Experte sicher: So bekommt Tuchel seinen Hühnerhaufen wieder in Griff

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Peter von Quernheim coacht Führungskräfte. Er diagnostiziert dem FC Bayern ein Hierarchie-Problem – und würde es in drei Schritten lösen.

München – Wie kommen die kriselnden Bayern wieder in die Spur? Ein Mysterium für viele Beobachter. Für Peter von Quernheim, Coach von Führungskräften, ist die Lösung hingegen ganz einfach. Er ist sich sicher: Der FC Bayern habe ein Hierarchie-Problem.

FC Bayern ist wie ein Hühnerhaufen, sagt ein Führungsexperte

Um dies zu veranschaulichen, vergleicht der Fachmann die Mannschaft mit einem Hühnerhaufen. „Dort kann man fasziniert beobachten, wie unsere geschätzten Eierlieferanten mit einem einfachen mathematischen Modell dafür sorgen, dass in schnellst möglicher Zeit eine funktionierende Gruppe aufgebaut werden kann“, so der Experte, der mit Schörghuber, CHECK24 und DEKRA zusammenarbeitet. „Erst dann, wenn jedes Huhn seinen Platz im Rudel kennt und akzeptiert, können sich die Hühner dem wichtigen Teil widmen: dem Fressen! Und Fußballspieler dem Gewinnen.“

Trainer Thomas Tuchel ist mit seinen Bayern auf Platz zwei abgerutscht. © IMAGO/Mladen Lackovic

Im Fußball gelte die einfache Formel: Wenn die Summe an Spieler schlechter spielt, als die Summe der Fähigkeiten der einzelnen Spieler ergibt, dann hat die Mannschaft ein gruppenpsychologisches Problem. „Und dafür ist ausschließlich und nur die Führungskraft, also der Trainer verantwortlich“, so von Quernheim, der damit auch Thomas Tuchel in die Pflicht nimmt.

Führungscoach schlägt drei-Schritte-Plan für die Bayern vor

Der Coach müsse akzeptieren, dass das Problem nicht an der Motivation der Spieler oder Taktik liege. Von Quernheim: „Hier hilft nur ein Impuls, der die Positionen wieder an den richtigen Platz setzt. Dann fließen die Energien wieder – und plötzlich geht der Ruck durch die Mannschaft. Ich würde Thomas Tuchel zu einer Neuordnung der gruppenpsychologischen Situation raten.“

Der Vorschlag des Experten: einen Drei-Schritte-Plan erstellen. Schritt eins: Führungsspieler bestimmen, die von allen anderen Spielerkollegen akzeptiert werden und damit gesetzt sind.

Drei-Schritte-Modell: Führungsexperte würde Gravenberch bei den Bayern aufstellen

„In der Abwehr wäre meine erste Wahl Matthijs de Ligt, die Alternative heißt Benjamin Pavard“, so von Quernheim. Im Mittelfeld würde er auf Joshua Kimmich setzen. „Die Alternative ist Ryan Gravenberch. Der wird total verkannt. Wenn er Vertrauen bekommt, wäre er aktuell besser als Leon Goretzka“, betont der Experte, der im Angriff Thomas Müller als Leader sieht. „Mit Vorsicht, da er zwar gruppenpsychologisch extrem stark ist, aber spielerisch abbaut. Trotzdem würde ich ihn ins Grundgerüst nehmen und es ihm überlassen, einen Nebenmann zu wählen.“

Schritt zwei: Die genannten Schlüsselspieler schwören ihren jeweiligen Mannschaftsteil – Abwehr, Mittelfeld oder Angriff – ein. Schritt Nummer drei? „Die Schlüsselspieler und Trainer stehen permanent bis Saisonende im Kontakt“, so von Quernheim, der mit dieser Strategie bereits positive Erfahrungen im Profifußball gemacht hat.

Lattek, Heynckes, Tuchel: Alle Bundesliga-Trainer des FC Bayern Fotostrecke ansehen

Führungshilfe für die Bayern? Coach bekam bereits einen Champions-League-Viertelfinalisten in die Spur

„Wir haben damals kurz vor dem entscheidenden Spiel im Viertelfinale der Champions League gemeinsam mit dem Trainer einfache Mechanismen installiert. Daraus hat sich eine neue Ordnung gebildet und daraus Energie. Parallel dazu haben wir mit Unterstützung einer Expertin, die ein System zur Analyse der genetischen Persönlichkeit entwickelt hat, die Motivation der Schlüsselspieler erhöht“, erinnert er sich.

„Mehr darf ich dazu nicht verraten. Eines jedoch ist noch heute nachweisbar! Niemals vorher und niemals nachher sind diese Spieler so viel gelaufen, wie in diesem Spiel. Weil sie ihre Energie für das Spiel und nicht für blockierende Prozesse verwendet haben.“ Eine Strategie, die im Meisterkampf auch schnell Ordnung in Bayerns Hühnerhaufen bringen würde. (sch, bok)