Freiburg-Fans schalten sich in Kuss-Debatte ein und greifen Rummenigge an

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Fans des SC Freiburg kritisieren Karl-Heinz Rummenigge für seine Aussagen zum Kuss-Skandal und beziehen sich auf ein Zitat des 67-Jährigen.

München – Die Kuss-Attacke bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland bestimmt weiterhin die Fußball-Welt. Nachdem sich am Samstag die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit den Spanierinnen solidarisierte und mittlerweile auch Außenministerin Annalena Baerbock zu dem Thema äußerte, beschäftigt der Eklat auch die deutschen Fanszenen.

Karl-Heinz Rummenigge Geboren: 25. September 1955 (67 Jahre alt) in Lippstadt Aufgaben: Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees, Aufsichtsratmitglied FC Bayern Größte Erfolge: Vize-Weltmeister 1982, 1986; Europameister 1980

„Faust statt Kuss“ – SC-Freiburg-Fans beziehen zu Rummenigge und Rubiales Stellung

Beim Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und Werder Bremen kritisierten die Fans der Breisgauer den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales und Karl-Heinz Rummenigge.

Auf einem Banner in der Fankurve schrieben die Freiburger: „Faust statt Kuss für Rummenigge & Rubiales – sorry, mit Verlaub – absolut okay.“ Damit beziehen sich die Ultras des SCF auf eine Aussage des Vorstandsmitglieds des FC Bayern zur Kuss-Attacke.

Fans des SC Freiburg kritisieren Karl-Heinz Rummenigge. © Imago

Deutsche Frauen-Nationalmannschaft kritisiert Rummenigge ebenfalls

Rummenigge hatte Rubiales – mit dem er zusammen im UEFA-Exekutivkomitee sitzt – zuvor verteidigt. Im Rahmen des „Sport Bild“-Awards sagte der 67-Jährige: „Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist – sorry, mit Verlaub – absolut okay.“ Rubiales habe aus der Emotionalität heraus gehandelt und man soll „die Kirche im Dorf lassen“, erklärte Rummenigge.

Am Samstag hatte sich auch der Mannschaftsrat der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in einem offenen Brief zu der Aussage geäußert und Rummenigge kritisiert. In dem auf Instagram verbreiteten Statement heißt es: „Es ist traurig, wenn auch in der deutschen Fußball-Welt anscheinend noch nicht alle aufgeklärt genug sind, das einschätzen zu können.“

Popp, Putellas, Oberdorf: Das sind die besten Fußballerinnen der Welt Fotostrecke ansehen

FIFA suspendiert Rubiales vorläufig

Nach dem Rummenigge-Rubiales-Banner legten die Freiburg-Fans später noch mit einem weiteren Statement nach. Auf einem zweiten Spruchband stand geschrieben: „Machtverhältnisse wieder 1a ausgespielt. Frauen gewinnen WM – toxische Männlichkeit in aller Munde.“

Trotz der Kritik aus aller Welt verweigert Rubiales bislang seinen Rücktritt als spanischer Verbandspräsident. Die FIFA hat den 46-Jährigen mittlerweile vorläufig suspendiert. (kk)