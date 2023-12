Spektakulärer Winter-Transfer beim FC Bayern? Freund dementiert einen Namen nicht

Von: Florian Schimak, Christoph Klaucke

Der FC Bayern war zu Gast im Theatre of Dreams. Rund um die Partie bei Manchester United gibt‘s genügend Gesprächsbedarf. Die Stimmen zum Spiel.

München/Manchester – Der FC Bayern befindet sich dieser Tage auf Wiedergutmachungstour. Der Stachel nach dem 1:5-Debakel bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende saß tief.

Nun wurde beim letzten Champions-League-Auftritt in diesem Jahr bei Manchester United von den Bayern-Stars eine Reaktion erwartet. Da waren sich die Verantwortlichen und der Trainer unisono einig.

FC Bayern zu Gast bei ManUnited: Tuchel und Freund hoffen „auf Reaktion“

„Mein Vertrauen ist groß, dass jetzt eine Reaktion folgt“, sagte Thomas Tuchel am Montagabend auf der Pressekonferenz im Old Trafford. Ähnlich drückte es auch Christoph Freund aus: „Es gilt eine Reaktion zu zeigen“, so der Bayern-Sportdirektor kurz vor dem Abflug auf die Insel.

Am Ende feierten die Bayern einen verdienten 1:0-Erfolg gegen United. Ein Spiel, das unter der Kategorie Arbeitssieg verbucht werden kann.

Wir fassen die Stimmen zum Spiel zwischen ManUnited und dem FC Bayern auf Amazon Prime Video zusammen.

Harry Kane (Stürmer FC Bayern) nach dem Spiel über...

... die Partie: „Wir hatten mehr Leidenschaft, mehr Energie, mehr Druck. Schön, hier 1:0 zu gewinnen und die Gruppe als Erster abzuschließen.“

... seine erste Partie in England nicht im Tottenham-Trikot: „Natürlich, es war ein bisschen ein komisches Gefühl. Aber United ist ein großes Team, aber wir freuen uns, die Gruppenphase so erfolgreich bestritten zu haben - und heute mitgeholfen haben, dass wir als FC Bayern hier heute gewinnen konnten.

... seine „Mini-Krise“ mit drei Spielen ohne Treffer: „Das ist Teil eines Stürmers. Manchmal fällt die der Ball vor die Füße, dann trifft man den Pfosten. Man muss einfach geduldig bleiben und das tun, was man als Stürmer tun muss. Gerade in diesem Team bekommt man genügend Chancen.“

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern) nach dem Spiel über...

... die Zukunft von Thomas Müller: „Er ist ein klares Vorbild. Und wichtig für Spiele wie gegen Frankfurt, wir dürfen die Basics nicht verlieren. Dafür sind Spieler wie ich und Thomas verantwortlich, dass wir das kommunizieren. Wir müssen aus den Fehlern lernen. Der Thomas ist sich auch nicht zu schade, wenn er mal nicht spielt. Auf dem Platz haben wir ihn eh am liebsten.“

... das Eintracht-Spiel: „Wir waren sehr sauer auf unsere Leistung. Die Reaktion haben wir heute gezeigt. Der Trainer war sehr zufrieden. Er hat gesagt, dass er stolz an der Seitenlinie war. Wir haben alles gegeben und deshalb heute gewonnen.“

... die Saisonziele nach dem Achtefinal-Einzug: „Wir können alles erreichen, es liegt an uns. Wir müssen in jedem Wettbewerb alles geben und dürfen keinen Deut nachlassen. Die Schlagzahl legen wir immer fest. Wenn das so ist wie heute, ist das top. Mit den Voraussetzungen können wir eine Mannschaft sein, die auf jeden Fall um den Titel mitspielt.“

… den Vergleich der 2023-Mannschaft: „Das ist am Anfang immer schwer zu sagen, das wussten wir bei der WM 2014 auch nicht. Das hängt von so vielen Facetten ab. Die Bedingungen stimmen aber.“

