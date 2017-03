Sonderlob für Ribéry: „Er ist eine Maschine!“

München - Kaum war Franck Ribéry zurück auf dem Platz, unterstrich er auch sofort seine Wichtigkeit für den FC Bayern. Die Kollegen wissen, was sie am schnellen Franzosen haben.

Nach 67 Minuten war sein Arbeitstag beendet, den donnernden Applaus der 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena hatte sich Franck Ribéry redlich verdient. Vier Wochen nach seiner Oberschenkelverletzung kehrte der Flügelflitzer auf den Rasen zurück und legte gleich eine Gala (tz-Note 1) hin. Mit zwei Torvorlagen beim 3:0-Sieg gegen Schalke avancierte er neben Robert Lewandowski zum Matchwinner. Oder, wie David Alaba es ausdrückte: „Franck ist eine Maschine!“

Egal, ob Matchwinner oder Maschine, eines ist der Franzose für den FCB in jedem Fall: unverzichtbar. „Er ist einer aus der Kategorie: Liefert immer, wenn er auf dem Platz steht“, meinte Mats Hummels anerkennend. Das stellte Ribéry am Mittwoch einmal mehr unter Beweis. „Ich bin glücklich, nach einem Monat Pause wieder spielen zu können“, verriet der 33-Jährige hinterher.

Hummels: „Unglaubliche Bereicherung für unser Spiel“

Ohne Spielpraxis wirbelte er die Defensive der Königsblauen durcheinander, schon nach drei Minuten hatte er Lewy den ersten tödlichen Pass zum Führungstreffer serviert. „Wenn er da ist, ist er einfach immer eine unglaubliche Bereicherung für unser Spiel“, erklärte Hummels die Bedeutung Ribérys für die Mannschaft. Der war einfach nur froh, endlich wieder auf dem Rasen stehen zu können. „Jetzt brauche ich Spiele, das ist gut für meinen Kopf und meinen Körper.“

Gegen den HSV hatte der Dribbelkönig noch 90 Minuten auf der Bank gesessen, Carlo Ancelotti wollte nichts riskieren. Zu wichtig ist der Franzose, zu bitter wäre sein erneuter Ausfall in der heißen Phase der Saison. Umso glücklicher war der Coach nach dem geglückten Comeback. „Ich freue mich, dass er fast 70 Minuten ohne Probleme absolviert hat“, meinte Ancelotti später und verteilte noch ein Sonderlob an den Filou. „Ribéry hat das super gemacht, er hat sehr gut gespielt und war an allen Toren beteiligt“, so der Italiener weiter.

Neuer: „Kann zur Leistung nur gratulieren“

Das 2:0 leitete Ribéry mit einem Pass auf Vorlagengeber Lewandowski ein, das 3:0 des Torjägers legte er mit einem cleveren Zuspiel in den Rücken der Schalker Verteidiger erstklassig auf. „Man kann ihm zu seiner Leistung nur gratulieren“, sagte Manuel Neuer. Alaba holte sogar noch ein bisschen weiter aus. „Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass ein Franck Ribéry nicht zu ersetzen ist - auf und außerhalb des Platzes. Er ist enorm wichtig für die Mannschaft“, so der Österreicher, der ja bekanntlich eine besondere Beziehung zu dem Franzosen pflegt.

Die beiden sind gute Kumpels, machen viele Späße, albern gern mal rum und sorgen für gute Stimmung. Zum Glück für die Bayern verstehen sie sich aber auch auf dem Platz prächtig. Mit Alaba und Ribéry weht auf links ein anderer Wind, die beiden machen im Zusammenspiel enorm viel Druck auf die Defensive des Gegners. Schalkes Rechtsverteidiger Alessandro Schöpf kam kaum einmal über die Mittellinie, ständig war er hinten gegen das Duo gefordert.

In seinen 19 Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison kommt Ribéry auf 13 Vorlagen - Bestwert bei den Bayern! Die müssen hoffen, dass Franck jetzt fit bleibt. Mit seiner Präsenz und seiner Power braucht Ancelotti ihn in den ganz wichtigen Spielen. „Jetzt läuft es, das ist super“, freut sich Ribéry über die starken Auftritte des Teams zuletzt - bei denen er ab sofort auch wieder eine tragende Rolle spielen will.

