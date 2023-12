Zwei Kuriositäten bei Bayern-PK – und Tuchel verkündet monatelangen Gnabry-Ausfall

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern reist zum Champions-League-Abschluss zu Manchester United. Die Pressekonferenz zum Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Update 19.18 Uhr: Zwei Besonderheiten heute auf der PK des FC Bayern. Dieter Nickles, der Pressesprecher der Münchner war dieses Mal nicht dabei. Er wurde vertreten von Holger Quest, der dies in der Form schon häufiger tat. Zudem wurde Christoph Freund bei der PK gesichtet. Der Sportdirektor saß hinter den Reportern in der fast letzten Reihe und lauschte den Auftritten von Tuchel und Musiala. Auch eher unghewöhnlich.

+++ 18.59 Uhr: So, das war‘s von der PK des FC Bayern München vor dem Spiel bei Manchester United,

+++ 18.55 Uhr: Wie sieht es mit der Verletzung von Serge Gnabry aus? „Ich befürchte, es werden mindestens acht Wochen werden. Acht plus. Da müssen wir mal schauen, wie gut sein Heilfleisch ist. Das ist natürlich viel zu lange“, erklärt Tuchel. Zu einem möglichen Einsatz von Musiala sagt er: „Bei Jamal reicht‘s nicht für 90 Minuten. Wenn er starten kann, dann höchstens für 60 Minuten. Oder er kommt von der Bank, was helfen kann, nochmal in den Rhythmus zu kommen.“

Thomas Tuchel verriet auf der PK vor dem ManUnited-Spiel die Ausfallzeit von Serge Gnabry.

Tuchel macht „Champion“-Versprechen vor United-Spiel – und verkündet monatelangen Gnabry-Ausfall

+++ 18.52 Uhr: Wie hoch ist die Gefahr, dass die Bayern dieses Spiel nicht mit der höchsten Konzentration bestreiten? Ich kann verstehen, wenn das für Leute gegen Kopenhagen so gewirkt haben könnte, aber das war nicht so“, sagte Tuchel: „Wenn man ein Bayern-Trikot trägt, verhält man sich wie ein Champion, denn man ist ein Champion. Wir haben unsere Ansprüche, wir haben eine tolle Bilanz. Aber United wird versuchen, alles zu geben. Manchmal bringt weniger Druck auch weniger Stress.“

+++ 18.49 Uhr: Harry Kane wurde auch mit United immer mal wieder in Verbindung gebracht, was denkt Tuchel darüber? „Jedes Team wünscht sich, dass Harry Kane bei ihm spielt. Wir sind sehr froh, dass wir ihn zu uns lotsen konnten. Er wird morgen spielen und daher kann ich verstehen, dass viele Fans von ihnen, Harry gerne in ihrer Mannschaft hätten. Aber wir könnten stolzer nicht sein.“

Thomas Tuchel schwärmt von Manchester United: „Haben eine besondere Aura“

+++ 18.47 Uhr: Wie schätzt Tuchel den Gegner ein: „United ist immer ein schwieriges Team, sie haben eine besondere Aura. Sie haben die meisten Treffer in der Gruppe erzielt, aber auch sehr viele kassiert. Man sieht in den starken Momenten, wie gut sie wirklich sind . Das Stadion spielt eine besondere Rolle.“

+++ 18.41 Uhr: Welche Konsequenzen hat die Niederlage und der Auftritt nun? „Wir dachten, wir wären schon weiter und wurde eines Besseren belehrt, mit einem sehr brutalen Ergebnis“, erklärt Tuchel: „Aber es war die erste Niederlage in unserer Saison. Daher ist das Vertrauen noch groß.“ Auf die Frage, ob Davies und Mazraoui, die gegen die Eintracht in der Pause ausgewechselt wurde, gegen United wieder beginnen? „Wir haben ausgewechselt, um einen neuen Impuls bringen. So ist das nun mal. Aber wir haben noch keine Überlegungen für die Aufstelllungen morgen. Wir warten die letzten Eindrücke ab und entscheiden dann heute Abend.“

Thomas Tuchel und Jamal Musiala waren bei der Bayern-PK zu Gast - überraschend auch Christoph Freund.

Die Gründe für das Eintracht-Debakel? Tuchel spricht sie klar an

+++ 18.37 Uhr: Welche Fehler hat man gegen die Eintracht gemacht? „Sehr bittere und sehr einfache. Wir hatten am Ende 22 ‚krittische Ballverluste‘“, so Trainer Tuchel: „Zehn sind schon zu viel, 22 ist ein absurd hohe Zahl. Das waren die Aspekte, die wir angesprochen haben.“

+++ 18.36 Uhr: Huch! Ein kurioser Auftakt, Thomas Tuchel stößt sich beim Hinsetzen böse das Knie und schimpft dann richtig.

+++ 18.26 Uhr: Das war‘s dann schon von Jamal Musiala. Gleich kommt Thomas Tuchel.

