„Völlig gaga“: Hoeneß fällt vernichtendes Urteil zu Boateng-Frage

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern hat sich gegen eine Verpflichtung von Jerome Boateng entschieden. Jetzt erklärt Uli Hoeneß, wie es dazu kam.

München – Das Transferfenster hatte schon seit über einem Monat geschlossen, da kamen beim FC Bayern München trotzdem noch einmal Diskussionen über eine neue Spieler-Verpflichtung auf. Der Engpass in der Innenverteidigung zwang die Bosse zum Handeln und so tauchte ein bekanntes Gesicht wieder an der Säbener Straße auf: Der vor zwei Jahren verabschiedete Jerome Boateng durfte sich im Training zeigen.

Letztendlich entschieden sich die Bayern gegen eine Rückholaktion von Boateng. Die Gründe dafür gehen sowohl in der öffentlichen Meinung als auch bei den Verantwortlichen auseinander. Jetzt zieht Vereinspatron Uli Hoeneß ein vernichtendes Urteil in Sachen Boateng.

Uli Hoeneß Geboren: 5. Januar 1952 (71 Jahre alt) in Ulm Posten beim FC Bayern: Ehrenpräsident; Aufsichtsratmitglied

Uli Hoeneß bestätigt: Kein Boateng beim FC Bayern wegen Strafprozessen

Die Abwehr-Sorgen der Münchner waren so groß, dass im Pokal-Spiel in Münster Mittelfeldspieler Leon Goretzka in der Innenverteidigung aushelfen musste. Die drei angestammten Innenverteidiger Matthijs de Ligt, Minjae Kim und Dayot Upamecano waren verletzt. Dadurch kam Boateng ins Spiel. Nach einer Trainingswoche entschieden sich die Bayern allerdings gegen eine Verpflichtung von Boateng und begründeten dies offiziell mit einer sich entspannenden Situation auf dieser Position.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass das anstehende Gerichtsverfahren gegen Boateng eine große Rolle gespielt hat. Das bestätigte auch Uli Hoeneß im Interview mit RTL/ntv. „Die Vergangenheit, die auch mit den Prozessen, die er hinter sich hat, belastet ist“, erklärte der Bayern-Ehrenpräsident, „hat den Verein schlussendlich dazu gebracht, von der Verpflichtung abzusehen“.

Uli Hoeneß erklärt die Entscheidung des FC Bayern gegen Jerome Boateng. © Sven Hoppe/dpa/Sven Simon/Imago

Fan-Protest gegen Boateng spielte wohl eine Rolle

Boateng steht vor einem neuen Strafprozess wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt gegen seine frühere Partnerin, ihm droht eine Verurteilung. Boateng wurde im vorigen Jahr in der Causa bereits verurteilt. Das Bayerische Oberlandesgericht aber hob das Urteil jüngst auf und gab den Fall zurück an das Landgericht München I. Der Fall wird deshalb neu aufgerollt. Boateng beklagte ein unfaires Verfahren und eine Vorverurteilung.

Die Fans kündigten bereits im Vorfeld der Entscheidung über ein Boateng-Engagement Protest an. Beim 3:0-Heimsieg gegen Freiburg stand auf einem Banner: „Misogyne Gewalt ist keine Privatsache.“ Sportdirektor Christoph Freund hatte Boatengs juristische Schwierigkeiten zuvor als eine „Privatsache“ eingeordnet, Tuchel kritisierte den Banner-Protest der Schickeria: „Zu plakativ, zu anonym“. Hoeneß führte jedoch noch andere Gründe an.

„Völlig gaga“: Hoeneß zieht vernichtendes Urteil zu Boateng-Frage

Der 71-Jährige erklärte, man dürfe „eines nicht vergessen: Jerome kann ja nur in der Bundesliga spielen“. Für die Gruppenphase der Champions League kann der Ex-Nationalspieler nicht mehr gemeldet werden. „Wie ich höre, will unsere sportliche Leitung in der Winterpause möglicherweise noch einen Abwehrspieler holen – entweder in der Innenverteidigung oder als rechter Verteidiger“, kündigte Hoeneß an, der Tuchel „unkluge Äußerungen“ vorwirft. Eine Transferoffensive werde es aber nicht geben.

Somit wäre Boateng nur für neun Bundesliga-Spiele verpflichtet worden. „Und das ist wirtschaftlich völlig gaga“, sagte Hoeneß, der seinen Klub auch in Zukunft finanziell gut aufgestellt wissen will.

Bayern-Comeback wäre für Boateng „eine Herzensangelegenheit“ – Zukunft im Ausland

Für Boateng wäre ein Comeback bei seinem früheren Klub „eine Herzensangelegenheit“ gewesen, wie er sagte. „Ich bin bereit für neue Aufgaben, bin topfit und noch lange nicht am Ende angekommen. Ich spüre jeden Tag unglaubliche Energie und Willen es noch einmal allen zu zeigen“, sagte der 35-Jährige der Bild.

Zu einem anderen Verein in der Bundesliga will er offenbar nicht. „Meine Zukunft liegt im Ausland“, sagte der Weltmeister von 2014. „Es werden sich noch viele Menschen wundern: Ich werde zurückkommen.“ Er versprach einem möglichen neuen Team „meine Professionalität und volle Energie“.

Hoeneß lobt „hervorragende Fitness“ von Boateng

Zuletzt hatte Boateng zwei Saisons bei Olympique Lyon gespielt. Dort hieß es unter anderem, er sei nicht fit und habe deshalb heftig enttäuscht. „Ich denke, dass die Fitness-Werte, die bei Bayern München aufgenommen wurden, solchen Aussagen alleine Lügen straft. Es wurde leider viel Falsches erzählt zuletzt. Davon lasse ich mich nicht beirren“, sagte Boateng, der trotz der Bayern-Absage weiter an der Säbener Straße trainiert.

Auch Hoeneß zeigte sich von Boatengs Verfassung beeindruckt. „Wie ich gehört habe, hat Jérôme bei den Trainingseinheiten eine hervorragende Fitness gezeigt“, sagte der Ex-Stürmer. Zu einem Boateng-Engagement beim FC Bayern kam es trotzdessen nicht. (ck/dpa)