen nur 21 Zähler. Mit einem Sieg würde er auch in dieser Wertung einen weiteren Meilenstein setzen.

Was passiert hinter Verstappen?

Das Rennen um den zweiten WM-Platz ist im vollen Gange. Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez (224) ist nach zuletzt dürftigen Leistungen in mehrfacher Hinsicht in Bedrängnis geraten. Erster Verfolger ist Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes (194). Dahinter lauert Aston-Martin-Routinier Fernando Alonso (183). Die besten Karten hat angesichts des besseren Autos und des Vorsprungs Perez - seine Schwächephase sollte er aber bald beenden. Auch, weil seine Zukunft bei Red Bull trotz eines Vertrages für 2024 mittlerweile fraglich scheint.

Was ist für Nico Hülkenberg drin?

Für Hülkenbergs Arbeitgeber Haas ist Austin ein Heimspiel. Entsprechend gut vorbereitet will der US-Rennstall den Deutschen ins Rennen schicken, Haas hat ein umfangreiches Update angekündigt. Vor allem die Aerodynamik des Autos soll verbessert sein. Außerdem bekommt der Wagen eine Speziallackierung: Der schlichte Haas wird von einigen Elementen, die an die „Stars and Stripes“ der amerikanischen Flagge erinnern, geziert.

Und sonst?

In Austin kommt es zu mehreren Jubiläen. Die Briten Lando Norris (McLaren) und George Russell (Mercedes) bestreiten am Sonntag ihren 100. Grand Prix in der Formel 1. Zudem kehrt Routinier Daniel Ricciardo (AlphaTauri) in die Startaufstellung zurück. Der Australier war fünf Rennen wegen eines Bruchs des Mittelhandknochens an der linken Hand ausgefallen. Die Verletzung hatte sich Ricciardo beim zweiten freien Training in Zandvoort zugezogen. (dpa/kk)