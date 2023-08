Kurioser Peretz-Vorfall bei Bayern-PK sorgt bei Tuchel für Verwunderung

Von: Florian Schimak

Thomas Tuchel war am Freitagmittag bei der Spieltags-Pressekonferenz an der Säbener Straße. Dabei kam es zu einem kuriosen Vorfall.

München – Am Freitagmittag erschien Thomas Tuchel wie üblich zur Spieltags-Pressekonferenz an der Säbener Straße. Für den FC Bayern geht es erst am Sonntag gegen den FC Augsburg, dennoch musste der Trainer logischerweise Fragen zur Aufstellung beantworten.

Darüber hinaus war natürlich auch die Zukunft von Benjamin Pavard ein Thema. Dabei verriet der Bayern-Trainer, dass der Franzose ihm seinen Wechselwunsch unterbreitet habe. Allerdings erklärte Tuchel auch, dass man Pavard möglicherweise nicht zu Inter Mailand ziehen lassen werde, wenn kein adäquater Ersatz gefunden wird.

Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 (49 Jahre) Verein: FC Bayern München (seit 2023) Bisherige Erfolge: Deutscher Meister (2023), Champions-League-Sieger (2021), DFB-Pokalsieger (2017) Bevorzugtes Spielsystem: 3-4-2-1

FC Bayern vor Verpflichtung von Daniel Peretz

In Sachen Ersatz für den verletzten Jamal Musiala ließ sich Tuchel ebenso wenig in die Karten schauen, wie bei der Besetzung seiner Mittelfeldzentrale. Also alles in allem eine normale Bayern-PK bis dahin.

Kurios wurde es im Pressestüberl allerdings, als ein israelischer Journalist das Wort von Pressesprecher Dieter Nickles überreicht bekam. Der Kollege stand überraschend auf, nahm ein eigenes Mikrofon in die Hand, drehte seinen Kopf in die Kameras, die in der letzten Reihe positioniert sind, sodass Nickles und Tuchel hinter seiner Schulter zu sehen waren. Anschließend stellte er auf diese unübliche Art seine Frage. In der Regel bleiben die Fragesteller auf ihren Stühlen sitzen.

Thomas Tuchel bekam auf der PK vor dem FCA-Spiel auf kuriose Art und Weise Fragen gestellt. © IMAGO/ Then Chih Wey

Kurioser Peretz-Vorfall bei Bayern-PK sorgt bei Tuchel für Verwunderung

Dabei ging es natürlich um den neuen designierten Keeper des FC Bayern, Daniel Peretz, der am Freitagvormittag zum Medizincheck in München gelandet war. In Israel sei man sehr stolz darauf, dass der FC Bayern einen Keeper aus Israel verpflichte, weshalb der Kollege natürlich wissen wollte, wie Tuchel mit Peretz plane und was er generell von ihm halte.

Der von der Performance des Journalisten überraschte Tuchel reagierte cool und erklärte, dass der Deal noch nicht fix sei und er daher wenig sagen könne. Der Bayern-Coach verriet lediglich, dass die Münchner das junge Torhüter-Talent schon länger gescoutet und daher schon länger auf der Liste hätten.

Daniel Peretz zum FC Bayern: Thomas Tuchel verrät, dass der Keeper schon länger auf der Liste steht

Wer nun dachte, die Peretz-Personalie sei abgehakt, der wurde überrascht. Denn nun kam ein weiterer Kollege aus Israel zu Wort und stellte fast die identische Frage zum designierten künftigen Bayern-Keeper!

Der Journalist filmte sich und Tuchel währenddessen mit dem Handy. „Was ist da nun der Unterschied zu der Frage zu ihrem Vorgänger“, wollte Tuchel auf nette Art wissen und wiederholte seine Antwort von zuvor.

Weitere Fragewünsche der Kollegen aus Israel wurden in der Folgezeit dann nicht mehr erfüllt, so war die PK nach gut 18 Minuten dann beendet. Vermutlich zum Unmut einiger Journalisten … (smk)

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak