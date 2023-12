„Die laufen nicht“: Helmer enthüllt Hoeneß-Schelte für Bayern-Stars

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern geht in Frankfurt unter. Uli Hoeneß watscht seine Stars deswegen ab. Dem Ehrenpräsidenten fehlte die Einstellung.

München – Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat es nun auch den FC Bayern erwischt. Die Münchener kassierten ihre erste Ligapleite in dieser Saison. Wovon andere Mannschaften nur träumen können, gleicht in der bayrischen Landeshauptstadt einem Erdbeben. Vor allem, wenn man derart krachend untergeht.

Bayerns 1:5-Klatsche in Frankfurt: Da war doch was?

Mit 1:5 wurde die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel bei Eintracht Frankfurt abgewatscht. Als die Bayern letztmalig mit dem gleichen Ergebnis am Main untergingen, waren die Tage von Niko Kovač als Cheftrainer an der Säbener Straße gezählt. Hansi Flick übernahm, der Rest ist Geschichte.

Tuchel hingegen scheint trotz der Klatsche noch fest im Sattel zu sitzen. Zu gut waren die bisherigen Ergebnisse in dieser Saison in Champions League und Bundesliga. Mitgenommen hat den 50-Jährigen die Niederlage trotzdem. „Wir dachten, wir wären schon weiter und wurde eines Besseren belehrt, mit einem sehr brutalen Ergebnis“, bilanzierte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Manchester United.

Hoeneß-Schelte für Bayern-Stars

Eine Teilschuld an der Klatsche nahm der FCB-Coach unmittelbar nach dem Spiel auf sich. Tuchel habe der Mannschaft kurz vor dem Spiel womöglich „zu viele Infos“ gegeben und so den Fokus genommen.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht das anders. Experte und Ex-FCB-Spieler Thomas Helmer erzählte bei Bild TV, was für den 71-Jährigen der Hauptgrund an der Niederlage sei. „Er hat mir gesagt: ‚Hört mir alle auf mit taktischen Dingen. Man sieht doch: Es liegt an der Einstellung, die laufen nicht“, berichtet Helmer vom Treffen mit Hoeneß während der Halbzeitpause. Rumms!

Tuchel vermisst Bereitschaft, Gier und Energie

Dass Hoeneß mit seiner Meinung nicht komplett daneben liegt, bestätigte auch Tuchel schon direkt nach dem Spiel mit seinen Aussagen. „Die Bereitschaft, Giftigkeit, die Energie, die es benötigt, um Auswärtsspiele zu gewinnen, war sicherlich nicht da“, kritisierte der 50-Jährige, nahm sich bei der Kritik allerdings nicht aus. „Aber klar, wir sitzen da auch mit im Boot, die Message kam nicht rüber.“

Gegen Manchester liegt es jetzt an der Mannschaft, eine Reaktion zu zeigen. Thomas Müller kündigte bereits am Samstag an, den „Wutmotor angehen“ zu lassen. Und der Blick in die Vergangenheit zeigt: ein 1:5 in Frankfurt ist nicht das allerschlechteste Omen. 2020 holten die Münchener anschließend das Triple. (kk)