… sein 700. Profispiel: „Das wusste ich nicht. Ich bin schon fit. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut funktioniert, auch mit dem Rhythmus, dass ich keine Pause machen muss. Wir sind sehr zufrieden, ich bin den Medizinern sehr dankbar.“

... das Verhältnis zu ter Stegen und wer während der EM im Tor stehen wir: „Wir stehen ja regelmäßig in Kontakt. Wir sind Mannschaftskollegen und wollen alle eine gute EM spielen. Egal wie es ausgeht, wir werden einen guten Torwart zwischen den Pfosten haben.“

Christoph Freund sprach vor dem United-Spiel über mögliche Winter-Transfers des FC Bayern. © IMAGO/Moritz Mueller

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern) vor dem Spiel über …

... seine Erwartungen im Old Trafford: „Ich hoffe auf ein richtig gutes Spiel. Wir sind hergekommen, um drei Punkte mitzunehmen.“

.... das Debakel vom Wochenende: „Müss‘ ma drüber red‘n? (lacht) Das haben wir uns nachher auch gefragt. Wir hatten eigentlich eine gute Energie gespürt. Die ersten 15 Minuten war das gar nichts.“

... die Mannschaft: „Sie waren selber auch enttäuscht. Wir hatten vor einigen Wochen eine ähnliche Situation. Nach dem Saarbrücken-Spiel haben wir gegen den BVB gespielt.

... die Spieler, die sich gegen Niederlagen stemmen: „Wir haben einige Typen in der Mannschaft, die in solch einem Spiel reagieren. Heute geht‘s auch über die Mannschaft, aber ich bin sicher, wir werden heute einen anderen FC Bayern sehen.“

... Joshua Kimmich, der zuletzt viel kritisiert wurde: „Absolut kann er das. Ich will das nicht an einem Spieler festmachen.“

Spektakulärer Winter-Transfer beim FC Bayern? Freund dementiert einen Namen nicht

.... Transfers im Winter: „Es wird viel spekuliert. Ich sage zu keinem Namen etwas. Aber dass wir hinten nicht groß aufgestellt sind, wissen wir. Aber es kommt der Asien Cup und der Afrika-Cup. Die Winter-Transferphase ist schwer.

... den Wunsch-Transfer, der Rechts- und Innenverteidiger spielen kann: „Wäre nicht schlecht, ja. Wäre der Plan und ein guter Ansatz.“

... Ronald Araujo, der beides spielen kann: „Ja, dann gebongt. (lacht) Winter ist sowieso nicht einfach. Aber wir werden sehen, was geht. Wir haben Bedarf.“

... die Zukunft von Thomas Müller: „Wir sind in Gesprächen, sind in einem guten Austausch. Es ist eine spezielle Situation. Thomas verhält sich in der Kabine extrem professionell. Es gibt niemanden, der in den letzten Jahren so für den FC Bayern steht. Daher wissen wir, was wir an ihm haben.“

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über …

... das Debakel in Frankfurt: „Wir haben es sehr schnell analysiert, Sonntagmorgen war eine Besprechung. Wir hatten 21 kritische Ballverluste, ein absurd hoher Wert. Unser Verhalten nach den Ballverlusten war nicht auf unserem Level. Wir hätten jedes Einzelne der ersten vier Tore verteidigen können. Wir wurden sehr heftig bestraft. Es bleibt keine Zeit, zurückzuschauen.

... die Erwartung heute: „Eine Antwort. Wir müssen Persönlichkeit zeigen. Deshalb haben wir auch nur einen Wechsel vorgenommen.

... Manchester United: „Wir müssen zeigen, dass wir eine Mannschaft sind. Wir brauchen eine Reaktion. United spielt ums Überleben in der Gruppenphase. Es ist eines der schwersten Stadien, zu gewinnen. Wir brauchen unser höchstes Level.“

Harry Kanes Rückkehr auf die Insel: „Er nimmt alle Verantwortung, auf ihn ist Verlass. Um ihn braucht sich niemand Sorgen machen.“

