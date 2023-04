Rolle rückwärts bei der FT Gern? Michael Franke erklärt die Kooperation mit dem FC Bayern

Von: Noah Hölch

Teilen

Michael Franke (Mitte) mit FCB-Campus-Leiter Jochen Sauer (li.) und Gerns Jugendleiter Klaus Weber. © FC Bayern Muenchen

Kürzlich bestätigte die FT Gern und der FC Bayern München ihre Zusammenarbeit im Grundlagenbereich. Michael Franke erläutert die Idee dahinter.

Gern – Am 19.04.2023 konnte Michael Franke, erster Vorsitzender der FT Gern, mit stolzem Lächeln im Gesicht die Zusammenarbeit im Bereich Grundlagenausbildung zur Saison 2023/24 mit dem FC Bayern offiziell machen. Die Entscheidung überrascht den einen oder anderen Beobachter, äußerte sich Franke in der Vergangenheit öfter kritisch über die Arbeit in Nachwuchsleistungszentren von Profi-Klubs. Im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern klärt Franke jene Missverständnisse auf und zeigt die Vision, die hinter der Kooperation mit dem Branchenprimus steckt.

Franke: Harsche Kritik an Scoutingarbeit an Nachwuchsleistungszentren (NLZ) im November

Im November 2022 äußerte sich Michael Franke im Interview mit der SZ, durchaus kritisch über die neuartige Arbeit von Fußball-Akademien und -Schulen. Dabei richtete er den Blick vor allem darauf, dass viele Jugendspieler in einem noch zu jungen Alter aus den Heimatvereinen gerissen werden und in von ihm betitelten „Pseudovereinen“ anheuern. Und das, obwohl es noch deutlich zu früh ist, um abzusehen, ob die jungen Spieler später einmal tatsächlich den Sprung nach oben schaffen.

Unter anderem deshalb gründete die FT Gern mit sieben weiteren Vereinen aus der Umgebung ein Aktionsbündnis, welches den Mitgliedern dieses Zusammenschlusses gegenseitiges Scouting untersagt. Außerdem wurden Teilnahmen an Turnieren abgelehnt, an denen professionelle Scouts um die noch jungen Spieler werben. Und nun also die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern, durch die nun also doch die eigenen Spieler von Verantwortlichen eines anderen Vereins genauestens beobachtet werden. Ein plötzlicher Sinneswandel oder ein verständlicher Schritt ohne Widersprüche?

„Niemand sagt etwas gegen NLZs, solange es ordentlich abläuft. Sie sind natürlich auch notwendig, da es Spieler gibt, die verstärkt gefördert werden müssen.“

Hinter seiner Kritik gegenüber der modernen Arbeit von NLZs steht der Macher der Freien Turnerschaft immer noch voll und ganz. Allerdings stellt er klar, dass es beim Vorgehen der NLZ vor allem auf das „Wie“ ankommt. „Niemand sagt etwas gegen NLZs, solange es ordentlich abläuft. Sie sind natürlich auch notwendig, da es Spieler gibt, die verstärkt gefördert werden müssen“, sagt Franke.

Zudem bleiben die Spieler der FT Gern bis zur U11 auf jeden Fall in ihrem Heimatverein, da der FC Bayern für jüngere Jahrgänge gar keine Mannschaften stellt. Darauf hatte Franke besonderen Wert gelegt. Nachwuchsleistungszentren bedienen sich teilweise schon um Achtjährige oder noch jüngere Kicker, was der Gerner Vorsitzende in der Vergangenheit scharf kritisierte.

Laut Franke dürften Spieler, die sich bis nach der U11 dauerhaft für den FC Bayern Campus empfehlen, eher Einzelfälle als die Regel sein. Laufend Abgänge bei der FT sind daher nicht zu erwarten. Bis einschließlich der U10-Mannschaften wird es für die Kids lediglich wöchentliches Förderkader-Training am Campus geben, neben dem Training und Spielen mit der eigenen Mannschaft in der Heimat.

Neuer Ansatz bei der FT Gern: Fokus liegt auf der Trainerentwicklung

Auch wenn für die Spieler neben dem Förderkader-Training zusätzlich noch Leistungsvergleiche in Form von Testspielen und kleinen Turnieren angeboten werden, liegt der Kernpunkt der Zusammenarbeit bei Gern vor allem auf der Entwicklung der Trainer. Denn Franke ist der Meinung, dass das Problem des sogenannten Drop-outs (Jugendspieler vor allem im Alter zwischen 14 und 18 Jahren verlieren die Lust an Fußball) auch mit der Qualität der Trainer, respektive des Trainings, ein wenig abgefangen werden kann.

Neben einer Übungsleiterpauschale, die in gewissem Maße den Trainern bei der FT gezahlt wird, soll nun die Kooperation mit dem FCB die Attraktivität steigern, bei der FT als Trainer tätig zu sein. Die Bayern als Ansprechpartner und Coach im Trainerdasein, sowie Hospitationen und Fortbildungen am Campus, sind unter anderem die Mittel, mit denen man die eigenen Trainer noch besser machen möchte. „Die Expertise von außen kann durchaus weiterhelfen“, so Franke, ohne dabei die eigenen Trainer schlecht dastehen lassen zu wollen.

Wir wollen unsere eigenen Spieler besser machen und nicht bessere Spieler dazuholen. Weil das kann jeder.

Für Spieler aus umliegenden Vereinen, die durch die Kooperation mit dem FCB auf Gern aufmerksam wurden, ist die Tür weitestgehend geschlossen. „Solange kein Spieler aus der Mannschaft geht, wird auch kein neuer Spieler aufgenommen“, beschreibt Franke die grundsätzlich geschlossenen Kader. „Wir wollen unsere eigenen Spieler besser machen und nicht bessere Spieler dazuholen. Weil das kann jeder.“

Wenn die Zusammenarbeit auf allen Ebenen so gut verläuft, wie man es sich bei der FT erhofft, kann die Kooperation einen positiven „Gesamteffekt“ auf den Verein bewirken. Doch der kommt dann ganz von alleine. (Noah Hölch)