Internationale Presse nimmt FC Bayern auseinander: „Narren“, „FC Hollywood“, „lahm wie ein Korb“

Von: Alexander Kaindl

Die 1:5-Klatsche des FC Bayern München in Frankfurt sorgt auch bei der internationalen Presse für Schlagzeilen. Wir fassen die Reaktionen zusammen.

Frankfurt – Der FC Bayern München ist bei Eintracht Frankfurt sang- und klanglos untergegangen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel kassierte eine herbe 1:5-Klatsche, die erste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison war damit direkt ein Debakel. Es ist nicht das erste Mal, dass der Rekordmeister am Main auseinanderfällt. Am 2. November 2019 stand es am Ende ebenfalls 1:5 aus Sicht der Roten – es sollte das letzte Spiel für den damaligen Trainer Niko Kovac sein.

Bei der Pleite vor vier Jahren waren die Bayern nach einer frühen Roten Karte gegen Jerome Boateng lange in Unterzahl gewesen. Dieses Mal sollte es andere Gründe für die Blamage geben – vor allem in der Abwehr präsentierten sich die Münchner erstaunlich anfällig, für die Viererkette hagelte es in der tz-Einzelkritik deshalb Sechser.

Bediente Bayern: Kapitän Manuel Neuer (von links), Thomas Müller und Harry Kane nach der 1:5-Watschn in Frankfurt. © Sven Simon / Imago

FC Bayern geht bei Eintracht Frankfurt komplett unter

Tuchel versuchte sich nach der Partie an einer Erklärung, nahm sich selbst nicht von der Schuld aus. Wie gebraucht der Bayern-Nachmittag war, bewies auch die Rolle von Serge Gnabry: Der Nationalspieler wurde eingewechselt, verletzte sich sofort und wurde drei Minuten später wieder ausgewechselt.

Was sagt die internationale Presse zur XXL-Pleite der Bayern? Wir haben die Reaktionen zusammengefasst.

Internationale Pressestimmen zur Bayern-Klatsche: Reaktionen aus Italien

Gazzetta dello Sport: „Absurde Fehler und Leistungsabfälle: Die Bayern als Narren, fünf Stück von der Eintracht kassiert“

Tuttosport: „Sensationeller Knaller für die Bayern, 1:5 in Frankfurt“

Internationale Pressestimmen zur Bayern-Klatsche: Reaktionen aus Frankreich

L‘Èquipe: „Bayern zerbricht in Frankfurt“

RMC Sport: „Der FC Bayern kassiert in Frankfurt die höchste Niederlage in der Liga seit vier Jahren“

Le Parisien: „Völlig überfordert: Bayern und Upamecano verlieren in Frankfurt mit 1:5“

Internationale Pressestimmen zur Bayern-Klatsche: Reaktionen aus den Niederlanden

Voetbal International: „Der FC Bayern hat durch eine beispiellose Niederlage seinen ungeschlagenen Status in der Bundesliga verloren. Pleite wird beim FC Hollywood noch eine Weile nachhallen.“

De Telegraaf: „Bayern München hat Monstersieg von Eintracht Frankfurt nichts entgegenzusetzen – Abwehr lahm wie ein Korb.“

Internationale Pressestimmen zur Bayern-Klatsche: Reaktionen aus Österreich

oe24.at: „1:5-Debakel für Bayern in Frankfurt

Kronen Zeitung: „1:5! Bayern erleiden gegen Frankfurt übles Debakel“

Der Standard: „Eintracht Frankfurt demütigt Bayern 5:1“

Kurier: „Bayern München schlittert in ein Debakel in Frankfurt. Der Meister verliert nach einer desolaten Vorstellung mit 1:5 bei der Eintracht. Die erste Liga-Niederlage seit Mai schmerzt.“ (akl)