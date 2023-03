TV-Kritik zum Bayern-Spiel auf DAZN: Salihamidzic kontert alberne Wontorra-Frage

Von: Jörg Heinrich

TV-Kritik: Bayern-Boss Hasan Salihamidzic kontert eine alberne Wontorra-Frage. © Imago

Laura Wontorra disst die Stimmung in der Allianz Arena. An ihrem Geburtstag kassiert die TV-Moderatorin auf eine alberne Frage einen verdienten Konter von Bayern-Boss Hasan Salihamidzic.

München - Als die Frau Heinrich gestern erfahren hat, dass DAZN den Clásico Bayern – Union überträgt, hat sie sofort gewusst, was Sache ist: „Dosenbiermädchen und König Drosselbart!“ Und tatsächlich: Fürs viele Geld gab es Laura Wontorra zu erleben, laut Eigenaussage bodenständige Liebhaberin von Gerstensaft in Blechbehältern – und Haching-Spitzbart Sandro Wagner.

Laura Wontorra wird von Bayern-Boss Salihamidzic abgekanzelt

▶ Wie hat Geburtstags-Laura den FC Bayern gedisst? Laura Ariane Christel Wontorra Zoller (so viel Zeit muss sein) hat an ihrem 34. über die Atmosphäre in Fröttmaning gemosert. Ihr Bayern-Diss: „Die Allianz Arena glänzt nicht immer mit der besten Stimmung.“ Gestern war sie aber beeindruckt: „Das ist mit die beste Geburtstagsparty, die ich jemals hatte.“ Man hört ihr gern zu – aber dass sie vor dem Spiel wieder die ollen Neuer-Skifahr-Gnabry-Kamellen ausgegraben hat, war albern und nervig. Verdienter Konter von Brazzo: „Freut Euch auf das Spiel, alles andere könnt Ihr in der Bild-Zeitung haben.“

TV-Kritik zum Bayern-Spiel auf DAZN: Sandro Wagner heißer als Frittenfett

▶ Wie heiß war Sandro Wagner? Gegen ihn ist Frittenfett ein Tiefkühlprodukt. Er liefert in zehn Minuten mehr Amüsantes und Interessantes als handelsübliche Experten in einem ganzen Spiel. Zum Beispiel über die Motivation des Meisters: „Die Ansage der Bayern kommt von oben, von der Seite, von links, von rechts und von unten.“ In Sachen Upa-Platzverweis in Gladbach analysierte er messerscharf, dass sich der Franzose durch schlechtes Stellungsspiel selbst in die Situation manövriert hat, „mal wieder“. Nur beim FCB hat sich der Steil-Klatsch-Fetischist eventuell verzählt: „Union hat keine 6000 Scouting-Mitarbeiter wie Bayern.“

TV-Kritk: DAZN-Kommentator trägt 850 Euro teures Kapuzensweatshirt

▶ Wo geht der ganze Zaster für DAZN hin? Die Frau Heinrich als diensthabende Mode-Sachverständige hat ermittelt, dass sich Geburtstags-Laura gestern mit einem Maxi-Steppmantel von Superdry für 229,99 Euro begnügt hat. Dafür protzte DAZN-Kommentator Uli Hebel mit einem Kapuzensweatshirt aus Baumwollfleece von Edel-Ausstatter Céline aus dem Louis-Vuitton-Konzern für 850 Euro. Da wandert die Kohle also hin. Der Uli kommentiert aber prima fürs viele Geld und wusste nach dem 3:0: „Das entwickelt sich zum Statement.“ Weniger prima ist, dass er uns penetrant duzt: „Ihr wisst ja, Upamecano ist gesperrt.“ Für 30 Euro im Monat möchten wir gern gesiezt werden.