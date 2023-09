Freund-Freund behält Bayern-Talente im Blick: Neuer Sportdirektor bringt alten Weggefährten mit

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Beim FC Bayern übernimmt zukünftig nicht nur der neue Sportdirektor Christoph Freund wichtige Aufgaben. Richard Kitzbichler hat ab sofort die Bayern-Talente im Blick.

München - Ein Freund für Christoph Freund (46). Neben Campus-Leiter Jochen Sauer (51) wird Bayerns neuer Sportdirektor in München mit einem weiteren alten Bekannten aus Salzburger Zeiten zusammenarbeiten: Richard Kitzbichler (49).

Christoph Freund Geboren: 2. Juli 1977 (Alter 46 Jahre), in Österreich. Position: Sportdirektor beim FC Bayern Bisherige Stationen als Sportdirektor: Red Bull Salzburg, FC Bayern München

Kitzbichler soll Talent-Entwicklung verantworten

Der ehemalige Co-Trainer (u.a. zuständig für Spielanalyse) von Roger Schmidt (56) und Ralph Hasenhüttl (56) wird den Bereich Top-Talente-Entwicklung und das Thema Leihspieler verantworten, an der Schnittstelle Campus und Profis. Freund: „Eine sehr wichtige Stelle.“

Kitzbichler soll künftig zwischen Säbener Straße und Campus pendeln, regelmäßig Profi- sowie Nachwuchstrainings beobachten. Durch die enge Betreuung sollen Kitzbichler und sein Team besser einschätzen können, welcher nächste Schritt für die Talente geeignet ist, um sie bestmöglich zu entwickeln.

Bayerns neuer Sportdirektor Christoph Freund (links) wird künftig von Richard Kitzbichler unterstützt, der zuletzt Co-Trainer von Southampton war. © IMAGO / Ulrich Wagner und IMAGO / Pro Sports Images

Kitzbichler übernimmt Verantwortung für Talente

Es geht um Fragen wie beispielsweise: Welcher Nachwuchsspieler soll ins Profitraining? Früher passierte es teilweise, dass jenes Talent, das parallel zufällig an der Säbener war und das gesuchte Positionsprofil mitbrachte, die Einheiten des Starensembles aufgefüllt hat. Anschließend soll künftig auch bewertet werden: Welche Schwachstellen merkt man bei den Talenten und woran muss man dann individuell arbeiten?

Die Bayern-Verantwortlichen wollen in Zukunft genauer beurteilen können, was Perspektivspieler brauchen, um ihr volles Potenzial erreichen zu können. Brauchen Talente dafür eine Leihe oder tut ihn vielleicht noch ein weiteres Jahr am Campus gut? „Die größte Herausforderung wird sein, junge Spieler zu großen Spielern zu entwickeln. Das wird auch einige Zeit beanspruchen. Da ist noch Luft nach oben“, betonte Freund.

Bayerns Leihspieler im Fokus

Kitzbichler & Co. sollen künftig auch die Leihspieler oder Spieler, bei denen der FC Bayern eine Rückkaufoption hat, genauer im Blick haben. Regelmäßig sollen deren Spiele live beobachtet und die Frage beantwortet werden, ob sie das Zeug dazu haben, eine Rolle bei den Bayern-Profis zu spielen.

Auch Ex-Amateure-Kapitän Nico Feldhahn (37) soll nach tz-Informationen in nächster Zeit bei Kitzbichler mitarbeiten.