Thomas Müller erlebt seinen dritten Frühling – Ritterschlag von Harry Kane

Von: Philipp Kessler, Vinzent Tschirpke

Drucken Teilen

Immer wieder stand Thomas Müller gefühlt am Abstellgleis. Immer wieder kämpfte sich der Routinier des FC Bayern in die Startelf zurück. Wie jetzt.

München - Am Ende fehlten nur ein paar Zentimeter, um sich für die Gala-Vorstellung zu belohnen. Als Bayern-Star Thomas Müller (34) seinen Kopfball in der 32. Minute an die Latte setzte, riss er kurz die Arme in die Luft, um sich über die vergebene Chance aufzuregen - nur um eine Minute später die Vorlage zur Führung zu geben.

Grund zum Ärger gibt es derzeit für Müller ohnehin nicht, der Routinier erlebte eine Woche, die für ihn kaum besser hätte laufen können. Noch am Sonntag feierte er gegen Stuttgart seine Rückkehr in die Startelf und lieferte eine starke Vorstellung ab, am Dienstag verkündete der FC Bayern dann die gemeinsame Vertragsverlängerung. Und auch beim Spiel in Wolfsburg war Müller einer der besten Spieler auf dem Platz, bereitete beide Treffer vor - wofür es ein Extra-Lob vom Trainer gab: „Thomas hat wieder ein starkes Spiel gemacht und war wieder an den Toren beteiligt“, so Tuchel. „Das fasst es gut zusammen, es war sehr sehr gut.“

Thomas Müller beim FC Bayern im Aufwind

Fakt ist: Müller erlebt seinen dritten Frühling! Denn die Ausgangslage zu Beginn dieser Saison, in der die Club-Legende quasi abgeschrieben war und vom jüngeren Jamal Musiala (20) den Rang abgelaufen bekam, ist für den Routinier nichts neues. Schon in der Saison 2017/18 verlor Müller unter Carlo Ancelotti zunächst seinen Stammplatz an den damaligen Neuzugang James Rodriguez (32), kämpfte sich aber mit starken Leistungen zurück.

Und auch unter Niko Kovac (52) war die Lage für Müller nicht leicht. Unvergessen bleibt sein Spruch in der Hinrunde 2019/20: „Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen.“ Müller nahm die Sache sportlich und verdrängte kurze Zeit später auch seinen damaligen Konkurrenten Philippe Coutinho (31) aus der Startelf.

Eingespieltes Duo: Harry Kane (l.) und Thomas Müller. © dpa/Tom Weller

Thomas Müller erlebt seinen dritten Frühling – Ritterschlag von Harry Kane

Nun also, im Jahr 2023, zeigt der Angreifer erneut, warum an ihm beim FC Bayern kein Vorbeikommen ist. Die Vertragsverlängerung bis 2025 ist daher nur logisch - worüber sich auch Mitspieler Harry Kane (30) freut: „Er ist ein fantastischer Spieler und ein fantastischer Leader. Er ist alles, was du von einem Fußballer willst“, so der Top-Star über seinen Teamkollegen. „Ich bin sehr glücklich, dass er verlängert hat.“ Vinzent Tschirpke, Philipp Kessler