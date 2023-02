FC Bayern vor Kamada-Transfer? Wirbel um mögliches Bundesliga-Schnäppchen

Von: Alexander Kaindl

Daichi Kamadas Vertrag bei Eintracht Frankfurt läuft im Juni 2023 aus. Die Liste der Interessenten ist lang. Offenbar zählt auch der FC Bayern München dazu.

München – Das Winter-Transferfenster ist gerade einmal wenige Tage geschlossen, da tauchen schon die Gerüchte für die Sommer-Transferperiode auf: Der FC Bayern München hat offenbar ein Auge auf Eintracht Frankfurts Daichi Kamada geworfen.

Daichi Kamada Geboren: 5. August 1996 (Alter: 26 Jahre), Präfektur Ehime, Japan Offensives Mittelfeld Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis: 30. Juni 2023 Marktwert: 30 Millionen Euro

Daichi Kamada: Frankfurt-Star im Sommer ablösefrei zu haben

Der Japaner zählt mittlerweile zweifellos zu den besten Spielern der Bundesliga, in der aktuellen Saison hat er sieben Tore und fünf Vorlagen (Stand: 4. Februar, 11 Uhr) beigesteuert. Der Frankfurter Erfolg der vergangenen Jahre ist eng mit dem Mittelfeldspieler verknüpft: Kamada hatte großen Anteil am Europa-League-Triumph 2022. Schon 2018 gewann er mit den Adlerträgern den DFB-Pokal, wenngleich der Rechtsfuß damals höchstens zu Beginn der Saison eine Rolle spielte.

Nach seiner Premieren-Saison am Main wurde Kamada nach Belgien verliehen, in St. Truiden machte er nachhaltig auf sich aufmerksam. Seit seiner Rückkehr an den Main im Sommer 2019 ist er Stammspieler bei der SGE. Längst hat sich der Nationalspieler für höhere Aufgaben empfohlen. Und möglicherweise heißt sie FC Bayern München.

Der FC Bayern München ist angeblich an Daichi Kamada interessiert. © Laci Perenyi / Imago

FC Bayern vor Kamada-Tranfser? Wirbel um mögliches Bundesliga-Schnäppchen

Die japanische Zeitung Sponichi berichtet nun nämlich darüber, dass der deutsche Rekordmeister ins Rennen um Kamada eingestiegen ist. Nicht nur die Qualitäten des Spielmachers sprechen für sich: Kamadas Vertrag in Frankfurt läuft im Juni 2023 aus, er wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Klar, dass die Bayern-Bosse hellhörig werden, wenn ein Topspieler der Liga quasi zum Nulltarif zu haben ist. Zuletzt hat man mit Noussair Mazraoui und Daley Blind schon zwei ablösefreie Akteure verpflichtet.

In der Bundesliga würde ein solcher Transfer wohl auf wenig Gegenliebe stoßen. Stichwort: „Der FC Bayern kauft die Liga kaputt.“ Seit Jahren echauffieren sich Fans und sogar der eine oder andere Verantwortliche darüber, dass es die Stars regelmäßig nach München zieht und die Konkurrenz damit geschwächt wird.

Daichi Kamada steht bei vielen Topklubs auf dem Zettel

Kamada steht ob seiner Vertragssituation allerdings seit Monaten auf dem Wunschzettel von vielen Spitzenvereinen. Es mischen also nicht nur die Bayern mit. Dem Vernehmen nach sollen Barcelona, Tottenham und Manchester United interessiert sein.

Die Red Devils wollten den Frankfurter angeblich sogar noch am Deadline Day verpflichten, um den Ausfall von Christian Eriksen zu kompensieren. Der Plan ging jedoch nicht auf, letztlich lieh man Bayerns Marcel Sabitzer aus.

Daichi Kamada vor Abschied aus Frankfurt? Vertrag läuft aus, große Bühne winkt

Wie geht es also weiter mit Kamada? Die Bayern sind im offensiven Mittelfeld eigentlich glänzend besetzt, haben mit Jamal Musiala wohl auf Jahre eine Paradelösung. Allerdings wird Dauerbrenner Thomas Müller im September 34 Jahre alt – Kamada wäre für die Bayern eine günstige Alternative, um hinter dem Routinier eine zusätzliche Option für die Zentrale aufzubauen.

Fakt ist: Kamada wird sich bald entscheiden müssen. Die Eintracht hat gerade den Vertrag mit Kevin Trapp verlängert und gilt mittlerweile als extrem interessante Adresse im deutschen Fußball. Gut möglich, dass der Japaner nachzieht und nochmal am Main verlängert. Aber: Sein nächster Kontrakt wird der entscheidende seiner Karriere. Wenn es nochmal die ganz große Bühne werden soll, dann wohl im kommenden Sommer. Es bleibt spannend.

