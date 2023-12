Bayerns Siegtorschütze Coman knallt mit Rücken in die Bande – Kane stellt Übeltäter zur Rede

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern ist in der Champions League bei Manchester United zu Gast. Kingsley Coman musste ein hartes Foul einstecken. Harry Kane eilte zur Hilfe.

Manchester – Das Champions-League-Spiel des FC Bayern bei Manchester United begann eher zurückhaltend. Doch auf einmal war jedoch Zündstoff in der Partie! Der Auslöser? Eine fiese Szene gegen Bayerns Offensivdribbler Kingsley Coman – auch Harry Kane war in der Szene involviert.

United-Teenager mit Banden-Check gegen Bayern-Star Coman

Es lief die 24. Spielminute im Old Trafford, wo die Bayern am Dienstagabend bei Manchester United zum abschließenden Gruppenspiel in der Königsklasse zu Gast waren. Coman, der normalerweise im Angriff wirbelt, war in besagter Szene in der Defensive gefordert.

Der Sprinter machte seine Sache gut und schirmte den Ball im eigenen Strafraum gekonnt ab. Das löste bei seinem Gegenspieler, Uniteds Alejandro Garnacho, offenbar Frust aus. Der Argentinier nahm Coman mit dem Arm rustikal in den Arm und beförderte den Bayern-Star bewusst in Richtung Bande, wo der Franzose mit dem Rücken einschlug!

Dazu muss man wissen: Die Seitenbegrenzungen in englischen Stadien befinden sich besonders nah am Spielfeldrand. Eine fiese Szene, die sofort eine Rudelbildung auslöste.

Unschöne Aktion von United-Star Garmacho gegen Kingsley Coman. © Screenshot/Twitter/@Egzon_kb

Fiese Szene von United-Spieler gegen Bayerns Coman – Kane eilt sofort zur Hilfe

Coman geigte Garnacho nach der Aktion postwenden die Meinung. Etliche Bayern-Profis kamen ihrem Mitspieler sofort zu Hilfe geeilt. Allen voran Harry Kane, der dem 19-jährigen Youngster ebenfalls ein paar mahnende Worte mitgab. Das fiel auch Amazon-Prime-Video-Experte Benedikt Höwedes positiv auf.

Der englische Nationalmannschaftskapitän machte bei seiner Rückkehr auf die Insel übrigens einen besonders motivierten Eindruck. Der Stürmer ließ sich immer wieder fallen und forderte Bälle, Kane versuchte auch in der Defensive den Teamkollegen zu helfen.

FC Bayern gegen Manchester United vor der Pause harmlos

Danach beruhigten sich die Gemüter wieder und die Partie ging schied- und friedlich mit einem 0:0 in die Pause. Ob Coman angesichts der harten Gangart Uniteds seine Zukunftsplanungen neu überdenkt? Vor der Partie sprach er über England-Angebote. (ck)