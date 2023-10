Bayern-Boss kündigt Boateng-Entscheidung an

Von: Lina Krull

Nach dem ersten Training könnten die Türen für Jerome Boateng bei Bayern München offen stehen. Sportdirektor Christoph Freund äußerte sich jetzt zur möglichen Verpflichtung.

München – Zwei Jahre nach seinem Abschied vom FC Bayern könnte Jerome Boateng wieder zum deutschen Rekordmeister zurückkehren. Am Sonntag trainierte der gebürtige Berliner bereits zusammen mit der Mannschaft an der Säbener Straße. Wie es für den 35-jährigen Innenverteidiger weitergeht, verriet Bayern-Sportdirektor Christoph Freund bei der Abreise der Mannschaft zum Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen.

Jerome Boateng Geboren: 3. September 1988 (Alter 35 Jahre), Berlin Position: Innenverteidiger Ehemalige Stationen: Hertha BSC, Manchester City, FC Bayern München, Olympique Lyon

Bayern-Boss spricht über Zukunft von Boateng

Auf der Position des Innenverteidigers plagen die Münchner Verletzungssorgen, wie Bayern-Boss Christoph Freund zugibt: „Es ist einfach so, dass wir noch vor einer Woche drei Innenverteidiger verletzt hatten, also eine spezielle Situation, und wir uns natürlich Gedanken machen, was kann passieren die nächsten Wochen, was kann passieren bis Winter. Mit dem haben wir uns auseinandergesetzt und nach Lösungen gesucht“, so der Sportdirektor.

Die Lücke in der Defensive könnte Jerome Boateng schließen. Der 35-Jährige spielte ab der Saison 2021/22 bei Olympique Lyon, ist aber seit dem Vertragsende im Sommer 2023 vereinslos. Bei den Bayern würde der langjährige Nationalspieler für etwas Aufatmen in der aktuell angespannten Personalsituation sorgen. „Aktuell ist es so, dass er mittrainiert. Jerome wohnt auch in München und darum hat er gestern das erste Mal beim FC Bayern München mittrainiert. Er wird auch die nächsten zwei bis drei Tage an der Säbener Straße trainieren und dann werden wir nochmal ein Gespräch mit ihm führen. Und dann schauen wir, was die beste Entscheidung sein kann für alle Beteiligten“, so Freund über den möglichen Neuzugang. Aber nicht nur sportliche Überlegungen spielen eine Rolle.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund möchte wegen der angespannten Personallage nach Lösungen suchen. © IMAGO / Moritz Müller; IMAGO / Lackovic

Freund über Vorwürfe gegenüber Boateng: „Kein großes Thema für uns“

Privat sorgte Jerome Boateng vor zwei Jahren für Schlagzeilen: Wegen Körperverletzung wurde der Ex-Bayern-Spieler vom Amtsgericht München im September 2021 zu einer Geldstrafe verurteilt. Nach einem Berufungsverfahren und anschließender Revision kam es zur Aufhebung des Urteils im September 2023. Ob die privaten Herausforderungen auch die Entscheidung der Bayern-Chefetage beeinflussen, beantwortete Sportdirektor Freund im Interview.

„In erster Linie spielen sportliche Überlegungen eine Rolle […] Jerome privat, als Privatperson: Es gibt da natürlich ein Verfahren, aber aktuell ist das ausgesetzt und darum ist das auch seine private Geschichte. Und darum ist das auch kein großes Thema für uns“, meint der ehemalige Sportdirektor von RB Salzburg. Trotzdem hat ein Austausch mit dem Weltmeister von 2014 über dieses Thema stattgefunden, erklärt Freund: „Ja, natürlich gibt es ein Austausch mit Jerome, aber der war die letzten Tage. Wir haben uns auch erstmal gesprochen, ein sehr, sehr guter, angenehmer Mann, der gut angekommen ist jetzt bei den Jungs in der Mannschaft. Ich kann nur Positives über ihn sagen, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe.“ Verständnis für die moralischen Bedenken der Fans hat er dennoch.

Bayern-Sportdirektor zu Fans: „Jeder kann seine eigene Meinung haben“

Die Vorwürfe gegenüber Jerome Boateng tangieren nicht nur den Verein selbst, sondern auch die Fans. Freund meint: „Jeder hat seine eigene Meinung und jeder kann seine eigene Meinung haben. Aber so wie sich die Situation darstellt, gilt auch immer die Unschuldsvermutung und so ist es auch.“

Auf der Suche nach einer Lösung für das bestehende Defensiv-Problem sucht der Rekordmeister nach der bestmöglichen Lösung. „Und das ist unser Zugang dazu, was das Beste für den FC Bayern München sportlich ist“, ist sich der 46-jährige Österreicher über die mögliche Boateng-Verpflichtung sicher. Lothar Matthäus sieht das Verhalten der Bayern-Verantwortlichen jedoch kritisch. (likr)