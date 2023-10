FSV Mainz 05 gegen FC Bayern heute live im TV und Stream: Hier läuft das Bundesliga-Topspiel

Von: Sascha Mehr

Am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Mainz – Das Bundesligaspiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Bayern steigt am Samstag, 21. Oktober 2023, um 18:30 Uhr in Mainz. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FSV Mainz 05 gegen FC Bayern: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Bayern wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

zwischen dem im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

FSV Mainz 05 gegen FC Bayern: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FSV Mainz 05 gegen FC Bayern wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Mainz startet am Samstag, 21. Oktober 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

FSV Mainz 05 gegen FC Bayern: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Bayern selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Die Länderspielpause ist vorbei und in der deutschen Fußball-Bundesliga geht es mit dem 8. Spieltag weiter. Der FC Bayern München muss zum FSV Mainz 05, der schwach in die Saison gestartet ist, dennoch aber nicht zu unterschätzen ist. In der vergangenen Spielzeit verlor der deutsche Rekordmeister trotz Führung mit 1:3 bei den Rheinhessen und verspielte fast die Meisterschaft.

FSV Mainz 05 gegen FC Bayern: Gastgeber mit Personalsorgen

Mainz will den FC Bayern München auch dieses Mal ärgern, hat aber mit argen Personalproblemen zu kämpfen. „Jonny Burkardt, Phillipp Mwene, Nelson Weiper und Andreas Hanche-Olsen fallen auf jeden Fall aus – Brajan Gruda, Karim Onisiwo und Robin Zentner sind fraglich“, sagte Cheftrainer Bo Svensson auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen den FCB.

Der FC Bayern München ist zu Gast beim FSV Mainz 05. © IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

„Jae-sung hatte eine lange Reise. Er hat im zweiten Spiel aber „nur“ 65 Minuten gespielt. Er kennt die Reisestrapazen seit vielen Jahren und kann damit gut umgehen“, so der Coach weiter, der Aufbruchsstimmung verbreitet vor dem Spiel gegen den großen Favoriten: „In so einer sportlichen Situation müssen alle zusammenhalten: Mannschaft, Vorstand, Fans! Jetzt kommt der Charaktertest für Jeden. Jetzt müssen wir nochmal beweisen, was Mainz 05 ausmacht.“ (smr)