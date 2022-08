Wie bei Coutinho? FC Bayern denkt offenbar über Leihe von Barca-Star nach

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern hat seine Kaderplanung weitestgehend abgeschlossen. Aus Spanien gibt es nun aber ein Hammer-Gerücht um einen Star des FC Barcelona. Was ist dran?

München - Der FC Bayern grüßt mit einem Startrekord von drei Siegen und 14 Toren nach drei Spieletagen in der Bundesliga schon wieder von der Tabellenspitze. Ein Indiz dafür, dass die FCB-Bosse in der Sommerpause in Sachen Transfers einiges richtig gemacht haben.

Vor allem in der Offensive wirken die Münchner nach dem Abgang von Weltfußballer Robert Lewandowski zum FC Barcelona deutlich flexibler. Sadio Mané spielt dabei eine wichtige Rolle. Aber auch in der Defensive wirkt die Elf von Julian Nagelsmann deutlich gefestigter. Am Sonntag beim VfL Bochum feierte Matthijs de Ligt sein Startelfdebüt und krönte seine ordentliche Leistung mit einem Treffer.

Beim FC Bayern läuft es derzeit sehr, sehr rund. Daher hielten sich die FCB-Bosse in Sachen weitere Transfers zuletzt eher bedeckt. „Wir sind im Großen und Ganzen durch“, sagte Oliver Kahn vor zwei Wochen in der Allianz Arena nach dem Wolfsburg-Spiel. Auch Hasan Salihamidzic blies ins selbe Horn, versah seine Aussage allerdings mit dem Zusatz, dass das Transferfenster noch bis Ende August geöffnet sei. Geht also noch was bei den Bayern?

Frenkie de Jong zum FC Bayern? So wie einst Coutinho

Passend dazu kommt jetzt ein Gerücht aus Spanien. Dort wird von einem Barca-nahen Journalisten berichtet, dass der Deutsche Rekordmeister aktuell scharf auf Frenkie de Jong vom FC Barcelona sei - und man ein Leihgeschäft wie vor drei Jahren bei Philippe Coutinho anstrebe! Dieser wechselte 2019 auf Leihbasis an die Säbener Straße und gewann unter Trainer Hansi Flick mit den Bayern 2020 das Triple.

So könnte auch de Jong zunächst ausgeliehen und gegebenenfalls anschließend fest verpflichtet werden. Da Wunschspieler Konrad Laimer nun doch zunächst bei RB Leipzig bleibt, könnte der Transfer durchaus Sinn ergeben. Außerdem ist de Jong bei Barca nicht mehr erwünscht. Nach der Lewandowski-Verpflichtung und weiteren kostspieligen Transfers wollen die Katalanen das Gehalt des Niederländers gerne sparen.

Hasan Salihamidzic könnte noch einen spektakulären Transfer tätigen. © IMAGO/Laci Perenyi

Angeblich wurde de Jongs Gehaltserhöhung aus dem Oktober 2020 inzwischen wieder annulliert, um die Kosten zu sparen. Ein Wechsel zu Manchester United und dem FC Chelsea zerschlug sich zuletzt.

Ein weiterer Grund, warum es de Jong nach München ziehen könnte, ist de Ligt. Der designierte Abwehrboss der FC Bayern ist ein guter Kumpel von de Jong. Bis 2019 spielten beide bei Ajax Amsterdam und verzauberten damals ganz Europa, als sie bis ins Halbfinale der Champions League marschierten. Schon damals hatte der FC Bayern Interesse am zentralen Mittelfeldspieler, de Jong ging aber lieber nach Barcelona.

FC Bayern noch auf der Suche nach Verstärkungen? Bosse halten sich bedeckt

Wie bei de Ligt, wo die Bayern vor dessen Wechsel zu Juventus Turin schon in Gesprächen waren, könnte nun auch de Jong möglicherweise den Weg nach München finden. Auch wenn FCB-Coach Nagelsmann mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, dem überraschend stark aufspielenden Marcel Sabitzer und Neuzugang Ryan Gravenberch bereits vier hochkarätige zentrale Mittelfeldspieler im Kader hat, wäre de Jong eine weitere Option.

Aufgrund der WM-Unterbrechung im November und Dezember will der FC Bayern einen breiten Kader zusammen haben - auch in der Sptze. „Wir wissen alle nicht, wie die Auswirkungen der WM sind“, sagt Nagelsmann nach dem Bochum-Sieg: „Wenn die Spieler zurückkommen, beginnen die heißen Spiele. Es wird spannend.“

Rekord-Summe 222 Millionen Euro: Die 11 teuersten Transfers der Geschichte Fotostrecke ansehen

Schon jetzt gibt es Härtefälle. „Es ist nicht immer leicht für die, die draußen sitzen“, so der 35-Jährige am Sonntag: „Ich möchte allen ihre Einsatzzeiten geben. Die Energie in der Truppe war sehr gut nach den ersten drei Spielen. Jeder weiß aber, dass er seinen Platz nicht sicher hat und umgekehrt, dass er Spielzeit bekommt. Man muss miteinander leiden, sich für einander freuen, egal, ob man auf dem Platz steht oder nicht. Das ist ein Mannschaftssport.“

Womöglich gibt es bald schon einen weiteren Top-Star, der leiden könnte und sich mit den anderen freut. Ganz auszuschließen ist das in der diesjährigen Transferperiode des FC Bayern nicht. (smk)