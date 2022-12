Wie geht es Franz Beckenbauer? Kaiser gab vor der WM ein Gesundheits-Update

Von: Boris Manz

Teilen

Franz Beckenbauer äußerte sich vor der WM 2022 zu seinem Gesundheitszustand. Aufgrund von Herzproblemen war der Kaiser nicht nach Katar gereist.

München – Die WM 2022 in Katar wird in Deutschland nicht in bester Erinnerung bleiben. Während zahlreiche ehemalige Nationalspieler die DFB-Elf kritisieren, hält sich einer der größten deutschen WM-Helden zurück. Franz Beckenbauer kämpft mit gesundheitlichen Problemen und ist deshalb mittlerweile nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Am 16. Dezember erscheint auf dem TV-Sender Sky der Spielfilm „Der Kaiser“, der den Aufstieg Beckenbauers zur DFB- und FC-Bayern-Ikone nacherzählt.

Franz Anton Beckenbauer geb. 11. September 1945 in München Größe: 181 cm Position: Libero Stationen: FC Bayern München (-1977), New York Cosmos (-1980), Hamburger SV (-1982), New York Cosmos (-1983) Länderspielkarriere: 103 Spiele / 14 Tore

Franz Beckenbauer blickt optimistisch in die Zukunft

Vor der WM kündigte der Kaiser an, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf dem Sofa zu verfolgen. In einem Interview mit Bunte sagte der 77-Jährige: „Ich werde nicht nach Katar reisen. Ich drücke unserer Mannschaft vor dem Fernseher die Daumen.“

Rückblickend hat auch der Support des Weltmeisters in Katar nicht geholfen. Außerdem klärte Franz Beckenbauer über seinen Gesundheitszustand auf. Und verdeutlichte, warum man sich über seine Zukunft keine Sorgen machen muss.

Immer seltener an der Öffentlichkeit: Franz Beckenbauer mit Sohn Joel und Frau Heidrun bei einem Benefiz-Golfturnier 2019. © Imago / Karina Hessland

Franz Beckenbauer über seine Gesundheit: „Damit komme ich klar“

Auch beim FC Bayern war der Kaiser jüngst nur noch ein seltener Gast, was vor allem auf dessen Gesundheitszustand rückzuführen ist. „Wissen Sie, das ist ganz schön anstrengend. Jeder fragt mich, wie es mir geht, und ich muss dann jedem das Gleiche sagen“, so Beckenbauer.

Ein Augeninfarkt und Probleme mit dem Herzen machen dem ehemaligen Bayern-Präsidenten zu schaffen. „Rechts sehe ich leider nichts mehr. Damit komme ich klar“, beteuerte Beckenbauer. „Außerdem kommt zurzeit besonders viel Autogramm-Post, die ich gerne beantworte. Die Leute denken wohl, der lebt nimmer lang. Aber ich werde versuchen, euch noch eine Weile erhalten zu bleiben.“

Fußball-WM: Alle Weltmeister von 1930 bis 2018 Fotostrecke ansehen

Frank Beckenbauer arbeitet mit seiner Frau weiter für seine Stiftung

Im Licht der Öffentlichkeit war der Kaiser in den letzten Jahren kaum zu sehen, wenn dann im Dienste seiner Stiftung. „Meine Frau Heidi ist seit einiger Zeit mit mir im Vorstand“, so Beckenbauer, der zuversichtlich in die Zukunft blickt. „Eine Stiftung ist ja für die Ewigkeit. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass es weitergeht, auch wenn du selbst nicht mehr da bist.“

Ob Beckenbauer das WM-Finale auch ohne deutsche Beteiligung ansehen wird, ist nicht bekannt. Das Spiel wird im kostenlosen Live-Stream und im Free-TV übertragen.