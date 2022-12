Ana Ivanović versteht Kinder nicht, wenn Großeltern kommen – auch Schweinsteiger mit Problemen

Von: Korbinian Kothny

Ana Ivanović ist gerade dabei, Deutsch zu lernen. Mit dem bairischen kann sie allerdings noch recht wenig anfangen. Das führt zu manch unerwarteten Problemen.

München – Bastian Schweinsteiger erlebt gerade seine Renaissance. Wurde der ARD-Experte in der Vergangenheit, für seine Analysen noch stark kritisiert, glänzt der Ex-Profi bei der WM 2022 an der Seite von Moderatorin Esther Sedlaczek. Mit Ex-Partnerin Jessy Wellmer wirkte das Zusammenspiel zuvor oft etwas steif.

Ana Ivanović Geboren: 6. November 1987 (35 Jahre alt) in Belgrad Ex-Tennisprofi Größter Erfolg: French-Open-Champion 2008 Privates: Verheiratet mit Bastian Schweinsteiger, zwei Söhne

Ana Ivanović hat zwei gemeinsame Söhne mit Schweinsteiger

Im Privatleben steht jedoch eine ganz andere Frau an der Seite von Schweinsteiger. Seit 2016 ist der 38-Jährige mit der ehemaligen Tennisspielerin Ana Ivanović verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne, die 2018 und 2019 zur Welt kamen.

Luka und Leon, so heißen die beiden Buben. Sie wachsen dreisprachig auf. Denn während Schweinsteiger im bairischen Kolbermoor geboren wurde, stammt Ivanović aus Serbien. Die gemeinsame Sprache des Ehepaares ist folglich Englisch.

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger sind seit 2016 verheiratet. © Imago images/Instagram

Ana Ivanović: Beim Bairischen wird‘s schwierig

Wenn Ana oder Bastian aber mit ihren Kindern alleine sind, sprechen sie mit den zwei Jungen in ihrer Muttersprache. Ivanović ist dagegen gerade erst dabei Deutsch zu lernen und macht dabei ihre Fortschritte.

Endgültig schwierig wird es allerdings, wenn dann noch eine vierte „Sprache“ ins Haus kommt. Denn wie bereits erwähnt, kommt Schweinsteiger aus Kolbermoor, einer Kleinstadt im oberbayerischen Alpenvorland. Und dort wird von einem Teil der Bevölkerung, gerade der älteren Generation, eben noch die bairische Mundart gelebt.

Ana Ivanović fängt gerade erst an Deutsch zu lernen

Auch wenn Schweinsteiger im Fernsehen versucht zum Großteil Hochdeutsch zu reden, klingt an der einen oder anderen Stelle sein bairischer Dialekt durch. Ist der Weltmeister von 2014 dann mal zu Hause in Kolbermoor, wird das Hochdeutsche wohl eher wieder zur Seite gepackt.

Für Ivanović wird es dann richtig schwer – gerade wenn die Großeltern der beiden gemeinsamen Kinder zu Gast sind. „Das ist ein Problem für mich. Ich fange doch gerade erst an, Deutsch zu verstehen, und dann kommen sie mir mit bairisch“, lacht die Ex-Tennisspielerin im Interview mit RTL (Herbst 2021).

Ana Ivanović lebt mit Bastian Schweinsteiger mittlerweile in Kitzbühel

Schweinsteiger geht es andersherum übrigens nicht anders. Wenn Ana mit den Kindern spricht, sitze ich „manchmal da und verstehe kein Wort von dem, was sie sagen“, sagte Schweinsteiger im Gespräch mit der FAZ.

Trotz der Kommunikationsprobleme führen die Schweinsteigers ansonsten ein beschauliches Leben. Die kleine Familie wohnt mittlweile in Österreich in einem kleinen Dorf in der Nähe von Kitzbühel. (kk)