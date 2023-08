Toppmöller mit Seitenhieb gegen Bayern-Trainer Tuchel

Von: Jannek Ringen

Für den FC Bayern gab es im Supercup eine deutliche Niederlage. Dino Toppmöller nutzte diese, um einen kleinen Seitenhieb gen München zu verteilen.

Frankfurt – Schon vor dem Saisonstart in der Bundesliga bahnt sich eine Krise beim FC Bayern München an. Der Rekordmeister unterlag im Supercup deutlich mit 0:3 in der heimischen Allianz-Arena gegen RB Leipzig. Eintracht-Coach Dino Toppmöller, der im März im Zuge der Entlassung von Julian Nagelsmann ebenfalls die Münchner verlassen hatte, äußerte sich zur Situation beim Rekordmeister.

Dino Toppmöller Geboren: 23. November 1980 (Alter 42 Jahre), Wadern bisherige Vereine: u. a. F91 Düdelingen, RB Leipzig, FC Bayern München, Eintracht Frankfurt Zweitligaspiele als Spieler: 128

Tuchel folgt auf Nagelsmann – die Bilanz spricht Bände

Im März wurde Julian Nagelsmann äußerst überraschend als Trainer des FC Bayern München entlassen, obwohl alle drei Titel noch in greifbarer Nähe waren. Auf ihn folgte Thomas Tuchel, der mit den Bayern zwar die Meisterschaft holte, allerdings direkt in der Champions League und im DFB-Pokal ausgeschieden ist. Das Spiel im Supercup war das 13. für den 49-Jährigen auf der Bank des FC Bayern.

Die Niederlage gegen RB Leipzig war die fünfte für Tuchel als Bayern-Coach. Zieht man zum aktuellen Zeitpunkt Bilanz, ist die Statsitik von ihm deutlich schlechter als die von Nagelsmann. Zu Buche stehen für Tuchel 13 Spiele, sechs Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Zum Zeitpunkt als Nagelsmann beim FC Bayern entlassen wurde, hatte er in der Spielzeit bereits 37 Spiele absolviert. Aus diesen gewann seine Mannschaft 27 Mal und ging nur dreimal als Verlierer vom Platz.

Dino Toppmöller schießt gegen den FC Bayern und Thomas Tuchel. © IMAGO / Schüler; IMAGO / Laci Perenyi

Toppmöller schießt gegen Tuchel

Die Statistik spricht also deutlich für Ex-Bayern-Trainer Nagelsmann, dessen Co-Trainer sowohl in Leipzig als auch bei den Münchnern der neue Eintracht-Trainer Dino Toppmöller war. Als rechte Hand des 35-Jährigen wurde er zusammen mit ihm entlassen. Bereits nur knapp einen Monat später folgte seine erste Kritik am Kader des FC Bayern. Neben der mangelnden Fitness beklagte er das Fehlen von Führungsspielern.

Gegenüber der Bild setzte es erneut einen Seitenhieb gegen seinen Ex-Club. „Da ist es besser, wenn man nix sagt. Die Öffentlichkeit hat gesehen, welche Titel möglich waren und welche dann bei rumgekommen sind. Ich habe riesigen Respekt vor Thomas Tuchel, er ist ein super Trainer. Aber das ist nicht mehr meine Baustelle“, sagte er auf Nachfrage mit Blick auf die Situation beim Rekordmeister.

Gelingt dem FC Bayern die Kurve?

Das Problem von Toppmöller liegt höchstwahrscheinlich weniger bei Tuchel, sondern eher an dem fehlenden Unverständnis gegenüber den Bayern-Bossen bezüglich der Entlassung von Nagelsmann. Dennoch wird er weiter aufmerksam die Situation seines Ex-Clubs beobachten. Die Niederlage im Supercup war ein weiterer Rückschlag für den Deutschen Meister.

Bereits am Freitag steht der Bundesliga-Start im Bremer Weserstadion für die Mannschaft von Thomas Tuchel an. Zum Auftakt der neuen Saison müssen die Bayern liefern, damit nicht weitere Zweifel an der Mannschaft und am Trainer aufkommen. Dabei helfen soll Rekord-Neuzugang Harry Kane, dem der Trainer bereits eine Startelf-Garantie für die Partie aufgesprochen hatte. (jari)