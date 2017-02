Ribéry: Wieder alles schlimmer als gedacht?

München - Hiobsbotschaft am Dienstag: Franck Ribéry hat sich im Training verletzt. Doch ist wirklich alles nur halb so wild? Die Vergangenheit macht Sorgen.

Zerrung im rechten, hinteren Oberschenkel – so lautet die offizielle Diagnose bei Franck Ribéry. Der Franzose hatte sich diese Verletzung nach einem Zusammenprall mit Mats Hummel im Geheimtraining am Dienstag zugezogen. Voraussichtliche Ausfallzeit des 33-jährigen Dribbelkünstlers: zwei Wochen.

In der Bundesliga würde der Monsieur somit die Partien gegen Schalke (Samstag, 15.30 Uhr) und Ingolstadt (11. Februar) verpassen. Gleiches gilt für das K.o.-Spiel im DFB-Pokal gegen Wolfsburg (7. Februar) und das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal (15. Februar). Für das CL-Rückspiel in London soll Ribéry dann wieder zur Verfügung stehen. Alles halb so wild also! Oder?

Fakt ist: Beim Franzosen haben sich in der Vergangenheit Blessuren und Verletzungen häufig länger gezogen als geplant. Ende September klagte Ribéry über muskuläre Probleme und verpasste dadurch sieben Spiele. Und das, obwohl der Franzose zwischenzeitlich sogar schon wieder mit der Mannschaft trainierte. Erst am 19. November gab er nach der Länderspielpause gegen Borussia Dortmund sein Comeback.

Mit Schrecken dürfte man sich in München an das Jahr 2015 erinnern: Im März verletzte sich Ribéry beim 7:0-Sieg im CL-Achtelfinale gegen Donezk. Ein paar Tage, heißt es damals, werde Ribéry pausieren müssen. Anfangs war von einer Knöchel-Stauchung die Rede. Letztendlich fehlte der Franzose 263 Tage und verpasste 38 Pflichtspiele – wegen einer chronischen Knochenhautentzündung. Ob der Heilungsprozess diesmal wie geplant verläuft?

bok