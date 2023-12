Neuzugang Irankunda bricht nach Auswechslung in Tränen aus – Bayern-Boss Freund reagiert

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Drucken Teilen

Nach seinen Tränen am Wochenende sorgen sich Experten um Bayern-Neuzugang Nestory Irankunda. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund bleibt entspannt.

München – Ein Sonntag zum Vergessen. Als Nestory Irankunda (17) in der 58. Minute gegen Brisbane Roard ausgewechselt wurde, brach das Offensivtalent von Adelaide United in Tränen aus. Auch auf der Bank weinte der Australier, der im Sommer zum FC Bayern wechselt, weiter. Offenbar, weil er mit seiner eigenen Leistung nicht zufrieden war. Fans und Experten in seiner Heimat sorgen sich.

Irankunda weint nach Auswechslung auf der Bank

„Er steht unter ungeheurem Druck, er ist die große Hoffnung des australischen Fußballs. Man darf aber nicht vergessen, dass er erst 17 Jahre alt ist und sich noch in der Pubertät befindet. Er hat viele Emotionen und eine Menge Druck, mit dem er umgehen muss“, sagte der Angreifer und Co-Trainer von Sydney Olympic, Roy O‘Donovan (38) dem TV-Sender Channel 10. „Er braucht jemanden, der ihn in den Arm nimmt und ich denke, er braucht eine Auszeit vom Fußball.“

„Man sieht deutlich, dass er noch nicht so weit ist, wenn es um die Socceroos und den internationalen Fußball geht. Er muss in der Lage sein, seine Emotionen zu kontrollieren, denn die bekommt man immer, egal wie alt man ist“, betonte der ehemalige australische Nationalspieler Luke Wilshere (42): „Wir alle wollen ihn in Bestform sehen, aber jeder weiß, dass man nur dann sein Bestes geben kann, wenn man glücklich ist, wenn man gut drauf ist und klar im Kopf. Zum Glück hat er Menschen um sich herum, die ihm helfen, das durchzustehen.“

Nestory Irankunda brach nach seiner Auswechslung in Tränen aus. © Channel10AU / IMAGO / AAP

Neuzugang Irankunda bricht in Tränen aus – Bayern-Boss Freund reagiert

Vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel am Dienstag (21 Uhr im Live-Ticker von tz.de) bei Manchester United sprach die tz Bayern-Sportdirektor Christoph Freund (46) auf die Irankunda-Szenen vom Wochenende an. „Das macht mir keine Sorgen“, betonte der Österreicher und erklärte: „Wir haben uns genau mit dem Spieler beschäftigt und wissen, dass er sehr emotional und extrem ehrgeizig ist. Er ist erst 17 Jahre alt. Besser so – wenn die Jungs mit Herz und Leidenschaft dabei sind. Er hat hohe Ansprüche an sich selbst. Es sind wichtige Erfahrungen, die er gerade sammelt.“

Bei Bayern soll Irankunda künftig behutsam an die erste Mannschaft herangeführt werden. Philipp Kessler, Manuel Bonke