Manchester United gegen FC Bayern: PK mit Jamal Musiala und Thomas Tuchel

+++ 18.24 Uhr: Wie will man United schlagen und das Spiel angehen? „Wir versuchen immer, das Spiel zu kontrollieren, das ist unser Stil. Wir kreieren immer viele Chancen, aber wir werden sie sicherlich nicht unterschätzen“, so Musiala, der United „gerade in der Offensive gefährlich“ einschätzt: „Sie sind sicherlich ein Team, das schwer zu schlagen ist.“

+++ 18.20 Uhr: Nun will der englische Kollege ein paar Tipps für den United-Nachwuchs wissen von Musiala. „Man braucht das Vertrauen in sich selbst, gerade, wenn man mit älteren Spielern aufläuft“, so der Bayern-Star. Und das Stadion? „Das Old Trafford ist definitiv ein Stadion, von dem alle Kinder träumen. Als Kind hab ich mich immer gefreut, Spiele dort zu sehen“, sagt Musiala, der United als eine „sehr gefährliche Mannschaft“ sieht. „Sie können uns mit Sicherheit wehtun, wenn wir nicht 100 Prozent da sind. Wir werden sie nicht unterschätzen.“

Musiala gegen ManUnited von Beginn an? „Es wird bestimmt ein Limit geben“

+++ 18.18 Uhr: Weiter über die Eintracht-Niederlage: „Wir müssen daraus lernen, aber wir haben sehr viel Qualität. Es war unsere erste Niederlage, das dürfen wir aber nicht zu hoch hängen.“ Musiala gibt zudem zu, dass „ein paar Prozent gefehlt haben“.

+++ 18.17 Uhr: „Ich fühle mich gut, habe hart trainiert, um fit zu sein. Der Trainer wird mit den Physios besprechen, wie viele Minuten ich bekomme. Es wird bestimmt ein Limit geben“, sagt Jamal Musiala über seinen möglichen Einsatz gegen United. Für den Bayern-Star kam die Niederlage gegen die Eintracht „auch überraschend“.

+++ 18.16 Uhr: Jetzt geht‘s los!

Update, 18.08 Uhr: In wenigen Minuten wird die PK des FC Bayern beginnen. Zu Beginn wird Musiala vor die Presse treten, danach dann Trainer Tuchel.

Bayern-PK vor Manchester-Spiel: Ten Hag will „gewinnen, um in Europa zu bleiben“

Update 17.44 Uhr: Die PK von Manchester United war im übrigen heute Mittag schon. Trainer ten Hag ist trotz der schlechten Ausgangslage seiner Truppe davon überzeugt, dass die Red Devils im Heimspiel gegen den FC Bayern das Achtelfinale doch noch erreichen kann. „Ich weiß, dass meine Mannschaft auf dem höchsten Niveau spielen kann. Wenn wir den richtigen Spirit haben, können wir jeden Gegner schlagen“, sagte der Niederländer im Old Trafford am Dienstag: „Wir sind positiv. Wir wissen, was wir zu tun haben: Wir müssen gewinnen, um in Europa zu bleiben“,

Update, 17.01 Uhr: Nicht nur der FC Bayern hat am Wochenende ordentlich die Hucke voll bekommen, auch United ging gegen den AFC Bournemouth zu Hause mit 0:3 baden. Daher werden die Red Devils auch nicht zwingend mit viel Selbstvertrauen antreten. Das Team von Trainer Erik ten Hag muss aber gegen die Münchner gewinnen und gleichzeitig auf ein Remis zwischen Kopenhagen und Galatasaray hoffen, um ins Achtelfinale der Königsklasse einzuziehen.

FC Bayern bei Manchester United: Thomas Tuchel zu Gast auf der FCB-PK

Erstmeldung vom 11. Dezember, 16.30 Uhr: Manchester – Zwar geht es für den FC Bayern am Mittwochabend in der Champions League bei Manchester United sportlich um gar nichts mehr, da das Team von Trainer Thomas Tuchel bereits als Gruppensieger feststeht. Und doch haben die Münchner einiges zu verlieren.

Abschenken können die Bayern die Partie im Old Trafford schon aus Gründen der Fairness nicht, geht‘s für United, den FC Kopenhagen und Galatasaray um alles. Zudem müssen sich die Münchner nach dem Debakel am Wochenende rehabilitieren. Mit 1:5 ging man am Samstag bei Eintracht Frankfurt unter. Daher muss eine Antwort folgen.

Thomas Tuchel spricht vor dem Manchester-Spiel auf der PK.

„Sind Sie noch sauer auf ihr Team, Herr Tuchel?“: Bayern-PK vor Manchester-Spiel

Wie die aussehen wird, das dürfte Trainer Tuchel auf der Pressekonferenz am Montag ab 18.15 Uhr grob skizzieren. Neben dem Coach, der nach dem Spiel in Frankfurt sichtlich enttäuscht war, wird Jamal Musiala bei der PK sein. Der Mittelfeld-Star feierte am Samstag sein kurzes Comeback. Ist er nun bereit für mehr? Wir werden es erfahren. (smk)