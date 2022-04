Wird dem FC Bayern der Sieg in Freiburg aberkannt? DFB-Regel ist eindeutig

Von: Christoph Gschoßmann

Viele fragende Gesichter: Die Spieler und Schiedsrichter Christian Dingert brauchten lange, bis das Spiel nach dem Wechselfehler fortgesetzt werden konnte. © IMAGO/Blatterspiel

Droht den Bayern ein Nachspiel nach dem Wechsel-Fehler von Freiburg? Die DFB-Statuten sind eindeutig, die Experten sind sich uneins.

Freiburg/München - Es war die wohl kurioseste Szene des FC-Bayern-Siegs in Freiburg: In der 86. Minute wurde Kingsley Coman ausgewechselt, Marcel Sabitzer sollte ihn für die letzten Minuten ersetzen. Auch Niklas Süle war für Corentin Tolisso gekommen. An sich nichts Ungewöhnliches - doch Coman hatte nicht mitbekommen, dass er raus musste. So spielte der FC Bayern ganze 17 Sekunden zu zwölft, bis das Missverständnis - nach minutenlangen Diskussionen um Schiedsrichter Christian Dingert - aufgeklärt wurde. Die Partie (Live-Ticker zum Nachlesen) wurde mit Schiedsrichterball fortgesetzt.

Sky-Schiedsrichter-Experte Alexander Feuerherdt von „Collinas Erben“ sprach nach dem Spiel über mögliche Konsequenzen. Doch die Bayern müssen wohl keinen Punktverlust befürchten - wenn es nach ihm geht. Feuerherdt: „Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist in den 20 Sekunden etwas passiert, das Einfluss gehabt hätte? Das war nicht so. Wäre ein Tor gefallen, wäre das etwas anderes gewesen. Es war wohl irgendeine Unstimmigkeit im Schiedsrichterteam.“

FC Bayern gewinnt in Freiburg: „Sabitzer war auf dem Feld, obwohl Coman noch nicht runtergegangen ist“

Feuerherdt weiter: „Sabitzer war auf dem Feld, obwohl Coman noch nicht runtergegangen ist. Man könnte darüber diskutieren, ob dann einer Gelb bekommt (Stimmen zur Partie).“

Sky-Experte Didi Hamann widersprach ihm: „Ich sehe das anders. Es spielt keine Rolle, wie lange die Bayern zu zwölft war. Fakt ist: Das ist ein Regelverstoß. Warum da jemand draufgeht, ohne, dass einer runtergeht, das weiß ich nicht. Was hätte der Schiedsrichter aber auch machen sollen? Den Rest muss das Sportgericht regeln. Es ist ein Regelverstoß, das muss das Sportgericht ahnden - in welcher Weise auch immer.“

Was sagen die Statuten? Laut Paragraf 17 Absatz 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB) könnte der Fehler Folgen für die Wertung der Partie haben. „War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0:2 verloren und für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten, es sei denn, das Spiel war nach dem Einsatz des nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers noch nicht durch den Schiedsrichter fortgesetzt“, heißt es dort.

Legt Freiburg Protest ein? Theoretisch droht dem FC Bayern ein Nachspiel

Voraussetzung für einen Punktverlust wäre ein Protest der Freiburger, dafür hat der SC nun zwei Tage Zeit. „Wir haben den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht, dass Bayern elf Feldspieler auf dem Platz hat“, sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier bei Sky: „Das war skurril, das habe ich so noch nicht gesehen. Er könne die Konsequenzen „nicht beurteilen. Jetzt müssen wir alle ein bisschen runterkommen und drüber nachdenken.“

Auch Dingert äußerte sich: „Es war eine total konfuse Situation: Es war ein Doppel-Wechsel von Bayern München. Es wurde zunächst eine falsche Nummer angezeigt, weshalb sich der Spieler Coman mit der Nummer elf nicht angesprochen gefühlt hat. Deswegen war kurzzeitig ein zwölfter Spieler auf dem Feld, was nicht sein darf. Wir haben es bemerkt und das Spiel dann unterbrochen. Wir haben uns dann beraten, anschließend wurde mit Schiedsrichterball weitergemacht. Für uns ist es ärgerlich, weil diese Szene jetzt natürlich im Mittelpunkt ist. Wir vermerken das im Spielbericht. 15, 16 Sekunden war das Spiel mit zwölf Spielern. Es ist kein Tor passiert. Wir vermerken das, alles weitere wird der DFB entscheiden.“

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Klub wegen eines Wechselfehlers bestraft wird, auch nicht in dieser Saison. Ex-VfL-Wolfsburg-Trainer Mark van Bommel hatte in der zweiten Pokalrunde bei Preußen Münster sechs statt fünf Mal ausgewechselt. Die Wölfe waren danach aus dem DFB-Pokal ausgeschlossen worden. Auch in der Bundesliga gab es diese Art Fehler - meist hatten diese aber mit Vertragsamateuren oder ausländischen Spielern zu tun. (cg mit sid)

Wieso kam es überhaupt zum ominösen (Nicht-)Doppelwechsel von Freiburg? Corentin Tolisso hatte es offenbar eilig, vom Platz zu gehen.