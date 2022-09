Bastian Schweinsteiger posiert mit Robbie Williams – Fans stellen Frisuren-Vergleich mit „Grandpa“ auf

Teilen

Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic waren beim 100.000-Zuschauer-Konzert von Robbie Williams in München unter den Besuchern.

München - Am vergangenen Wochenende blickte ganz München auf das Messegelände. Rund 100.000 Fans kamen am Samstag, um die britische Pop-Ikone Robbie Williams live zu sehen. Unter den vielen Konzertbesuchern mischte sich auch eine Spielerlegende des FC Bayern München: Kein Geringerer als Bastian Schweinsteiger war einer der vielen Zuschauer, die Robbie sehen und hören wollten. Der Weltmeister von 2014 posierte kurze Zeit später mit dem Sänger und begeisterte die Fans.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic besuchen Robbie-Williams-Konzert in München

Schweinsteiger postete zu Beginn der Woche mehrere Fotos auf Instagram. Das erste Bild zeigt die gemeinsame Pose mit Robbie Williams, bei dem beide lächelnd in die Linse blicken. Das nächste zeigt Schweinsteiger gemeinsam mit seiner Ehefrau Ana Ivanovic, die beiden hielten sich offenbar mit VIP-Zugängen ausgestattet im Backstagebereich des Messegeländes auf. Der dritte und letzte Schnappschuss zeigt den glücklich wirkenden Oberbayern vor dem großen Publikum.

Die Fans des langjährigen Bayern-Profis zeigten sich begeistert von der wohl noch nie dagewesenen Kombination. „Mein Lieblingssänger mit meinem Lieblingsfußballer“, kommentierte eine Nutzerin das gemeinsame Foto des Popstars und der Fußball-Persönlichkeit, ein anderer schrieb: „Zwei ganz Große auf einem Bild“.

Fans stellen Vergleich zwischen Robbie und Basti auf - es geht um die Frisuren der beiden Stars

Einige von „Schweinis“ Followern fanden auch Anlässe, über das Foto der beiden Promis zu scherzen. So bemerkte einer eine Auffälligkeit: „Robbies jetzige Frisur hat mich an deine früher erinnert“. Tatsächlich haben beide graue Haare, ein User schreibt darum auch: „Grandpa Robbie“, also „Opa Robbie“. Ein anderer fragt: „Konntest du Robbie Williams die Halskette abschwatzen?“ – der 48-jährige Musiker trug beim Konzert eine breite Eisenkette mit der provokanten Aufschrift „Fuck off“.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Schweinsteiger hatte, im Gegensatz zu vielen anderen Konzertbesuchern, offenbar viel Spaß beim Mega-Event. Passend setzte er eine entsprechende Bildunterschrift unter den Beitrag, der bislang mehr als 52.000 Likes sammeln konnte. „Ein toller Abend mit einer tollen Show. Danke, dass wir am Wochenende dabei sein durften“, schrieb der 121-fache deutsche Nationalspieler und heutige TV-Experte. Robbie Williams (ajr)