FC Bayern holt Ex-Dortmunder René Marić

Von: Luca Hartmann

Der FC Bayern holt Verstärkung an den Campus und verpflichtet den langjährigen Marco Rose-Assistenten René Marić.

Update vom Mittwoch, 15. November: Der FC Bayern hat René Marić als Teamleiter Trainerentwicklung & Spielidee verpflichtet. Der 31-Jährige wird in dieser neu geschaffenen Position die Schnittstelle am FC Bayern Campus mit der Säbener Straße verstärken, wie der Verein bekannt gab.

FC Bayern holt Verstärkung für den Campus

„Wir freuen uns sehr, René Marić für die neue Position als Teamleiter Trainerentwicklung & Spielidee an unserem FC Bayern Campus unter Vertrag genommen zu haben. René hat mit seiner Arbeit in Salzburg früh auf seine Fähigkeiten aufmerksam gemacht und konnte sich in der Bundesliga bei Dortmund und Mönchengladbach sowie in der Premier League bei Leeds United weiterentwickeln. Er wird bei uns neue und wichtige Impulse setzen“, sagt Sportdirektor Christoph Freund zur Verpflichtung.

Erstmeldung: München – Der FC Bayern ist nicht nur auf der Suche nach neuen Spielern, sondern arbeitet auch stetig daran, sein Trainerteam bestmöglich aufzustellen. Jetzt bekommt der Bayern-Campus offenbar Verstärkung von René Marić. Der Österreicher hat sich als langjähriger Assistent von Leipzig-Trainer Marco Rose einen Namen gemacht – und einen ungewöhnlichen Werdegang.

Rene Maric Geboren: 4 September 1992 (Alter: 31 Jahre), in Salzburg (Österreich) Nationalität: Österreich Stationen als Assistent/Co-Trainer: Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Leeds United

FC Bayern holt offenbar Rene Maric ins Trainerteam

Am Dienstag hatte zuerst der österreichische Kurier über das bevorstehende Engagement von René Marić beim FC Bayern berichtet. Offenbar steht auch schon fest, welche Aufgabe er beim Rekordmeister übernehmen wird. Nach tz-Informationen soll er bei der Entwicklung der Trainer und einer einheitlichen Spielphilosophie mithelfen. Maric wird also wohl nicht direkt an der Seite von Tuchel, sondern viel auf dem Bayern-Campus im Nachwuchs-Bereich agieren.

Die Idee, Marić beim FC Bayern einzubinden, kommt offenbar von Sportdirektor Christoph Freund. Dieser kennt seinen Landsmann noch aus der gemeinsamen Zeit bei RB Salzburg. Während Freunds Zeit als Sportdirektor wurde Marić 2017 der Assistent von Marco Rose, der die Österreicher von 2017 bis 2019 trainierte.

Rene Maric war zuletzt als Assistent bei Leeds United tätig und soll nun den Trainerstab des FC Bayern verstärken. © Malcolm Bryce/Imago

Bayern-Sportdirektor Freund wollte Marić

Auch nach seiner Zeit in Salzburg blieb Marić an der Seite von Rose und folgte ihm zu seinen Stationen bei Borussia Mönchengladbach (2019-2021) und Borussia Dortmund (2021-2022). Nachdem Rose nach nur einer Saison in Dortmund gehen musste, hörte Maric als dessen Assistent auf.

Zur neuen Saison wagte der 31-Jährige schließlich eine neue Herausforderung und wurde Co-Trainer von Jesse Marsch bei Premier-League-Klub Leeds United. Nachdem Marsch am 6. Februar dieses Jahres gehen musste, verließ auch Maric den Verein. Seither war er vereinslos, kostet den FC Bayern also keine Ablöse. Unterdessen haben die Bayern den ersten Spieler-Transfer für den kommenden Sommer klargemacht.

Ungewöhnlicher Werdegang

Besonders der Werdegang des 31-Jährigen ist erstaunlich. Denn Maric stand als Fußballer selbst nie höherklassig auf dem Platz, sondern hat sich in der Fußballszene online einen Namen gemacht. Er gilt als einer der Mitbegründer des Taktik-Blogs „Spielverlagerung“.

Darin analysierte Maric gemeinsam mit anderen Autoren tausende Fußballspiele in Hinblick auf verschiedene Taktiken. Auf der Seite des Blogs heißt es: „Spielverlagerung möchte Antworten auf die zentralen Fragen des Fußballs finden: Wie funktioniert ein Fußballspiel? Welche Mechanismen entscheiden über Sieg und Niederlage?“

Durch seine qualitativ hochwertigen Analysen war Maric anschließend bei verschiedenen Vereinen als Berater und Scout tätig. Jetzt folgt der Schritt zum großen FC Bayern. Dort könnte Maric bald auch auf Max Eberl treffen. (LuHa)