Auf den Spuren von Alphonso Davies – Frans Krätzig spielt sich bei Bayerns Amateuren in den Fokus

Von: Noah Hölch

Aus der Linksverteidigung nicht mehr wegzudenken: Frans Krätzig (FC Bayern München II) © IMAGO/Sven Leifer

Frans Krätzig ist unter Holger Seitz beim FC Bayern II als Linksverteidiger gesetzt. Auf seiner neuen Position könnte er für andere Klubs interessant werden.

München - Eigentlich war Alphonso Davies, als ihn der FC Bayern im Wintertransferfenster der Saison 2018/2019 verpflichtete, als nomineller Außenbahnspieler für die Offensive gelistet. Doch Umstände, wie beispielsweise die starke Konkurrenz auf den Flügeln sowie die dünn besetzte Linksverteidigerposition, haben den damaligen Bayern-Coach Niko Kovac dazu veranlasst, den jungen Kanadier auf der linken Defensivseite auszuprobieren. Der Rest ist Geschichte, der 22-Jährige hat sich an der Säbener Straße durchgesetzt und war auch unter Kovacs Nachfolgern meistens erste Wahl.

FC Bayern II: Mittelfeldspieler Frans Krätzig überzeugt unter Holger Seitz als Linksverteidiger

Eine ähnliche Entwicklung wie der 39-fache kanadische Nationalspieler könnte auch Frans Krätzig nehmen. Nachdem Stammlinksverteidiger David Herold im Winter auf Leihbasis zum SCR Altach gewechselt ist und seine Zelte nun in Österreich aufgeschlagen hat, war Trainer Holger Seitz, der im November das Erbe von Martín Demichelis antrat, gleich gefordert: Die Baustelle, die Herold mit seinem Abgang hinterließ, musste irgendwie geschlossen werden.

Anstatt ein U19-Talent vorzeitig in die U23 zu befördern, schaute sich der 48-Jährige zunächst in den eigenen Reihen um und wurde fündig: Der gelernte offensive Mittelfeldspieler Frans Krätzig wurde von Seitz ins kalte Wasser geworfen und überzeugte. Und Krätzig hat an der neuen Aufgabe Gefallen gefunden: „Es ist schon cool da hinten links“, sagte der 20-Jährige im Interview mit der vereinseigenen Website. „Es ist wirklich eine außergewöhnliche Situation, weil ich nie damit gerechnet und keine Erfahrung auf dieser Position habe..“

FC Bayern II: Frans Krätzig empfiehlt sich als Dauerlösung in der Defensive

Wenn man sich seine Einsatzzeiten genauer ansieht, könnte man meinen, er habe schon immer auf der neuen Position gespielt: Während es in der Hinrunde nur ein einziges Mal für 90 Minuten reichte, hat er seit dem Positionswechsel in acht weiteren Spielen keine einzige Minute mehr verpasst. Und das, obwohl er vor knapp einem Jahr eine Schambeinentzündung erlitt, welche ihn knapp sechs Monate außer Gefecht setzte. Nun hat er sich zurückgekämpft und unverhofft auf einer neuen Position etabliert.

Seine Offensivqualitäten, die er über Jahre hinweg gelernt hat, kommen auf der defensiveren Position dennoch nicht zu kurz. Mit einem Tor und zwei Assists stellt Krätzig im neuen Jahr starke Werte für einen Außenverteidiger. Von seiner Spielfreude im vorderen Drittel musste sich der Linksfuß ein wenig verabschieden: „In erster Linie geht es darum, das Tor zu verteidigen und nicht zu offensiv zu denken. Das hat mir der Trainer aber schnell eingetrichtert.“ Dennoch schaltet sich Frans Krätzig hin und wieder vorne mit ein. Bestes Beispiel war sein Treffer zum knappen 3:2-Heimsieg gegen die 2. Mannschaft des FC Augsburg.

FC Bayern: Linksverteidiger Frans Krätzig empfielt sich durch starke Leistungen für höhere Aufgaben

Mit seinen starken Leistungen auf der Linksverteidigerposition ist Krätzig nicht nur für den Moment eine wichtige Säule der Bayern Amateure. Das Profil, das er mitbringt, ist im modernen Fußball ein seltenes Gut: Ein junger Außenverteidiger mit starkem linken Fuß, der sich selbstbewusst in die Offensive mit einbindet, können die wenigsten Teams vorweisen - unabhängig, in welcher Liga man schaut.

Wenn es im Saison-Endspurt weiterhin so gut für Krätzig und seine Mannschaft läuft, könnte er eine interessante Alternative für andere, höherklassige Vereine werden. Und aktuell wäre der 20-Jährige noch ein richtiges Schnäppchen. Sein Marktwert liegt noch bei 100.000 Euro. Durch seine kürzliche Vertragsverlängerung bis 2025 haben die Bayern das Heft des Handelns fest in der eigenen Hand und Krätzig könnte im Sommer Kandidat für eine Leihe werden.

Der Aufstieg in die 3. Liga könnte für den FC Bayern noch zum Thema werden

Zunächst aber richtet sich der volle Fokus auf die verbleibenden Spiele der Regionalliga Bayern. Schließlich sind die Bayern Amateure seit der Rückkehr von Holger Seitz auf die Trainerbank in bestechender Form und könnten im Aufstiegsrennen sogar mit etwas Glück noch mitmischen.

Falls den punktemäßig enteilten Hachingern im Falle des Aufstiegs die Lizenz für die 3. Liga aufgrund dem Fehlen finanzieller Mittel verwehrt wird, würden die zuletzt strauchelnden Würzburger Kickers als Teilnehmer für die Relegation um den Aufstieg nachrücken. Die Unterfranken liegen aktuell noch sieben Punkte vor den Bayern. Allerdings läuft es im neuen Jahr noch nicht rund und das Team von Marco Wildersinn hat in vielen Spielen Federn gelassen.

FC Bayern II: Frans Krätzig darf nach Comeback auf die Krönung eines gelungenen Jahres hoffen

Am 5. Mai steht außerdem noch das direkte Duell gegen die U23 aus München an. Das Hinspiel gewannen die kleinen Bayern mit 1:0. Setzen die Kickers den Trend weiter fort, könnte das direkte Duell am 5. Mai von besonderer Bedeutung werden. Um die Aufholjagd tatsächlich perfekt zu machen, wäre ein „eigener“ Alphonos Davies eine große Hilfe.

Und diesen scheint der FC Bayern München II nach Abgang von Herold in den eigenen Reihen in Frans Krätzig gefunden zu haben. Für ihn persönlich wäre der Aufstieg nach seinem erfolgreichen Comeback und der Vertragsverlängerung, die Krönung eines gelungenen Jahres. (Noah Hölch)