Erinnern Sie sich noch an José Ernesto Sosa? Bayern-Flop mit Freistoß-Kunstwerk

Von: Johannes Skiba

Ex-Bayern Profi José Ernesto Sosa spielt mittlerweile in Argentinien. Dort ist er vom Verletzungspech verfolgt, kämpft sich aber immer wieder zurück aufs Feld.

La Plata – Im vergangenen Jahr kehrte der frühere Bayern-Spieler José Ernesto Sosa nach 15 Jahren in Europa in seine argentinische Heimat zu seinem Jugendklub Estudiantes de La Plata zurück. Nach seiner glücklosen Zeit in München spielte der inzwischen 38-Jährige unter anderem für die SSC Neapel, AC Mailand, Atlético Madrid und Fenerbahçe Istanbul. Nach einem schweren Start in Argentinien, der von einigen Verletzungen begleitet wurde, meldete sich der erfahrene Mittelfeldspieler nun mit einem spektakulären Freistoßtreffer zurück.

José Ernesto Sosa Geboren: 19. Juni 1985 (Alter 38 Jahre), Carcarañá, Argentinien Aktueller Verein: Estudiantes de La Plata Position: Zentrales Mittelfeld

Ehemaliger Bayern-Spieler Sosa trotz Verletzungen gesetzt

In seinem ersten halben Jahr bei Estudiantes absolvierte der Bayern-Flop aufgrund von Verletzungen nur zwei Partien. Die neue Saison, die in Argentinien immer Ende Januar startet, begann vielversprechender. Nach fünf Joker-Einsätzen folgten drei Partien, bei denen José Sosa endlich in der Startelf stand. Doch das Verletzungspech blieb ihm treu. Eine Muskelverletzung setzte den Argentinier im April außer Gefecht.

Wieder musste sich der kreative Profi in die Startformation zurückkämpfen. Dies gelang von Ende Mai bis Ende Juni. In diesem Zeitraum traf Sosa erstmalig und steuerte darüber hinaus drei Vorlagen für seine Kollegen bei. Sosa fühlte sich prächtig, wie er Anfang Juni bei ESPN nach seinem Debüttor äußerte: „Ich bin nicht in einer Position, in der ich der Torschütze der Mannschaft sein muss. Das ist klar. Aber die Leistung der Mannschaft hilft mir, mich wohlzufühlen und geduldiger zu sein.“ Kurz darauf gab es den erneuten Rückschlag: Eine Muskelverletzung im Bizeps, die wieder eine Pause zur Folge hatte.

Früherer Bayern-Profi mit einem Freistoß-Kunstwerk

Doch schon während seiner erfolglosen Zeit beim FC Bayern hat José Ernesto Sosa gelernt, mit Rückschlägen umzugehen. Nach rund zweiwöchiger Ausfallzeit gab er zunächst sein Comeback gegen River Plate, die in dieser Begegnung mit Trainer Martín Demichelis die argentinische Meisterschaft feiern durften, und meldete sich beim 4:0 gegen Belgrano aus Córdoba dann mit einem Traumtor zurück.

In der 78. Minute legte sich der Routinier ungefähr 17 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball zurecht und zirkelte das Spielgerät mit einer bemerkenswerten Mischung aus Gefühl und Kraft in den linken Winkel. Belgrano-Torwart Nahuel Losada war trotz des Schusses ins vermeintliche Torwarteck machtlos.

Erster internationale Titel für Ex-Bayern-Akteur Sosa mit 38?

Ex-Bayern-Profi José Sosa hat es in seiner Karriere mehrfach geschafft, trotz vieler Rückschläge und großem medialen Gegenwind durch seine Comeback-Qualitäten zu überzeugen. Mit Estudiantes ist am letzten Spieltag in der Liga die Qualifikation für die Copa Libertadores möglich. In der Copa Sudamericana stehen der Klub aus La Plata und Sosa aktuell im Achtelfinale. Der große Coup der Argentinier ist nicht auszuschließen. Es wäre für den 38-Jährigen der erste internationale Titel auf Vereinsebene.

Unter seinem neuen Trainer Eduardo Domínguez spielt Sosa indes in einer etwas offensiveren Rolle im zentralen Mittelfeld als in den Jahren zuvor. Doch auch diese Anpassung zum Ende seiner Karriere ist für den Vollblutfußballer kein Hindernis, sondern Ansporn. Diesen Anspruch hat Sosa nach wie vor: „Ich verlange immer mehr von mir selbst, um auf dem gleichen Niveau wie meine Mannschaftskameraden zu sein.“ (jsk)