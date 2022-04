Bayern-Star Davies: Lederhosen-Spaziergang über Münchner Frühlingsfest

Von: Alexander Kaindl

Willkommene Abwechslung für einen Star des FC Bayern: Alphonso Davies besuchte das Münchner Frühlingsfest. © Screenshot Instagram / Alphonso Davies

Der FC Bayern München befindet sich im Saisonendspurt. Nach der gewonnen Meisterschaft bleibt aber auch viel Zeit für andere Aktivitäten - Alphonso Davies macht es vor.

München - Was für eine Woche für Alphonso Davies! Am 20. April feierten er und seine Freundin Jordyn Huitema ihr Liebes-Jubiläum. Seit fünf Jahren sind die beiden nun schon zusammen. Damals, 2017, schmiedete man noch große Fußball-Pläne. Diese sind inzwischen Realität - Huitema spielt für die Frauen von Paris Saint-Germain, Davies holte nun schon seine vierte Meisterschaft mit dem FC Bayern.

Alphonso Boyle Davies Geboren: 2. November 2000 (Alter: 21 Jahre), Buduburam, Ghana FC Bayern München Vertrag bis: 30.06.2025 Marktwert: 70 Millionen Euro

Alphonso Davies: Erst Meisterfeier, dann Paris

Selbige feierte der Außenverteidiger am Samstagabend dann mit seiner Mannschaft in München. Zwei Tage später war er dann plötzlich in Paris, spazierte mit seiner Jordyn durch die Stadt der Liebe.

Danach ging es für Davies schnell wieder zurück nach Bayern, schließlich ist die Bundesliga-Saison ja noch lange nicht zuende. Drei Spiele stehen noch an, am Samstag ist der frisch gebackene Meister in Mainz gefordert. Davor will natürlich trainiert werden.

Bundesliga: Was passiert noch in dieser Saison?

FC Bayern München: Alphonso Davies besucht Frühlingsfest und Basketball-Spiel

Davies gönnte sich in diesen stressigen Tagen am Mittwoch eine kleine Auszeit - und besuchte das Münchner Frühlingsfest! Das geht aus seiner Instagram-Story hervor. Zunächst sieht man kurz seine Beine, stilecht in Lederhose gewandet, bevor er dann über den Festplatz an der Theresienwiese schwenkt.

Riesenrad, Zelte, Fahrgeschäfte, Süßigkeitenstände und natürlich der eine oder andere Besucher waren an diesem späten Mittwochnachmittag zu sehen. Ob sich Davies ein kulinarisches Schmankerl gegönnt hat oder vielleicht sogar eine Mass Bier, ist nicht überliefert.

Alphonso Davies sieht Niederlage der Bayern-Basketballer

Fakt ist aber: Später am Abend war der Kanadier noch beim Basketball! In einer weiteren Story sieht man Aufnahmen aus dem Audi Dome, der FC Bayern hatte in der EuroLeague den FC Barcelona zu Gast. Am Ende mussten sich die Münchner mit 66:75 (31:49) geschlagen geben, wie den Fußballern droht dem FCB nun das Viertelfinal-Aus auf europäischer Bühne. Die Best-of-five-Serie könnte schon am Freitag entschieden sein, Bayern liegt 1:2 zurück - daran konnte auch der prominente Glücksbringer nichts ändern.

Für Davies-Kollege Robert Lewandowski sind es ebenfalls spannende Tage. Aktuell wird viel über einen möglichen Wechsel oder eine Verlängerung beim FC Bayern spekuliert. (akl)