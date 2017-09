Vertragsende naht: Wie geht es für Franck Ribéry weiter?

Franck Ribery spielt seit 2007 beim FC Bayern. Nach der laufenden Saison endet der Vertrag des Franzosen. In einem Interview spricht der 34-Jährige über seine Zukunft.

München - 2007 kaufte der FC Bayern von Olympique Marseille einen talentierten französischen Offensivmann. Zehn Jahre später gehört Franck Ribery immer noch zum Stammpersonal beim deutschen Rekordmeister und konnte bei zahlreichen Titelgewinnen - unter anderem der Champions League 2013 - mithelfen. Am Saisonende läuft der aktuelle Kontrakt des mittlerweile 34-Jährigen bei den Münchnern aus und über eine Vertragsverlängerung Riberys beim FCB besteht bislang noch keine Einigung.

Franck Ribery: „Vielleicht bin ich irgendwann bei Uli im Büro!“

Ribery selbst möchte die Fußballschuhe noch nicht an den Nagel hängen und am liebsten beim FC Bayern bleiben, wie er in einem Interview mit spox.com verrät: „Ich kann es nicht genau sagen. Mein Körper wird entscheiden, wie lange es noch geht. Aber im Moment fühle ich mich richtig gut, sodass ich mir gut vorstellen kann, noch zwei oder drei Jahre zu spielen“, so Ribery.

+ Franck Ribery wechselte 2007 für 25 Millionen Euro von Marseille nach München. © AFP

Spaß spielt für den Flügelflitzer bekanntermaßen eine wichtige Rolle. Doch im Vergleich zu früher hängt Franck Ribery auch das Thema Disziplin weitaus höher: „Am Anfang meiner Karriere war ich noch etwas schlampig und habe mich teilweise gar nicht aufgewärmt, da waren die Physios etwas sauer auf mich. In meinem Alter geht das jetzt aber gar nicht mehr. Ich habe auch gemerkt, wie gut es mir tut, wenn ich eine Vorbereitung komplett mitmachen kann“, so der Franzose.

Dass Ribery noch weitere zehn Jahre und damit im Jahr 2027 auch noch für die Münchner tätig sein werde, schließt der Spaßvogel nicht aus: „Gerne. Vielleicht bin ich dann bei Uli im Büro!“

pf